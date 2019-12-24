Sense Bank
Додано: Вів 17 лют, 2026 21:02
moveton написав: flysoulfly написав:
prepaid ?
я проверял на prepaid. Нет у меня контрактного тарифа. А к чему тут такой смайлик и почему вообще вопрос?
Працює для обох варіантів (prepaid, контракт)
Додано: Сер 18 лют, 2026 06:58
Oktawa написав:
если через приложение Киевстара платить, будет кешбек?
Нет. Кешбек по комуналке зачисляется, если оплата была сделана через приложение банка, а не на стороне.
Додано: Сер 18 лют, 2026 17:00
Подскажите: если платить картой "нац. кешбек" то на эти оплаты начисляется нац. кешбек в 10% за укр. продукты?
Додано: Сер 18 лют, 2026 17:18
demichh написав:
Подскажите: если платить картой "нац. кешбек" то на эти оплаты начисляется нац. кешбек в 10% за укр. продукты?
Если получится на ней галку в SSA в списке карт для этого дела поставить, тогда, наверное, да
Но у меня её вообще в том списке нет. На существенную (т.е,
у которой вторая производная не ноль
) закупку выходит, что без шансов.
Впрочем, именно 10% через пару недель при оплате с любой карты
начислять перестанут
, поэтому не актуально уже.
