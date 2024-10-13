RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1082108310841085
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 17:33

Re: Ринок ОВДП

Сьогоднішній аукціон: по гривні: попит значно перевищує пропозицію, зокрема, в 4,5 рази по річним, у 8 по трирічним та у 1,5 рази по чотирирічним (бенчмарк) ц/п, по долару попит перевищив пропозицію майже у 2,5 рази, що дозволило мінфіну і далі знущатися з дохідності, яку було встановлено на рівні 3,85%. Подальше зниження дохідності може призвести до втрати інтересу до валютних ц/п.
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 729
З нами з: 05.03.13
Подякував: 22 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 17:50

  Всюдиносапхайчик написав:Сьогоднішній аукціон: по гривні: попит значно перевищує пропозицію, зокрема, в 4,5 рази по річним, у 8 по трирічним та у 1,5 рази по чотирирічним (бенчмарк) ц/п, по долару попит перевищив пропозицію майже у 2,5 рази, що дозволило мінфіну і далі знущатися з дохідності, яку було встановлено на рівні 3,85%. Подальше зниження дохідності може призвести до втрати інтересу до валютних ц/п.

Парадокс: по гривневым превышение спроса в 4.5-8 раз, по доллару толко в 2.5, но потеря интереса может быть только к валютным.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6694
З нами з: 23.03.18
Подякував: 112 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 08:22

  moveton написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Сьогоднішній аукціон: по гривні: попит значно перевищує пропозицію, зокрема, в 4,5 рази по річним, у 8 по трирічним та у 1,5 рази по чотирирічним (бенчмарк) ц/п, по долару попит перевищив пропозицію майже у 2,5 рази, що дозволило мінфіну і далі знущатися з дохідності, яку було встановлено на рівні 3,85%. Подальше зниження дохідності може призвести до втрати інтересу до валютних ц/п.

Парадокс: по гривневым превышение спроса в 4.5-8 раз, по доллару толко в 2.5, но потеря интереса может быть только к валютным.

С болью заставил себя неделю назад после погашения 18.02 покупать февраль 28 по 1024 и 1027 гривен - доходность совсем не 30+ % как осенью 2022 года на май 2027)))
В целом потихоньку выхожу - покупаю меньше, чем гасится.
SAndriy1
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 17.01.15
Подякував: 417 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 1082108310841085
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 20012
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 19562
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 24816
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.