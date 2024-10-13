|
Ринок ОВДП
Додано: Вів 24 лют, 2026 17:33
Сьогоднішній аукціон: по гривні: попит значно перевищує пропозицію, зокрема, в 4,5 рази по річним, у 8 по трирічним та у 1,5 рази по чотирирічним (бенчмарк) ц/п, по долару попит перевищив пропозицію майже у 2,5 рази, що дозволило мінфіну і далі знущатися з дохідності, яку було встановлено на рівні 3,85%. Подальше зниження дохідності може призвести до втрати інтересу до валютних ц/п.
Додано: Вів 24 лют, 2026 17:50
Всюдиносапхайчик написав:
Сьогоднішній аукціон: по гривні: попит значно перевищує пропозицію, зокрема, в 4,5 рази по річним, у 8 по трирічним та у 1,5 рази по чотирирічним (бенчмарк) ц/п, по долару попит перевищив пропозицію майже у 2,5 рази, що дозволило мінфіну і далі знущатися з дохідності, яку було встановлено на рівні 3,85%. Подальше зниження дохідності може призвести до втрати інтересу до валютних ц/п.
Парадокс: по гривневым превышение спроса в 4.5-8 раз, по доллару толко в 2.5, но потеря интереса может быть только к валютным.
Додано: Сер 25 лют, 2026 08:22
moveton написав:
Сьогоднішній аукціон: по гривні: попит значно перевищує пропозицію, зокрема, в 4,5 рази по річним, у 8 по трирічним та у 1,5 рази по чотирирічним (бенчмарк) ц/п, по долару попит перевищив пропозицію майже у 2,5 рази, що дозволило мінфіну і далі знущатися з дохідності, яку було встановлено на рівні 3,85%. Подальше зниження дохідності може призвести до втрати інтересу до валютних ц/п.
Парадокс: по гривневым превышение спроса в 4.5-8 раз, по доллару толко в 2.5, но потеря интереса может быть только к валютным.
С болью заставил себя неделю назад после погашения 18.02 покупать февраль 28 по 1024 и 1027 гривен - доходность совсем не 30+ % как осенью 2022 года на май 2027)))
В целом потихоньку выхожу - покупаю меньше, чем гасится.
