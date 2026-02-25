Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Пан flyman мене позитивно дивує вже другий раз підряд корисною інформацією. У відео вище неймовірно корисна інформація з подробицями: розтлумачили так, що і глухий та сліпий зрозуміє. Для тих, хто в Україні поради на підставі відео: - перевірте зараз, чи Свідоцтво про народження та про шлюб у вас зразка «Україна» чи «УРСР». Останнє НЕ приймають ніде в світі: замовляйте нового зразка в будь-якому РАГС в Україні. - обовʼязково замовляйте там же Апостилі на Свідоцтво про шлюб та на Свідоцтво про народження, особливо для дітей. - переклади документів робити в країні перебування (не в Україні). - ціни на переклади вони назвали такі, які можна співставити з ціною послуг в різних країнах.
Єдиний недолік у відео: вони згадали про професію «фрілансер». Це не відповідає тенденції цієї гілки. Тут панове активно всіх умовляють кидати професію ІТ-ника та вивчати типорозміри каналізаційних труб та моделі водяних вентилів.
Робив переклад УССРівського свідоцтва про народження. Робив в Німеччині у сертифікованого перекладача. Апостилів не знадобилось. Все підійшло. Отримав громадянство Німеччині в червні 2025.
akurt написав:Пан flyman мене позитивно дивує вже другий раз підряд корисною інформацією. У відео вище неймовірно корисна інформація з подробицями: розтлумачили так, що і глухий та сліпий зрозуміє. Для тих, хто в Україні поради на підставі відео: - перевірте зараз, чи Свідоцтво про народження та про шлюб у вас зразка «Україна» чи «УРСР». Останнє НЕ приймають ніде в світі: замовляйте нового зразка в будь-якому РАГС в Україні. - обовʼязково замовляйте там же Апостилі на Свідоцтво про шлюб та на Свідоцтво про народження, особливо для дітей. - переклади документів робити в країні перебування (не в Україні). - ціни на переклади вони назвали такі, які можна співставити з ціною послуг в різних країнах.
Єдиний недолік у відео: вони згадали про професію «фрілансер». Це не відповідає тенденції цієї гілки. Тут панове активно всіх умовляють кидати професію ІТ-ника та вивчати типорозміри каналізаційних труб та моделі водяних вентилів.
Робив переклад УССРівського свідоцтва про народження. Робив в Німеччині у сертифікованого перекладача. Апостилів не знадобилось. Все підійшло. Отримав громадянство Німеччині в червні 2025.
мої вітання
Дякую. Дійшов висновку що треба валити коли ВФЯ дійшов до влади. Тоді це на голову не налазило. Але закрив гештальт тільки зараз.
Самі розумні були ті які виїзжали в 90х. Багато тут таких зустрів в Німеччині. Єврейські та німецькі міграції. Щукали родичів в архівах. Або за хабарі шукали потрібних людей в архівах які могли зробити потрібний документ для міграції.
Десь в згадані вами 90-ті роки з моїм сусідом тих часів трапилася цікава несподіванка. Він переїхав в Україну з Казахстану, де народився, тому що оженився на українській дівчині та батьки молодої жінки видали гроші на будівництво власного будинка. Він був НЕ казахом. В Україні працював на одному підприємстві, яке уклало Договір на спільну роботу з підприємством в Німеччині, яке і фінансувало деяку Програму. Одного разу, коли отримував зарплатню та розписувався у відомості, менеджер з німецької сторони задав несподіване питання: «У ваших оригінальних документах фігурує прізвище «ШнАйдер» чи «ШнЕйдер»? (різниця в одній букві). Мій сусіда сказав, що не замислювався над цим і не сильно розуміє в чому саме питання. - Різниця може бути суттєвою. Та одна буква може говорити про те, що ви або єврей, або ви німець.
Після цього пан Олександр ретельно придивився до оригіналів та зʼясував, що він чистокровний німець. Скоро виїхав на історичну батьківщину в місто Hannover.
Ми саме від нього отримували відомості про реальну небувальщину: - отримав безкоштовно велику квартиру (на момент відʼїзду жінка-українка народила для нього вже трьох дітей); - обставив квартиру безкоштовними меблями та безкоштовною технікою (дивно було чути, що в Німеччині просто на вулицю виставляють ще досить хороші цілі а то і майже нові речі і їх можна взяти безкоштовно; - можна жити, не працюючи. Тому що отримує такі виплати на свою родину, що якщо піде працювати, то зарплатня буде нижча за виплати; - купив собі за якісь реально смішні гроші автівку; саме на цій автівці регулярно приїжджав аж із Hannover в Україну, де мешкала теща, яку він весь час дуже любив, бо народила його майбутню його жінку; - саме від нього ми слухали неймовірно цікаві речі про те, як жирно живуть в Україні люди, бо він бачить нові дорогі автівки німецького виробництва саме в Україні: в Німеччині він таких нових дорогих автівок не бачить… або про те, що безробітний в Німеччині - на відміну від «безробітного» в Україні - не може купити собі дороге авто навіть в кредит. - він показав нам, що гроші для перспективи можна заробити інтелектуальною працею: пропонував будь-кому з наших приятелів «пробити» публікацію наукових робіт або навіть книжок - в Німеччині. Всю роботу брав на себе. Оплата просто тим, що його включать у список співавторів.
Ну і на останок розказував про зовсім неймовірні речі: в своїй безкоштовно отриманій квартирі він виділив кладову виключно для того, щоби складати туди абсолютно всі чеки, квитанції, квитки, накладні, відомості та листи за будь-які дні, тижні та місяці будь-яких покупок та дій в Німеччині: все - абсолютно все - треба ретельно зберігати не менше 10 років… Були дивні розповіді про дивних людей в одній дивній країні… А все змінила одна буква…
akurt написав:Так вчора ж була відповідь, ви пропустили:
flyman написав:
Хомякоид написав:[ Флай то що з кавалірками Твої інвештиції це фіаско це вже зрозуміло. Які в тебе подальші плани по життю ?[/quote взяття КРЖН в друге кольцо кавалірками вздовж ШРТ на паузі, в планах філіпінки на Філіпінах, як варіант камбоджійки на Камбоджі
Врешті решт навіть отак буває:
Чому б не помріяти, що камбоджійка закохається в голодупого..
Та все ж таки електричка «Буча- Камбоджа» піде в депо..
rjkz написав:А-то получается я такой плохой что не воюю и в безопасности, а по факту
Так, Миколай, ви дезертир і ухилянт. Тому ваши поради і оцінки - жалюгідні і сміхотворні. Про мене ви нічого не знаєте, всі ваші думки і висмоктані з пальця "факти" - мимо цілі.
Ще раз. Приїзжайте до нас в Україну . Тут, на місці, ви побачите і відчуєте на своїй шкурі, що таке зелена команда, всі ці баканови, єрмаки, міндичіі і дівки-торговки.
Рекомендації для Rjkz та інших бігунців-ухилянтів, які люблять зелену Директорію. Любити є за що, за кіношне управління і дикий популізм. Їх головний принцип "Ви нас не чіпайте, а ми вас не будемо чіпати" . По мірі погіршення справ і зменшення мобілізаційного ресурсу, зелені керманичі-дерибаничі стануть думати, де ж взяти людей для війни? І що робити з ухилянтами, яких дофіга?
І зелена влада прийме два непопулярні рішення, які давно вже назріли. 1) ухилянтам збільшать тюремний строк. Будуть давати від 10 років. Це нормальна практика для будь якої воюючої країни. Як і розстріли дезертирів перед строєм. 2) ухилянтам уріжуть майнові права, вплоть до конфіскації їх нерухомості та продажу з аукціонів або бесплатну передачу тим, хто воює за Україну. Такої нерухомості можна набрати тільки в Києві десятки тисяч квартир.
Тому вся цю шушеру, яка сидить в Європах і Америках і звідти оцінює, хто що робить для держави, і хвалить зелену Директорію, чекають непрості часи.