Звичайно. 4%VASH написав:Якщо поповнити особистий рахунок у ІКУ за реквізитами кредитними коштами картки Універсальна від Привату, чи буде комісія?
У мене теж 60 тис грн Макс сума надходжень в Моно, але один раз з ОВДП зайшло в місяць 103 тис в минулому році,поки питань не було. Але якщо нема білого доходу то краще достроково продати частинами на різні банки, імхо
Додано: Чет 26 лют, 2026 20:23
Инструкция от НБУ разрешает превышение до трёх раз. Но тут такая пограничная сумма, что всяко может быть. Можно и раздробить, хотя это НБУ как раз запрещает А ещё можно сумму в анкете увеличить. На суммах в 100-200к Моня не параноик и готов верить. У меня безработная жена на днях обновляла у Мони анкету и честно указала, что домохозяйка и своей зарплаты не имеет. Теперь у неё приложение показывает: "Не работает, обеспечивается семьёй. Доход после налогов: 100к. Максимальная сумма поступлений в месяц: 200к". Никто никаких справок, что семья может так обеспечивать, не требовал. Вот если погашение больше 400к за раз, тогда справки попросят обязательно, а до 200к в месяц - это, в общем, мелочи.
