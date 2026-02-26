RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 00:49

smdtranz Вы во многом правы — паспортные показатели действительно измеряются в лабораторных условиях, и в реальной эксплуатации всё зависит от загрузки, температуры в помещении, частоты открывания дверцы и т.д.

Но в вопросе инвертор против неинвертора разница не только в процентах энергопотребления. Инверторная техника работает по другому принципу:
она не «вкл/выкл», а плавно регулирует мощность и поддерживает стабильную температуру без постоянных скачков.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 10:52

dimabarcuk840

брать неинвертор не имеет смысла в принципе. хотя бы по показателям шума и температуры выдуваемого воздуха.
и конечно не ставить его на стену спальни снаружи) даже инвертор

что касается энергоэффективности инверторов разных линеек с увеличенными блоками, тут уже написано. испытания проводились то в Саудовской аравии, то чат жпт Хоттаба выдавал инфу о преимуществе в 15-30% при морозе в -15-20. но эти условия в Киеве бывают на 2 недели раз в 10 лет.

какая разница в эффективности дорогих кондеев против дешевых одного производителя — инфы толком нет. для старших моделей упоминавшегося тут gree SCOP можно найти и он в районе 6.8-7
для младших именно сезонный показатель не пишут. и вопрос в различии паспорта и практики.
может есть инфа, какие показатели за год в умеренном климате? если обогрев в среднем при 0-5 тепла
и охлаждение при плюс 28-30 на улице? сколько эта экономия ээ даст за год?
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 20:52

повербанка для ноутубка з USB-PD 65W

Фінальна версія повербанка для ноутубка з USB-PD 65W на 7 x 18650 готова для реплікації.
https://fi202x.blogspot.com/2026/02/7-18650-usb-c-pd.html
Форум:
