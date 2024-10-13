RSS
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 14:48

  VASH написав:Якось тут підіймалося цікаве питання щодо вибору паперів-кандидатів на достроковий продаж за наявності низки можливих. Особисто оцінюю: щоденне зростання вартості паперу на зворотній продаж +Δ, реалізовану дохідність на момент продажу та потенційну дохідність на момент погашення. Перевагу на залишення у портфелі надаю облігаціям переважно за останнім критерієм. Цікавить, як обираєте ви, чи просто продавати найближчі до погашення.

За допомогою https://ua.ukraine.im/ovdp/ вираховую дохідність по ціні продажу і продаю з меншою.
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 17:57

  Всюдиносапхайчик написав: Очікування: мінфін знущатиметься з дохідності.

Схоже, що нова філософія: "Для чого позичати під відсоток, якщо можна забрати як податок?" Головне, що вони, схоже, зовсім не переживають, що можуть закінчитися гроші. Хотілося б сподіватися, що на те є причини, а не просто самовпевненість.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:58

  klug написав:
  Всюдиносапхайчик написав: Очікування: мінфін знущатиметься з дохідності.

Схоже, що нова філософія: "Для чого позичати під відсоток, якщо можна забрати як податок?" Головне, що вони, схоже, зовсім не переживають, що можуть закінчитися гроші. Хотілося б сподіватися, що на те є причини, а не просто самовпевненість.

Шалений попит, тому можна відтискати по дохідності поки відтискається, найнижчий встановлений рівень дохідності по долару за весь час випуску доларових ОВДП був 2,9% у 2020 році... ще є куди знижуватися. А, можливо, це частина стратегічного плану мінфіну - знизити привабливість та прибрати з ринку $/€ ц/п.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:46

Re: Ринок ОВДП

  Всюдиносапхайчик написав:привабливість та прибрати з ринку $/€ ц/п.

гарна ідея
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:57

Re: Ринок ОВДП

  Всюдиносапхайчик написав:та прибрати з ринку $/€ ц/п.
щоб при девальвації мати менше проблем
