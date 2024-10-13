|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 01 бер, 2026 16:20
VASH написав:Navegantes
Так погашення КЛ до 5 числа, це як звичайно до кінця дня 5-го числа?
Ніколи не гасився тут в останній день або навіть напереродні, завжди раніше. Зараз пільговий період додаток показує до 06/04/26
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 687
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 01 бер, 2026 19:13
Navegantes написав: VASH написав:Navegantes
Так погашення КЛ до 5 числа, це як звичайно до кінця дня 5-го числа?
Ніколи не гасився тут в останній день або навіть напереродні, завжди раніше. Зараз пільговий період додаток показує до 06/04/26
Наскільки розумію, в Кредит Дніпро пільговий період розпочинається 1-го числа та закінчується через два місяці, все як в інших банках з кредитками на 2 місяця, тільки пільговий період не до першого числа, як в інших банках з кредитками на 2 місяця, а до п'ятого, тобто до 65 днів.
Не розумію, як у Вас зараз додаток показує пільговий період до 06/04/26. Може все ж таки він показує до 05/04/26???
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 825
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 01 бер, 2026 19:34
VASH написав: Navegantes написав: VASH написав:Navegantes
Так погашення КЛ до 5 числа, це як звичайно до кінця дня 5-го числа?
Ніколи не гасився тут в останній день або навіть напереродні, завжди раніше. Зараз пільговий період додаток показує до 06/04/26
Наскільки розумію, в Кредит Дніпро пільговий період розпочинається 1-го числа та закінчується через два місяці, все як в інших банках з кредитками на 2 місяця, тільки пільговий період не до першого числа, як в інших банках з кредитками на 2 місяця, а до п'ятого, тобто до 65 днів.
Не розумію, як у Вас зараз додаток показує пільговий період до 06/04/26. Може все ж таки він показує до 05/04/26???
Ні, він чітко пише "Пільговий період до 2026-04-06". Можливо, якийсь глюк у додатку Каста (в мене картка відповідна). Попередній пільговий період був до 05/03, я 05/02 закинув кошти і в цей же день придбав ОВДП. Пільговий період змінився на "до 2026-04-06".
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 687
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 01 бер, 2026 20:27
Navegantes написав:
Ні, він чітко пише "Пільговий період до 2026-04-06". Можливо, якийсь глюк у додатку Каста (в мене картка відповідна). Попередній пільговий період був до 05/03, я 05/02 закинув кошти і в цей же день придбав ОВДП
. Пільговий період змінився на "до 2026-04-06".
Думаю що то саме глюк, я б все ж таки розраховував на "Пільговий період до 2026-04-05".
Я практично отримав відовідь на своє запитання із виділеної строки - тобто як і в Приваті та низці інших банків "погасити до 5-го" треба сприймати, як впродовж 5-го!
Хоча в мене кредитна картка Gold, можливо Каста й має відмінності.
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 825
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 01 бер, 2026 20:46
VASH написав: Navegantes написав:
Ні, він чітко пише "Пільговий період до 2026-04-06". Можливо, якийсь глюк у додатку Каста (в мене картка відповідна). Попередній пільговий період був до 05/03, я 05/02 закинув кошти і в цей же день придбав ОВДП
. Пільговий період змінився на "до 2026-04-06".
Думаю що то саме глюк, я б все ж таки розраховував на "Пільговий період до 2026-04-05".
Я практично отримав відовідь на своє запитання із виділеної строки - тобто як і в Приваті та низці інших банків "погасити до 5-го" треба сприймати, як впродовж 5-го!
Хоча в мене кредитна картка Gold, можливо Каста й має відмінності.
Зверніть увагу у виділеному на місяці - я закинув кошти 05 лютого, тобто фактично за місяць до закінчення актуального на той час пільгового періоду, тому підтвердити що "погасити до 5-го" є тотожнім "впродовж 5-го" не можу. Я б запитав у підтримки задля перестрахування.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 687
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 02 бер, 2026 15:41
Народ, нагадайте, о який годині у Приваті змінюється котирування ОВДП?
-
genalutsk
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 06.05.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 бер, 2026 15:51
genalutsk написав:
Народ, нагадайте, о який годині у Приваті змінюється котирування ОВДП?
13.00
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 687
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|21431
|
|
|0
|20946
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|26161
|
|