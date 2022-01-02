|
Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 бер, 2026 09:33
Anadonta написав:Setta
Додаток "підтягнув" мою адресу - там і платив. Це ж "по шаблону"?
там есть (проверь) 2 блока: "Додано вручну" и "З шаблону". Были оплаты из первого блока?
Setta
Повідомлень: 774
З нами з: 13.02.07
Подякував: 17 раз.
Подякували: 104 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 бер, 2026 13:12
Anadonta написав:
Може я чогось не розумію, але де я вийшов за 62, а тим більше за 92 дні пільгового періоду?
Не знаю де ти прочитав про пільгові періоди 62/92 дні, коли банк на своїх ресурсах зазначає "до 92 дні".
Я погашаю все, що відображається в застосунку для погашення в поточному місяці. Проблем немає.
Howl
Повідомлень: 6406
З нами з: 08.03.18
Подякував: 589 раз.
Подякували: 1149 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 бер, 2026 14:26
Setta написав: Anadonta написав:Setta
Додаток "підтягнув" мою адресу - там і платив. Це ж "по шаблону"?
там есть (проверь) 2 блока: "Додано вручну" и "З шаблону". Были оплаты из первого блока?
Додане вручну теж у грейсі.
klug
Повідомлень: 9059
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1278 раз.
Профіль
Додано: Пон 02 бер, 2026 13:36
klug написав: Setta написав: Anadonta написав:Setta
Додаток "підтягнув" мою адресу - там і платив. Це ж "по шаблону"?
там есть (проверь) 2 блока: "Додано вручну" и "З шаблону". Были оплаты из первого блока?
Додане вручну теж у грейсі.
это сейчас, а у человека речь о платежах в декабре-январе
Setta
Повідомлень: 774
З нами з: 13.02.07
Подякував: 17 раз.
Подякували: 104 раз.
Профіль
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:01
Setta написав:
это сейчас, а у человека речь о платежах в декабре-январе
Зараз не беруть комісію, а у грейсі ці платежі були і до того, як і зняття готівки.
klug
Повідомлень: 9059
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1278 раз.
Профіль
