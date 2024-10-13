RSS
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 16:20

  VASH написав:Navegantes Так погашення КЛ до 5 числа, це як звичайно до кінця дня 5-го числа?


Ніколи не гасився тут в останній день або навіть напереродні, завжди раніше. Зараз пільговий період додаток показує до 06/04/26
Navegantes
 
Повідомлень: 687
З нами з: 22.02.23
Подякував: 16 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 19:13

  Navegantes написав:
  VASH написав:Navegantes Так погашення КЛ до 5 числа, це як звичайно до кінця дня 5-го числа?


Ніколи не гасився тут в останній день або навіть напереродні, завжди раніше. Зараз пільговий період додаток показує до 06/04/26


Наскільки розумію, в Кредит Дніпро пільговий період розпочинається 1-го числа та закінчується через два місяці, все як в інших банках з кредитками на 2 місяця, тільки пільговий період не до першого числа, як в інших банках з кредитками на 2 місяця, а до п'ятого, тобто до 65 днів.
Не розумію, як у Вас зараз додаток показує пільговий період до 06/04/26. Може все ж таки він показує до 05/04/26???
VASH
 
Повідомлень: 825
З нами з: 26.10.09
Подякував: 163 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 19:34

  VASH написав:
  Navegantes написав:
  VASH написав:Navegantes Так погашення КЛ до 5 числа, це як звичайно до кінця дня 5-го числа?


Ніколи не гасився тут в останній день або навіть напереродні, завжди раніше. Зараз пільговий період додаток показує до 06/04/26


Наскільки розумію, в Кредит Дніпро пільговий період розпочинається 1-го числа та закінчується через два місяці, все як в інших банках з кредитками на 2 місяця, тільки пільговий період не до першого числа, як в інших банках з кредитками на 2 місяця, а до п'ятого, тобто до 65 днів.
Не розумію, як у Вас зараз додаток показує пільговий період до 06/04/26. Може все ж таки він показує до 05/04/26???


Ні, він чітко пише "Пільговий період до 2026-04-06". Можливо, якийсь глюк у додатку Каста (в мене картка відповідна). Попередній пільговий період був до 05/03, я 05/02 закинув кошти і в цей же день придбав ОВДП. Пільговий період змінився на "до 2026-04-06".
Navegantes
 
Повідомлень: 687
З нами з: 22.02.23
Подякував: 16 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 20:27

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Ні, він чітко пише "Пільговий період до 2026-04-06". Можливо, якийсь глюк у додатку Каста (в мене картка відповідна). Попередній пільговий період був до 05/03, я 05/02 закинув кошти і в цей же день придбав ОВДП. Пільговий період змінився на "до 2026-04-06".

Думаю що то саме глюк, я б все ж таки розраховував на "Пільговий період до 2026-04-05".
Я практично отримав відовідь на своє запитання із виділеної строки - тобто як і в Приваті та низці інших банків "погасити до 5-го" треба сприймати, як впродовж 5-го!
Хоча в мене кредитна картка Gold, можливо Каста й має відмінності.
VASH
 
Повідомлень: 825
З нами з: 26.10.09
Подякував: 163 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 20:46

  VASH написав:
  Navegantes написав:Ні, він чітко пише "Пільговий період до 2026-04-06". Можливо, якийсь глюк у додатку Каста (в мене картка відповідна). Попередній пільговий період був до 05/03, я 05/02 закинув кошти і в цей же день придбав ОВДП. Пільговий період змінився на "до 2026-04-06".

Думаю що то саме глюк, я б все ж таки розраховував на "Пільговий період до 2026-04-05".
Я практично отримав відовідь на своє запитання із виділеної строки - тобто як і в Приваті та низці інших банків "погасити до 5-го" треба сприймати, як впродовж 5-го!
Хоча в мене кредитна картка Gold, можливо Каста й має відмінності.


Зверніть увагу у виділеному на місяці - я закинув кошти 05 лютого, тобто фактично за місяць до закінчення актуального на той час пільгового періоду, тому підтвердити що "погасити до 5-го" є тотожнім "впродовж 5-го" не можу. Я б запитав у підтримки задля перестрахування.
Navegantes
 
Повідомлень: 687
З нами з: 22.02.23
Подякував: 16 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 15:41

Re: Ринок ОВДП

Народ, нагадайте, о який годині у Приваті змінюється котирування ОВДП?
genalutsk
 
Повідомлень: 27
З нами з: 06.05.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 15:51

  genalutsk написав:Народ, нагадайте, о який годині у Приваті змінюється котирування ОВДП?


13.00
Navegantes
 
Повідомлень: 687
З нами з: 22.02.23
Подякував: 16 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:04

У Дії через ICU навіть 10 Соледарчиків не продало - це тимчасові глюки чи вони вже стали дефіцитом?
klug
 
Повідомлень: 9059
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
 
1
4
