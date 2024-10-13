|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:24
wolt450 написав:
Тут завжди погашення переноситься на перший робочий день після 5
Прям аж не верится в такую щедрость. Обычно в другую сторону переносят.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6710
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 824 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
11
1
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:39
moveton написав: klug написав:
У Дії через ICU навіть 10 Соледарчиків не продало - це тимчасові глюки чи вони вже стали дефіцитом?
Я вчера купил через Дию, сегодня продать не дало ещё. Вероятно, я не один в начале месяца такой и поэтому сегодня дефицит. Скорее всего завтра в продаже будет завались.
І я викину на продаж пару сотень зранку
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 826
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|21471
|
|
|0
|20977
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|26198
|
|