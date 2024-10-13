RSS
Пон 02 бер, 2026 19:24

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  wolt450 написав:Тут завжди погашення переноситься на перший робочий день після 5

Прям аж не верится в такую щедрость. Обычно в другую сторону переносят.
Пон 02 бер, 2026 19:39

  moveton написав:
  klug написав:У Дії через ICU навіть 10 Соледарчиків не продало - це тимчасові глюки чи вони вже стали дефіцитом?

Я вчера купил через Дию, сегодня продать не дало ещё. Вероятно, я не один в начале месяца такой и поэтому сегодня дефицит. Скорее всего завтра в продаже будет завались.

І я викину на продаж пару сотень зранку
Пон 02 бер, 2026 20:45

  moveton написав:
  wolt450 написав:Тут завжди погашення переноситься на перший робочий день після 5

Прям аж не верится в такую щедрость. Обычно в другую сторону переносят.
укрсиб так само на наступний робочий
