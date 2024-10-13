VASH написав:Я взагалі відійшов від «договоров о конкретной операции», задовольняюся однім документом «Відомостю з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків», яка містить зведені дані за усіма торговцями. Наче всіх задовольняє.
В смысле обычную справку о доходах из кабинета налоговой? Не знаю, как сейчас, но раньше это был дополняющий документ. Банк спрашивал: "Что это тебе за мульон ICU перечислило?" На это показываешь хотя бы общий брокерский отчёт, что, например, от погашения ЦБ. Тогда банк говорит: "ОК, но докажи, что бумаги покупались за белый доход". На такое предоставляешь справку о доходах. Не представляю, как она может заменить брокерский отчёт о полной сумме выплаты. В ней нет того фактически переведённого мульона.
Ещё раньше любили просить выписки с банковских счетов о оплате бумаг. Но можно было было отмазаться, что это дела давно минувших дней, ничего не сохранилось и есть только вот брокерский отчёт уже о покупке. Не знаю, может уже и перестали.
VASH написав:Я взагалі відійшов від «договоров о конкретной операции», задовольняюся однім документом «Відомостю з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків», яка містить зведені дані за усіма торговцями. Наче всіх задовольняє. Раніше формував окремі папки за кожним папером там збирав все від платіжних інструкцій на придбання, до зарахування грошей від продажу. Досить нудна робота.
"Декларація про доходи фізичної особи 2025" здана в кабінеті Податкової, задовольняє всіх ще більше.
ihorsic Буває і таке... як з конкурентними, так і з неконкурентними заявками, навіть, якщо вгадали дохідність, закриють пропорційно, адже попит перевищує пропозицію. Ідеальний варіант запропонувати дохідність в заявці на 0,01% нижчу за рівень встановленої дохідності, тоді закриють на всю суму.