У четвер, 5 березня, США приєдналися до Росії, Китаю та Нігеру, виступивши проти резолюції, ухваленої Міжнародним агентством з атомної енергії, яка засуджує атаки на енергетичну інфраструктуру України як загрозу ядерній безпеці. ... "Хоча ми продовжуємо підтримувати роботу МАГАТЕ в країні, ми не підтримуємо поточний розгляд радою непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною та Росією", – йдеться у заяві США, поданій перед голосуванням.
Рада МАГАТЕ ухвалила резолюцію 20 голосами "за", включно з Францією, Великою Британією, Австралією, Канадою, Південною Африкою та Аргентиною. 10 держав утрималися та чотири виступили "проти", повідомили дипломати на закритому засіданні. Серед тих, що утрималися, були Бразилія, Єгипет, Марокко та Саудівська Аравія.
Ну то так, нехай Росія і далі обстрілює. Головне, їм не заважити і не засуджувати, бо це ж "не сприяє досягненню миру між Україною та Росією"
Ідіоти ...
