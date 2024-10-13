З понеділка ми закриваємо купівлю, але так само зберігаємо дохідність продажу ОВДП UA4000237424 на рівні 16%. Ви можете продовжувати тримати папери й отримувати фіксовану дохідність 16% YTM та продавати за необхідності у зручний час. Про можливі зміни умов за цим випуском ми повідомимо завчасно й викупимо папери у всіх охочих по 16%.
Зато теперь будет ещё один "фикс" на основе UA4000238976 ("Феодосія" в Дії) с доходностью в только 15%, но возможностью брать в Дии, когда её починят наконец.
ukr0014959 написав:І Соледара не дають(((
А вот этот, наверное, появится. Походу, теперь спрос на него сильно упадёт. Разве что в последний месяц перед погашением опять раскупят.
UA4000238976 ("Феодосія") в Дії вже відповідно відреагувала: у п’ятницю (6.03.26) була на продаж в ІКУ по 1076.42грн, а на понеділок (9.03.26) в тих же ІКУ ціна стоїть 1082.97грн (тобто +6.55грн). Як кажуть – знав би прикуп… Тобто вже з понеділка (9.03.26) нові умови. Добре, що зумів купити кілька сотень UA4000237424 у п’ятницю (6.03.26), хоч це було і не просто.
Впевнений, що ІКУ передбачливо цілеспімовано скупив великий пакет UA4000238976 ("Феодосія") за низькими цінами. Ну й молодці, шукають цікаві варіанти.
Ці ОВДП Мінфін пропонував обмеженою кількістю - всього по 2 млн шт на аукціон (5 аукціонів з 03/02 по 03/03), дохідність знижувалась від аукціону до аукціону (з 15.68 % до 15.19%). Інжур, наприклад, їх виставив 04/02 "спецпропозицією" по 16.30%, потім по 16.10% (16/02), 16% (18/02), з 05/03 по 15.65%. ІКУ аналогічно діяв з попереднім "фіксом". Зараз перевага в тому, що вони є в Дії і не потрібен костиль у вигляді "Соледара"
Зіштовхнувся з проблемою подачі декларації НАЗК, в частині ОВДП. Мої враження від отримання потрібних даних від торговців в Дії та на їх власних сайтах: Монобанк, Сенс банк, Універ, Кінто - ці нормально, не ідеально, але можна вибрати з довідок необхідну інформацію; Бонд - в процесі, нічого ще не скажу; ІКУ - ідеально, нібито профі з НАЗК робили форму довідки; Укргазбанк - погано, автоматичних довідок немає, все намагаюся щось добитися від банку, оскільки я давно там активний клієнт; Приват - погано, дані в веб-версії в Приват24 дуже незручно дивитися, виписка по ЦП коштує по тарифам банку 200 грн, дані про доходи по ЦП в довідці про доходи істотно не сходяться з даними ДПІ.