Ринок ОВДП
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 19 бер, 2026 14:22
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Ну с комисом-то понятно. Вы написали про закрытие КЛ в Альянсе, и я подумал, что вы на него затариваетесь)
Не не, у меня по Альянсу всё на поверхности: с него коммуналку с кэшбеком в 5%, а гашусь с ICU потому, что там деньги лежат в "фиксе", как на ощаднике.
moveton
Повідомлень: 6809
З нами з: 23.03.18
Подякував: 121 раз.
Подякували: 837 раз.
Профіль
3
11
1
Додано: Чет 19 бер, 2026 14:58
Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15%
V2
4
Повідомлень: 8338
З нами з: 03.07.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1371 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:17
Шановні! Хтось має інформацію, коли в Дії запрацює сервіс придбання ОВДП?
ВЕСЕЛЬЧАК У
Повідомлень: 246
З нами з: 24.03.23
Подякував: 34 раз.
Подякували: 49 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 бер, 2026 10:22
Вчора купував у ІКУ через Дію, оплата пройшла біля 17.30.
VASH
Повідомлень: 833
З нами з: 26.10.09
Подякував: 163 раз.
Подякували: 169 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 21 бер, 2026 13:14
панове, купував хтось в ОТП Банку обліги?) як вам співпраця?
Виявилось там, не знаю як давно, стали норм умови. З портфеля банку в застосунку комісія 0 за відкриття рахунку в ЦП, облікові операції з зарахування та безумовні операції, перерахування доходів за ЦП на рахунок в ОТП. Ставки більш-менш ринкові, а-ля Сенс банк. Плюсом вони є первинним дилером, може хтось на аукціонах брав участь через них?
24589
Повідомлень: 293
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 бер, 2026 13:34
24589 написав:
З портфеля банку в застосунку комісія 0 за відкриття рахунку в ЦП, облікові операції з зарахування та безумовні операції, перерахування доходів за ЦП на рахунок в ОТП
Це точна інформація? Питаю, бо почитав їх розділ сайту "Інвестування в ОВДП": там ні слова про тарифи.
justauser
Повідомлень: 43
З нами з: 19.03.25
Подякував: 38 раз.
Подякували: 3 раз.
Профіль
24589
Повідомлень: 293
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 бер, 2026 14:59
justauser написав:
З портфеля банку в застосунку комісія 0 за відкриття рахунку в ЦП, облікові операції з зарахування та безумовні операції, перерахування доходів за ЦП на рахунок в ОТП
Це точна інформація? Питаю, бо почитав їх розділ сайту "Інвестування в ОВДП": там ні слова про тарифи.
https://www.otpbank.com.ua/pdf/deposit- ... 032026.pdf
ось тут є інформація, треба дивитись примітки, які і вказують що всі потрібні пункти не тарифікуються, при операціях в додатку ОТП.
загальна сторінка
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... s/custody/
24589
Повідомлень: 293
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 бер, 2026 16:00
А які з компаній обеспечують продаж і викуп довгострочних облігацій (з термінами погашень від 2029 до 2052 років)?
won
Повідомлень: 188
З нами з: 15.05.24
Подякував: 319 раз.
Подякували: 26 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 бер, 2026 16:04
2029 є багато в кого, а далі це ж здається непублічні випуски, їх вам не продадуть. вони тримаються НБУ/Укрфінжитло
24589
Повідомлень: 293
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
3
27558
0
27056
Пон 28 кві, 2025 22:38 dan74
3
32174