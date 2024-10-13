RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1098109911001101
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 10:27

won
При здійсненні докапіталізації держава (Мінфін) не змушує нікого брати ці ц/п, вона отримує частку в капіталі в обмін на ц/п (в цьому вся сутність операції), і по мірі їхнього часткового погашення та купонних виплат докапіталізований бізнес отримує живі гроші.

В усіх цих Постановочних (під кожен випуск є Постанова уряду) ц/п є невизначеність щодо майбутніх ринкових % ставок (не купон, купон часто фіксований, хоча і не завжди) чи обмінного курсу і якби хтось спробував скласти ціну на довгі ОВДП, у них би нічого не вийшло. Математично порахувати можна що завгодно, економічного сенсу буде небагато в такому розрахунку. З огляду на це, покупець / продавець не можуть бути впевненими щодо справедливості ціни, бо надто довгі ц/п і забагато припущень.
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 735
З нами з: 05.03.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:00

А что там по электронному декларированию - там вроде бы опять гайки закручивают. Или ОВГЗ-шники могут не переживать???
asti
 
Повідомлень: 4597
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:44

  asti написав:А что там по электронному декларированию - там вроде бы опять гайки закручивают. Или ОВГЗ-шники могут не переживать???

Что именно закручивают? По ОВГЗ и так всё в налоговую отчитывается.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6816
З нами з: 23.03.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 21:46

Колеги, а хто працює по ОВДП з Інжур? Які відгуки, нюанси?
la9
 
Повідомлень: 2795
З нами з: 02.07.09
Подякував: 561 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 22:01

  la9 написав:Колеги, а хто працює по ОВДП з Інжур? Які відгуки, нюанси?

Дилер, как дилер. СЭПом деньги заводятся, им же выводятся. Это дело обычное. Основных нюанса два:
1) Если не PEP, то для тебя инвестиционный безлимит без необходимости показывать справки о доходах;
2) Ассортимент бумаг не особенно большой, но по тем, что есть, цены для клиента лучшие на рынке, как ASK, так и BID.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6816
З нами з: 23.03.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 22:36

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:1) Если не PEP, то для тебя инвестиционный безлимит без необходимости показывать справки о доходах;

Это как? Они - не субъект фин мониторинга?
la9
 
Повідомлень: 2795
З нами з: 02.07.09
Подякував: 561 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 22:41

  la9 написав:
  moveton написав:1) Если не PEP, то для тебя инвестиционный безлимит без необходимости показывать справки о доходах;

Это как? Они - не субъект фин мониторинга?

Вот так. Оказывается, так тоже можно и даже нужно. https://www.inzhur.reit/handbook секция "Про оплати":
Чи перевіряє Inzhur джерела доходів? А банк, який пропускатиме платіжку?

Джерело походження доходів може перевірити тільки банк, через який буде проходити платіж.

❗️Але є виключення: якщо ти маєш належність до PEP (політично значущі особи). Для категорії інвесторів-PEPів на купівлю більше 400 тисяч грн потрібно буде надати підтвердження джерел походження коштів.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6816
З нами з: 23.03.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 01:54

  la9 написав:Это как? Они - не субъект фин мониторинга?

Вони рік на ринку ОВДП - смішні і ще не лякані: цитують закони і думаю, що за ними їх і штрафувати будуть. Підозрюю, що у ПІФ їм такими темпами кошти не заливали, тому вони поки літали нижче радарів.

UPD. Про ПІФи, схоже, помилився. Раніше планка входу була від 140к+, тому може там і ходили суми. Це зараз вони її максимально опустили.
klug
 
Повідомлень: 9100
З нами з: 18.08.14
Подякував: 389 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 09:52

ICU явно не хоче отримати нових клієнтів - зареєструватися в них це справжій квест:
1. реєструюсь з телефону в додатку - просить пароль з пошти, переходжу в пошту і назад, вже в додатку немає реєстрації.
2. Відкрив пошту на компі, реєструюсь в додатку, ввів паролі, підтвердив документи через дію - пише поверність назад в реєстрацію і натисність продовження - переходжу в додаток, там знову все спочатку
3. Відкрив вже в браузері сайт на компі, вводжу новий пароль з пошти - пише не вірний пароль.

WTF????
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 444
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 13:15

Re: Ринок ОВДП

Щось так і не можу остаточно розібратися із Cameleon від Сенсу. Відкрив у різний час дві картки (на себе та на дружину). У розрахункові дати вніс мінімальні платежі. Бачу, що внесені мінімальні платежі так і залишаються на рахунку як доступний баланс. Тому через певний час купив на них ОВДП (залишив на кожному трохи більше 100грн). За однією карткою через певний час прийшло повідомлення «Інформуємо про наявність просроченої заборгованості. Просимо зробити оплату» - звісно вніс. За іншою карткою на теперішній час так і «бовтається» та внесена сотня.
Так можна задіювати той доступний баланс, чи ні?
VASH
 
Повідомлень: 834
З нами з: 26.10.09
Подякував: 163 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1098109911001101
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11010)
24.03.2026 13:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.