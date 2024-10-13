won При здійсненні докапіталізації держава (Мінфін) не змушує нікого брати ці ц/п, вона отримує частку в капіталі в обмін на ц/п (в цьому вся сутність операції), і по мірі їхнього часткового погашення та купонних виплат докапіталізований бізнес отримує живі гроші.
В усіх цих Постановочних (під кожен випуск є Постанова уряду) ц/п є невизначеність щодо майбутніх ринкових % ставок (не купон, купон часто фіксований, хоча і не завжди) чи обмінного курсу і якби хтось спробував скласти ціну на довгі ОВДП, у них би нічого не вийшло. Математично порахувати можна що завгодно, економічного сенсу буде небагато в такому розрахунку. З огляду на це, покупець / продавець не можуть бути впевненими щодо справедливості ціни, бо надто довгі ц/п і забагато припущень.
la9 написав:Колеги, а хто працює по ОВДП з Інжур? Які відгуки, нюанси?
Дилер, как дилер. СЭПом деньги заводятся, им же выводятся. Это дело обычное. Основных нюанса два: 1) Если не PEP, то для тебя инвестиционный безлимит без необходимости показывать справки о доходах; 2) Ассортимент бумаг не особенно большой, но по тем, что есть, цены для клиента лучшие на рынке, как ASK, так и BID.
Чи перевіряє Inzhur джерела доходів? А банк, який пропускатиме платіжку?
Джерело походження доходів може перевірити тільки банк, через який буде проходити платіж.
❗️Але є виключення: якщо ти маєш належність до PEP (політично значущі особи). Для категорії інвесторів-PEPів на купівлю більше 400 тисяч грн потрібно буде надати підтвердження джерел походження коштів.
ICU явно не хоче отримати нових клієнтів - зареєструватися в них це справжій квест: 1. реєструюсь з телефону в додатку - просить пароль з пошти, переходжу в пошту і назад, вже в додатку немає реєстрації. 2. Відкрив пошту на компі, реєструюсь в додатку, ввів паролі, підтвердив документи через дію - пише поверність назад в реєстрацію і натисність продовження - переходжу в додаток, там знову все спочатку 3. Відкрив вже в браузері сайт на компі, вводжу новий пароль з пошти - пише не вірний пароль.
Щось так і не можу остаточно розібратися із Cameleon від Сенсу. Відкрив у різний час дві картки (на себе та на дружину). У розрахункові дати вніс мінімальні платежі. Бачу, що внесені мінімальні платежі так і залишаються на рахунку як доступний баланс. Тому через певний час купив на них ОВДП (залишив на кожному трохи більше 100грн). За однією карткою через певний час прийшло повідомлення «Інформуємо про наявність просроченої заборгованості. Просимо зробити оплату» - звісно вніс. За іншою карткою на теперішній час так і «бовтається» та внесена сотня. Так можна задіювати той доступний баланс, чи ні?