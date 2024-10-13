VASH написав:Щось так і не можу остаточно розібратися із Cameleon від Сенсу. Відкрив у різний час дві картки (на себе та на дружину). У розрахункові дати вніс мінімальні платежі. Бачу, що внесені мінімальні платежі так і залишаються на рахунку як доступний баланс. Тому через певний час купив на них ОВДП (залишив на кожному трохи більше 100грн). За однією карткою через певний час прийшло повідомлення «Інформуємо про наявність просроченої заборгованості. Просимо зробити оплату» - звісно вніс. За іншою карткою на теперішній час так і «бовтається» та внесена сотня.
Так можна задіювати той доступний баланс, чи ні?
Можна задіювати, але треба щоб після оплати вами ОМП було вказано: внесено. Краще задіювати на наступний день після сплати ОМП сам постійно так роблю з хамелеоном, проколів ще не було