Додано: П'ят 27 бер, 2026 11:02
PS Если финмон, то, возможно, имеет смысл пободаться
Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:10
так, я рахую за спрощеною приблизною формулою, яка не враховує виплачені купони та дати:
=(CouponAnnual + (Nominal - DirtyPrice)/Years до погаш.) / DirtyPrice
DirtyPrice - ціна з накопиченим купоном. Тобто ціна купівлі.
Ви рахуєте через Excel функцію yield()?
1. Туди треба вводити не DirtyPrice, а чисту ціну, без накопиченого купону. А щоб її порахувати вручну - це ціла історія:
=B2*B3/B4*(B6-COUPPCD(B6,B9,B4))/(COUPNCD(B6,B9,B4)-COUPPCD(B6,B9,B4))
2. yield() рахує з реінвестуванням купонів, а я їх не реінвестую.
3. через функцію xirr() - ще складніше. Бо не зручно для кожної позиції овдп робити список всіх дат купонів для XIRR, простіше зробити останній купон, наступний купон.
Яку функцію використовувати, щоб одним рядком і не вводити всі дати купонів? Бо є різні позиції по ОВДП і не хочеться ускладнювати?
Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:18
Так, я рахував за спрощеною формулою , яка не враховує вже сплачені купони і вона мені показала поточну дохідність 10.4%
=(CouponAnnual + (Nominal - DirtyPrice)/Years to redemption) / DirtyPrice
тут треба було вводити не "років до погашення", а "років з дати купівлі до погашення" тоді вона показує 15.3% ! І це вже більше схоже на правду, якщо без реінвестування і спрощено. У вас YTM з реінвестуванням купонів, а в мене - без.
Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:24
Я зареєстрований на CBonds. Але останній раз, коли я туди заходив пару років тому, там були лише графіки ОВДП з плавно зростаючим курсом БЕЗ РОЗМІТКИ (!). Тобто без дат та без цін! Тобто оця москальська платформа з графіками без розмітки - це все що є в Україні для ринку ОВДП!
