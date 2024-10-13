Ринок ОВДП

Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 11:02

  Igor Igor написав:Доброго дня, цікавить перевод облігацій з сенс банку на рахунок іншого брокера, чи складна процедура, і чи є комісія

https://help.sensebank.com.ua/440751116 ... 2106076818
PS Если финмон, то, возможно, имеет смысл пободаться 8)
ramzes4
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:10

  won написав:та що таке накопичена вартість (з урахуванням виплачених купонів) і поточна ринкова (номінал + купон/182*к-сть днів з попередньої виплати купону + надбавка брокера) https://privatbank.ua/handbook/haid-pro ... atsii-ovdp

так, я рахую за спрощеною приблизною формулою, яка не враховує виплачені купони та дати:
=(CouponAnnual + (Nominal - DirtyPrice)/Years до погаш.) / DirtyPrice

DirtyPrice - ціна з накопиченим купоном. Тобто ціна купівлі.

Ви рахуєте через Excel функцію yield()?

1. Туди треба вводити не DirtyPrice, а чисту ціну, без накопиченого купону. А щоб її порахувати вручну - це ціла історія:
=B2*B3/B4*(B6-COUPPCD(B6,B9,B4))/(COUPNCD(B6,B9,B4)-COUPPCD(B6,B9,B4))

2. yield() рахує з реінвестуванням купонів, а я їх не реінвестую.

3. через функцію xirr() - ще складніше. Бо не зручно для кожної позиції овдп робити список всіх дат купонів для XIRR, простіше зробити останній купон, наступний купон.

Яку функцію використовувати, щоб одним рядком і не вводити всі дати купонів? Бо є різні позиції по ОВДП і не хочеться ускладнювати?
stuermer01
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:18

  VASH написав:Геть не зрозуміло, як ви обліковуєте збитки за своєю купівлею. За цей час вам було сплачено чотири купони в розмірі 94,35грн. Реалізована дохідність за умов продажу сьогодні за ціною 1035 складає SIM: 16.854257%: YTM: 18.223765%.
А за умов продажу сьогодні за ціною 1040 складає цілі SIM: 17.100376% YTM: 18.468904%!!!
З великим задоволенням сьогодні б розмістився на таких умовах.

Так, я рахував за спрощеною формулою , яка не враховує вже сплачені купони і вона мені показала поточну дохідність 10.4%

=(CouponAnnual + (Nominal - DirtyPrice)/Years to redemption) / DirtyPrice

тут треба було вводити не "років до погашення", а "років з дати купівлі до погашення" тоді вона показує 15.3% ! І це вже більше схоже на правду, якщо без реінвестування і спрощено. У вас YTM з реінвестуванням купонів, а в мене - без.
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:24

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Немного погуглил. Таки всё ещё есть агрегатор биржевых котировок, про который писали ещё в 2018 году: http://ua.cbonds.info/quotes/ И реалтаймовая информация и историческая. Про именно графическую форму представления не уверен (показывают только после регистрации, а мне лень), но по-любому их можно построить самостоятельно. Наверняка можно через какого-то брокера там купить/продать. По определению цена будет нормальная, т.е. рыночная. Правда, может (а с учётом всех комиссий, если сделка на менее, чем несколько млн грн, так и наверняка) оказаться, что у ICU она более выгодная, чем нормальная :mrgreen:

Я зареєстрований на CBonds. Але останній раз, коли я туди заходив пару років тому, там були лише графіки ОВДП з плавно зростаючим курсом БЕЗ РОЗМІТКИ (!). Тобто без дат та без цін! Тобто оця москальська платформа з графіками без розмітки - це все що є в Україні для ринку ОВДП!
