Додано: П'ят 27 бер, 2026 11:02
PS Если финмон, то, возможно, имеет смысл пободаться
Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:10
так, я рахую за спрощеною приблизною формулою, яка не враховує виплачені купони та дати:
=(CouponAnnual + (Nominal - DirtyPrice)/Years до погаш.) / DirtyPrice
DirtyPrice - ціна з накопиченим купоном. Тобто ціна купівлі.
Ви рахуєте через Excel функцію yield()?
1. Туди треба вводити не DirtyPrice, а чисту ціну, без накопиченого купону. А щоб її порахувати вручну - це ціла історія:
=B2*B3/B4*(B6-COUPPCD(B6,B9,B4))/(COUPNCD(B6,B9,B4)-COUPPCD(B6,B9,B4))
2. yield() рахує з реінвестуванням купонів, а я їх не реінвестую.
3. через функцію xirr() - ще складніше. Бо не зручно для кожної позиції овдп робити список всіх дат купонів для XIRR, простіше зробити останній купон, наступний купон.
Яку функцію використовувати, щоб одним рядком і не вводити всі дати купонів? Бо є різні позиції по ОВДП і не хочеться ускладнювати?
Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:18
Так, я рахував за спрощеною формулою , яка не враховує вже сплачені купони і вона мені показала поточну дохідність 10.4%
=(CouponAnnual + (Nominal - DirtyPrice)/Years to redemption) / DirtyPrice
тут треба було вводити не "років до погашення", а "років з дати купівлі до погашення" тоді вона показує 15.3% ! І це вже більше схоже на правду, якщо без реінвестування і спрощено. У вас YTM з реінвестуванням купонів, а в мене - без.
Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:24
Я зареєстрований на CBonds. Але останній раз, коли я туди заходив пару років тому, там були лише графіки ОВДП з плавно зростаючим курсом БЕЗ РОЗМІТКИ (!). Тобто без дат та без цін! Тобто оця москальська платформа з графіками без розмітки - це все що є в Україні для ринку ОВДП!
Додано: П'ят 27 бер, 2026 18:17
Ну вот, график есть же. Про цифры на нём разговора не было Не могу посмотреть. Даже зарегался, но на бесплатном никуда не пускают. Можно самому собирать с бирж и строить графики. Как минимум, у ПФТС есть
Додано: П'ят 27 бер, 2026 19:30
Це щось із серії "тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали".
Як ви взагалі додумались із розрахунку прибутковості тримання паперів прибрати отриманий особисто вами дохід з виплачених вам купонів??? Типу це "не справжні" гроші? Ви рахуєте тільки вартість паперу? То ви в такому разі ніколи в "плюс" не вийдете, якщо будете тримати до погашення, бо погашення завжди по номіналу. Який сенс "забувати" вже отриманий вами дохід?🤯
Та яка у вашому випадку різниця, реінвестуєте ви купони чи ні?? Чому ви їх взагалі не берете до уваги як вже отриманий вами дохід від паперу при розрахунку прибутковості його продажу? Адже очевидно, що отримані купони - це ваш уже отриманий дохід, і тому продати папір зараз по 1030 грн - це продати в плюс в порівнянні з покупкою по 1070 грн 02.05.24, бо у вас у гаманці вже є кошти з виплат 4 купонів на кожну одиницю паперу цього ISIN!
