Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 11:02

  Igor Igor написав:Доброго дня, цікавить перевод облігацій з сенс банку на рахунок іншого брокера, чи складна процедура, і чи є комісія

https://help.sensebank.com.ua/440751116 ... 2106076818
PS Если финмон, то, возможно, имеет смысл пободаться 8)
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:10

  won написав:та що таке накопичена вартість (з урахуванням виплачених купонів) і поточна ринкова (номінал + купон/182*к-сть днів з попередньої виплати купону + надбавка брокера) https://privatbank.ua/handbook/haid-pro ... atsii-ovdp

так, я рахую за спрощеною приблизною формулою, яка не враховує виплачені купони та дати:
=(CouponAnnual + (Nominal - DirtyPrice)/Years до погаш.) / DirtyPrice

DirtyPrice - ціна з накопиченим купоном. Тобто ціна купівлі.

Ви рахуєте через Excel функцію yield()?

1. Туди треба вводити не DirtyPrice, а чисту ціну, без накопиченого купону. А щоб її порахувати вручну - це ціла історія:
=B2*B3/B4*(B6-COUPPCD(B6,B9,B4))/(COUPNCD(B6,B9,B4)-COUPPCD(B6,B9,B4))

2. yield() рахує з реінвестуванням купонів, а я їх не реінвестую.

3. через функцію xirr() - ще складніше. Бо не зручно для кожної позиції овдп робити список всіх дат купонів для XIRR, простіше зробити останній купон, наступний купон.

Яку функцію використовувати, щоб одним рядком і не вводити всі дати купонів? Бо є різні позиції по ОВДП і не хочеться ускладнювати?
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:18

  VASH написав:Геть не зрозуміло, як ви обліковуєте збитки за своєю купівлею. За цей час вам було сплачено чотири купони в розмірі 94,35грн. Реалізована дохідність за умов продажу сьогодні за ціною 1035 складає SIM: 16.854257%: YTM: 18.223765%.
А за умов продажу сьогодні за ціною 1040 складає цілі SIM: 17.100376% YTM: 18.468904%!!!
З великим задоволенням сьогодні б розмістився на таких умовах.

Так, я рахував за спрощеною формулою , яка не враховує вже сплачені купони і вона мені показала поточну дохідність 10.4%

=(CouponAnnual + (Nominal - DirtyPrice)/Years to redemption) / DirtyPrice

тут треба було вводити не "років до погашення", а "років з дати купівлі до погашення" тоді вона показує 15.3% ! І це вже більше схоже на правду, якщо без реінвестування і спрощено. У вас YTM з реінвестуванням купонів, а в мене - без.
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:24

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Немного погуглил. Таки всё ещё есть агрегатор биржевых котировок, про который писали ещё в 2018 году: http://ua.cbonds.info/quotes/ И реалтаймовая информация и историческая. Про именно графическую форму представления не уверен (показывают только после регистрации, а мне лень), но по-любому их можно построить самостоятельно. Наверняка можно через какого-то брокера там купить/продать. По определению цена будет нормальная, т.е. рыночная. Правда, может (а с учётом всех комиссий, если сделка на менее, чем несколько млн грн, так и наверняка) оказаться, что у ICU она более выгодная, чем нормальная :mrgreen:

Я зареєстрований на CBonds. Але останній раз, коли я туди заходив пару років тому, там були лише графіки ОВДП з плавно зростаючим курсом БЕЗ РОЗМІТКИ (!). Тобто без дат та без цін! Тобто оця москальська платформа з графіками без розмітки - це все що є в Україні для ринку ОВДП!
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 18:17

Re: Ринок ОВДП

  stuermer01 написав:Я зареєстрований на CBonds. Але останній раз, коли я туди заходив пару років тому, там були лише графіки ОВДП з плавно зростаючим курсом БЕЗ РОЗМІТКИ (!). Тобто без дат та без цін! Тобто оця москальська платформа з графіками без розмітки - це все що є в Україні для ринку ОВДП!

Ну вот, график есть же. Про цифры на нём разговора не было :) Не могу посмотреть. Даже зарегался, но на бесплатном никуда не пускают. Можно самому собирать с бирж и строить графики. Как минимум, у ПФТС есть страничка реалтаймовых котировок ОВГЗ (между прочим, в этой же теме ссылку на неё взял). Вопрос только нафига. Уже в 2022 году тут согласились, что всё ещё никаких проблем торговать ОВГЗ на бирже через брокера, но реально это нужно очень узкому кругу людей. Как по моему опыту, так уже и в 2020м. Раньше, когда не было диллерских сервисов от хотя бы Привата и ICU и только через брокера и можно было, ещё от безысходности было относительно популярно.
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 19:30

  stuermer01 написав:
  won написав:та що таке накопичена вартість (з урахуванням виплачених купонів) і поточна ринкова (номінал + купон/182*к-сть днів з попередньої виплати купону + надбавка брокера) https://privatbank.ua/handbook/haid-pro ... atsii-ovdp

так, я рахую за спрощеною приблизною формулою, яка не враховує виплачені купони та дати

Це щось із серії "тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали".
Як ви взагалі додумались із розрахунку прибутковості тримання паперів прибрати отриманий особисто вами дохід з виплачених вам купонів??? Типу це "не справжні" гроші? Ви рахуєте тільки вартість паперу? То ви в такому разі ніколи в "плюс" не вийдете, якщо будете тримати до погашення, бо погашення завжди по номіналу. Який сенс "забувати" вже отриманий вами дохід?🤯



  stuermer01 написав:У вас YTM з реінвестуванням купонів, а в мене - без.

Та яка у вашому випадку різниця, реінвестуєте ви купони чи ні?? Чому ви їх взагалі не берете до уваги як вже отриманий вами дохід від паперу при розрахунку прибутковості його продажу? Адже очевидно, що отримані купони - це ваш уже отриманий дохід, і тому продати папір зараз по 1030 грн - це продати в плюс в порівнянні з покупкою по 1070 грн 02.05.24, бо у вас у гаманці вже є кошти з виплат 4 купонів на кожну одиницю паперу цього ISIN!
