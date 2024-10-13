Додано: Суб 28 бер, 2026 15:13

Код: Виділити все (bid difference*планову к-сть днів від покупки до продажу-спред на дату покупки)

/

ask купівлі

Код: Виділити все ((купон/182*х днів від покупки до погашення)-(ask покупки-ідеальна ціна)

/

ask покупки

/

(х днів/365)



Код: Виділити все ((купон/182*х днів від покупки до продажу)-ask придбання+IF(bid продажу<(ask придбання-поточний спред);bid продажу+купон;bid продажу)

/

ask придбання

/

(х днів/365)

Щодо YTM - погоджусь, що не підходить. Більше того, вважаю це хитрим маркетологічним трюком, тому принципово виступаю проти використання цієї метрики. Теж завжди рахую лише просту дохідність.Можу запропонувати три різні формули: одна для прийняття рішення про покупку для майбутнього дострокового продажу (показує фактичний % прибутку за задану к-сть днів, не річний), друга - для розрахунку вже отриманої дохідності після дострокового продажу (у % річних), третя - для розрахунку простої річної дохідності у випадку, якщо тримати папір до погашення.Чому окрема формула для прийняття рішення про покупку для подальшого дострокового продажу: бо ми ж не знаєм фактичну ціну bid на момент майбутнього дострокового продажу. Спред можуть звузити або розширити. Тому ця формула дає лише приблизне прогнозоване значення, бо опирається на поточне значення спреду ask-bid."bid difference" тут - це різниця між бідом попереднього дня і бідом дня покупки. В багатьох випадках це значення буде дуже близьким до купон/182, але часто все ж відрізняється від нього, бо дохідність конкретного паперу може бути змінена маркетмейкером, тож для локальних короткострокових штук краще брати саме різницю бідів, а не купон/182 як базове значення очікуваного приросту ціни.Слід мати на увазі, що дана формула не даватиме корисних (навіть у наближенні) результатів у випадку, якщо для фізосіб стане доступна торгівля паперами на біржі (хай навіть через посередника), бо там ціна може і буде змінюватись нелінійно, на відміну від поточної ситуації, коли маркетмейкер (банк чи брокер) хоч і може розширити спред, та все ж ціна росте стабільно і в наближеному до купон/182 проміжку за день. Втім, наразі в Україні, на жаль, до адекватного ринку цінних паперів - як до неба рачки, як і до масової торгівлі ОВДП через біржу.Третя досить проста:Ця формула показує просту річну дохідність, яку можна отримати, здійснивши покупку в заданий день і тримаючи аж до погашення без реінвестиції купонів."ask покупки-ідеальна ціна" тут - це спред до ідеальної ціни, яка в свою чергу розрахована як номінал + купон/182*к-сть днів з останньої виплати купону (значення ідеальної ціни розраховується в окремому стовпці).Достатньо задати будь-яку одну з дат виплати купонів у минулому як відправну точку для розрахунку ідеальної ціни, і формула буде враховувати момент виплати купонів і скидатиме ідеальну ціну до 1000 в день наступної виплати.А друга має такий вигляд:Тут можна помітити, в наведеному прикладі формула підходить лише для розрахунків між 1 і 363 днями від покупки. Щоб зробити її придатною на довший період, слід розширити умову, де додатково приплюсовуються отримані купони до bid продажу. Тут лиш базова формула наведена.В крайових значеннях - коли підійшли до дати виплати (або одразу після неї), і спред роздули або звузили - можуть виникати помилки в розрахунках, але буде одразу помітно, що ставка сильно не та, і поправити.Рішення про придбання паперів приймається на підставі аналізу даних з потрібних формул в залежності від цілей покупки.