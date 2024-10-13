Додано: П'ят 27 бер, 2026 11:02
PS Если финмон, то, возможно, имеет смысл пободаться
Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:10
так, я рахую за спрощеною приблизною формулою, яка не враховує виплачені купони та дати:
=(CouponAnnual + (Nominal - DirtyPrice)/Years до погаш.) / DirtyPrice
DirtyPrice - ціна з накопиченим купоном. Тобто ціна купівлі.
Ви рахуєте через Excel функцію yield()?
1. Туди треба вводити не DirtyPrice, а чисту ціну, без накопиченого купону. А щоб її порахувати вручну - це ціла історія:
=B2*B3/B4*(B6-COUPPCD(B6,B9,B4))/(COUPNCD(B6,B9,B4)-COUPPCD(B6,B9,B4))
2. yield() рахує з реінвестуванням купонів, а я їх не реінвестую.
3. через функцію xirr() - ще складніше. Бо не зручно для кожної позиції овдп робити список всіх дат купонів для XIRR, простіше зробити останній купон, наступний купон.
Яку функцію використовувати, щоб одним рядком і не вводити всі дати купонів? Бо є різні позиції по ОВДП і не хочеться ускладнювати?
Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:18
Так, я рахував за спрощеною формулою , яка не враховує вже сплачені купони і вона мені показала поточну дохідність 10.4%
=(CouponAnnual + (Nominal - DirtyPrice)/Years to redemption) / DirtyPrice
тут треба було вводити не "років до погашення", а "років з дати купівлі до погашення" тоді вона показує 15.3% ! І це вже більше схоже на правду, якщо без реінвестування і спрощено. У вас YTM з реінвестуванням купонів, а в мене - без.
Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:24
Я зареєстрований на CBonds. Але останній раз, коли я туди заходив пару років тому, там були лише графіки ОВДП з плавно зростаючим курсом БЕЗ РОЗМІТКИ (!). Тобто без дат та без цін! Тобто оця москальська платформа з графіками без розмітки - це все що є в Україні для ринку ОВДП!
Додано: П'ят 27 бер, 2026 18:17
Ну вот, график есть же. Про цифры на нём разговора не было Не могу посмотреть. Даже зарегался, но на бесплатном никуда не пускают. Можно самому собирать с бирж и строить графики. Как минимум, у ПФТС есть
Додано: П'ят 27 бер, 2026 19:30
Це щось із серії "тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали".
Як ви взагалі додумались із розрахунку прибутковості тримання паперів прибрати отриманий особисто вами дохід з виплачених вам купонів??? Типу це "не справжні" гроші? Ви рахуєте тільки вартість паперу? А якщо будете тримати до погашення, то при такому підході до розрахунків ніколи в "плюс" не вийдете, бо ж погашення завжди по номіналу. Який сенс "забувати" вже отриманий вами дохід?🤯
Та яка у вашому випадку різниця, реінвестуєте ви купони чи ні?? Чому ви їх взагалі не берете до уваги як вже отриманий вами дохід від паперу при розрахунку прибутковості його продажу? Адже очевидно, що отримані купони - це ваш уже отриманий дохід, і тому продати папір зараз по 1030 грн - це продати в плюс в порівнянні з покупкою по 1070 грн 02.05.24, бо у вас у гаманці вже є кошти з виплат 4 купонів на кожну одиницю паперу цього ISIN!
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:01
Та беру я вже до уваги отримані купони, я ж писав, що це була помилка. Я писав не "рахую", а "рахував" (помилково) - не перекручуйте.
Помилка була в тому, що вводив у формулу строк з "сьогодні" , а не з дати купівлі. Тому попередні купонні виплати не були враховані. Бо у формулі є і строк і кількість виплат на рік. За якою формулою ви рахуєте - ви не написали. Моя спрощена формула дає помилку 0.1-0.3% на строках відповідно 1-3 роки.
Але ще раз - це без реінвестування купонів. Брати до уваги отримані купони при розрахунку дохідності та їх реінвестувати - це одне й те саме!
Чому я не реінвестую купонні виплати:
В мене портфель складається з рядків в Excel. Кожен рядок - це різні ОВДП з різними дохідностями за спрощеною формулою (не YTM, бо це з реінвестуванням, до погашення).
Коли я отримую виплату купону по одній позиції, дохідність позиції змінюється. Я можу частину грошей вивести, а на частину купити іншу ОВДП з вищою дохідністю і це буде нова позиція. Навіть якщо я куплю ту саму ОВДП - це буде вже інша дохідність і нова позиція.
Якщо я хочу зробити rebalancing портфелю, то я ввожу у формулу замість номіналу поточну ціну продажу паперу, а строк роблю "до сьогодні". Тоді я бачу з якою дохідністю я продаю.
Який сенс реінвестувати всі купони в одну ОВДП, якщо є інші випуски з кращою дохідністю. Тому YTM і не підходить.
Додано: Суб 28 бер, 2026 15:13
Щодо YTM - погоджусь, що не підходить. Більше того, вважаю це хитрим маркетологічним трюком, тому принципово виступаю проти використання цієї метрики. Теж завжди рахую лише просту дохідність.
Можу запропонувати три різні формули: одна для прийняття рішення про покупку для майбутнього дострокового продажу (показує фактичний % прибутку за задану к-сть днів, не річний), друга - для розрахунку вже отриманої дохідності після дострокового продажу (у % річних), третя - для розрахунку простої річної дохідності у випадку, якщо тримати папір до погашення.
Чому окрема формула для прийняття рішення про покупку для подальшого дострокового продажу: бо ми ж не знаєм фактичну ціну bid на момент майбутнього дострокового продажу. Спред можуть звузити або розширити. Тому ця формула дає лише приблизне прогнозоване значення, бо опирається на поточне значення спреду ask-bid.
"bid difference" тут - це різниця між бідом попереднього дня і бідом дня покупки. В багатьох випадках це значення буде дуже близьким до купон/182, але часто все ж відрізняється від нього, бо дохідність конкретного паперу може бути змінена маркетмейкером, тож для локальних короткострокових штук краще брати саме різницю бідів, а не купон/182 як базове значення очікуваного приросту ціни.
Слід мати на увазі, що дана формула не даватиме корисних (навіть у наближенні) результатів у випадку, якщо для фізосіб стане доступна торгівля паперами на біржі (хай навіть через посередника), бо там ціна може і буде змінюватись нелінійно, на відміну від поточної ситуації, коли маркетмейкер (банк чи брокер) хоч і може розширити спред, та все ж ціна росте стабільно і в наближеному до купон/182 проміжку за день. Втім, наразі в Україні, на жаль, до адекватного ринку цінних паперів - як до неба рачки, як і до масової торгівлі ОВДП через біржу.
Третя досить проста:
Ця формула показує просту річну дохідність, яку можна отримати, здійснивши покупку в заданий день і тримаючи аж до погашення без реінвестиції купонів.
"ask покупки-ідеальна ціна" тут - це спред до ідеальної ціни, яка в свою чергу розрахована як номінал + купон/182*к-сть днів з останньої виплати купону (значення ідеальної ціни розраховується в окремому стовпці).
Достатньо задати будь-яку одну з дат виплати купонів у минулому як відправну точку для розрахунку ідеальної ціни, і формула буде враховувати момент виплати купонів і скидатиме ідеальну ціну до 1000 в день наступної виплати.
А друга має такий вигляд:
Тут можна помітити, в наведеному прикладі формула підходить лише для розрахунків між 1 і 363 днями від покупки. Щоб зробити її придатною на довший період, слід розширити умову, де додатково приплюсовуються отримані купони до bid продажу. Тут лиш базова формула наведена.
В крайових значеннях - коли підійшли до дати виплати (або одразу після неї), і спред роздули або звузили - можуть виникати помилки в розрахунках, але буде одразу помітно, що ставка сильно не та, і поправити.
Рішення про придбання паперів приймається на підставі аналізу даних з потрібних формул в залежності від цілей покупки.
Додано: Суб 28 бер, 2026 18:27
Дякую за відповідь. Хоча не дуже розумію, чому ви працюєте із спредом. Ширина спреду важлива, коли торгуєш на біржі і хочеш отримати кращу ціну чи оцінити ліквідність. А тут купуєш чи продаєш те, що пропонує дилер в конкретний день, але ок.
Додано: Суб 28 бер, 2026 22:49
Панове крутильники ICU. Зверніть увагу, що уже о 12-й ночі карета перетворюється на пренцесу, а пренцеса перетворюється на гарбуза. Баба Лєра дуже завчасно прислала листа:
Думаю, ніхто не сумнівається, що вже о 09:00 30.03 все буде ідеально працювати і усі ми будемо хвалити ICU за таку моторність та рішучість.
P.S. лінки додав для зручності, але усім, хто турбується про безпеку власних коштів раджу таки знайти листа від ICU у себе в пошті.
Востаннє редагувалось klug в Суб 28 бер, 2026 23:04, всього редагувалось 1 раз.
