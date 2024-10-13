Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 28 бер, 2026 22:57
klug написав:
Коротко про головне в ICU Trade 2.0:
Ну мне лично интересен не сам факт "перехода на новый процессинг" (где-то уже это было
)), а то что обещают, а именно:
Коротко про головне в ICU Trade 2.0:
Єдина екосистема. Ми об’єднали торгову платформу та особистий кабінет інвестора. Інвестуйте, поповнюйте/виводьте кошти, керуйте рахунками та лімітами, формуйте звіти/довідки та підписуйте документи - у єдиному вікні для ваших інвестицій.
Більше цінних паперів. Відтепер у системі можуть торгуватися не лише ОВДП, а і євробонди, українські корпоративні облігації, акції, сертифікати інвестиційних фондів та інші папери, що доступні на українському ринку.
Торги 24/7. Більше ніяких сесій - подавайте заявку на купівлю та продаж ОВДП або інших цінних паперів, коли зручно вам.
Мобільність. Нова система надасть можливість надавати вам нові сервіси і продукти значно швидше. На черзі ще багато цікавого
Особенно АнтиресТно про 24/7 - оно то канешна звучит красивА подавайте завки без сессий, но хотелось больше узнать про то когда реальные деньги можно будет помацать послетаких заявок. Ибо дата для запуска серьезных нововведений выбрана крайне неудачно - дни гашения основной части кредиток... Возможны конфузы. Надеюсь все проскочат...
ЗЫ. Там у вас оЧЕПЯТКу поправьте:
klug написав:
що вже о 09:00 30.01
Додано: Суб 28 бер, 2026 23:04
WallNutPen написав:
Ну мне лично интересен не сам факт "перехода на новый процессинг" (где-то уже это было
)), а то что обещают
Я очікую, що у понеділок зранку першим питанням буде "чому не працює ICU?", тому саме цей момент я виділив, як основний. Щоб предметно обговорити новий дизайн та фічі, спочатку до них треба якось дістатися. Думаю, що 24/7 буде працювати приблизно за тим же регламентом, що і через Дію, про кредитки, як фактор, вони взагалі не думали.
Взагалі, вперше бачу, щоб консервативна фінансова установа себе так сміливо (навіть безстрашно) поводила, ніби якась криптобіржа. Досвід Кредобанки нікого нічому не навчив...
WallNutPen написав:
ЗЫ. Там у вас оЧЕПЯТКу поправьте:
Дякую!
Схожі теми
|
|3
|30256
|
|
|0
|29538
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|34807
|
|