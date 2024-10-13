Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 17:16

Re: Ринок ОВДП

О 12.00 заявка на продаж в ІКУ, в 12.17 – заблоковано; 12.29 – загальний залишок, заявка на вивід. Досі висять у застосунку ІКУ, як "заблоковано"
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 17:17

  1finanсier написав:
  -VICTOR- написав:ох вже той "новий процесінг..." )) поповнення через Дію- заявка є , відповіді поки немає , поповнення через портмоне помилка 500....- кажуть власники айфонів - то нормальні інвестори , а у тих у кого андроїд - пітримка питає чи немає у клієнта випадково айфона....піпець ))

та і не кажіть. А в мене також катавасія - ледь вибив щоб після продажу у 9й ранку кошти впали хоч о пів на четверту дня. Так тепер відразу поставивши на вивід о 15.30, і до сих пір немає в банку. Хоча ж задвичай до 18ї заходило.За один день в мене з ІСU більше пригод ніж за попередні роки три разом узяті.


Вчора ІКУ трохи порадував, а сьогодні нагадав про себе звичного. З 11.30 обробляють вивід коштів
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 17:26

  -VICTOR- написав:1finanсier а так для цікавості ..у вас андроїд ?

так. Але, як я зрозумів, начебто на вивід коштів це не впливає. Лише коли яерез Портмоне зараз намагаєшся поповнити ICU
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 17:31

  VASH написав:О 12.00 заявка на продаж в ІКУ, в 12.17 – заблоковано; 12.29 – загальний залишок, заявка на вивід. Досі висять у застосунку ІКУ, як "заблоковано"

Ну я бачу, що ситуація масова, а значить повина бути помітна для IСЮковців, а отже повині пофіксити і можливо ще сьогодні все ж перевести кошти по банкам. Принаймні я на це сподіваюся )))
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 17:34

  1finanсier написав:Ну я бачу, що ситуація масова, а значить повина бути помітна для IСЮковців, а отже повині пофіксити і можливо ще сьогодні все ж перевести кошти по банкам. Принаймні я на це сподіваюся )))

Телефонував - "звоніть у робочий час"
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 17:45

Я так розумію, що з ІКУ треба застосовувати запасний парашут (погашення кредитного ліміту)…
Якось до «покращення» такої потреби не виникало.
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 18:35

  VASH написав:Я так розумію, що з ІКУ треба застосовувати запасний парашут (погашення кредитного ліміту)…
Якось до «покращення» такої потреби не виникало.


Виводив на два банки, зайшли відповідно 18.47 та 18.49.
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 19:56

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 31 березня 2026 року, до державного бюджету залучено 2 768 363 977,47 грн – АКТИРЕКОРД!
Попередньо за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету було залучено:
- 24 березня 2026 року до державного бюджету залучено 3 391,7 млн. грн
- 17 березня 2026 року - 3 530,6 млн. грн.;
- 10 березня 2026 року - 4 226,3 млн. грн
- 03 березня 2026 року - 6 442,2 млн. грн, з них за папери в гривні – 4 259,0 млн. грн. (66% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в доларах США.
- 24 лютого 2026 року - 21 426,4 млн. грн., з них за папери в гривні – 12 731,5 млн. грн. (59% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в доларах США.
- 17 лютого 2026 року - 17 400,1 млн. грн., з них за папери в гривні – 12 695,7 млн. грн. (73% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в євро.
- 10 лютого 2026 року - 12 603,8 млн. грн
- 3 лютого 2026 року - 5 357,6 млн. грн
