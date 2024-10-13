Додано: Вів 31 бер, 2026 17:16
О 12.00 заявка на продаж в ІКУ, в 12.17 – заблоковано; 12.29 – загальний залишок, заявка на вивід. Досі висять у застосунку ІКУ, як "заблоковано"
Додано: Вів 31 бер, 2026 17:17
Вчора ІКУ трохи порадував, а сьогодні нагадав про себе звичного. З 11.30 обробляють вивід коштів
Додано: Вів 31 бер, 2026 17:26
Додано: Вів 31 бер, 2026 17:31
Ну я бачу, що ситуація масова, а значить повина бути помітна для IСЮковців, а отже повині пофіксити і можливо ще сьогодні все ж перевести кошти по банкам. Принаймні я на це сподіваюся )))
Додано: Вів 31 бер, 2026 17:34
Додано: Вів 31 бер, 2026 17:45
Я так розумію, що з ІКУ треба застосовувати запасний парашут (погашення кредитного ліміту)…
Якось до «покращення» такої потреби не виникало.
Додано: Вів 31 бер, 2026 18:35
Додано: Вів 31 бер, 2026 19:56
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 31 березня 2026 року, до державного бюджету залучено 2 768 363 977,47 грн – АКТИРЕКОРД!
Попередньо за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету було залучено:
- 24 березня 2026 року до державного бюджету залучено 3 391,7 млн. грн
- 17 березня 2026 року - 3 530,6 млн. грн.;
- 10 березня 2026 року - 4 226,3 млн. грн
- 03 березня 2026 року - 6 442,2 млн. грн, з них за папери в гривні – 4 259,0 млн. грн. (66% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в доларах США.
- 24 лютого 2026 року - 21 426,4 млн. грн., з них за папери в гривні – 12 731,5 млн. грн. (59% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в доларах США.
- 17 лютого 2026 року - 17 400,1 млн. грн., з них за папери в гривні – 12 695,7 млн. грн. (73% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в євро.
- 10 лютого 2026 року - 12 603,8 млн. грн
- 3 лютого 2026 року - 5 357,6 млн. грн
Додано: Вів 31 бер, 2026 20:23
Т.е. у Минфина настолько с деньгами великолепно, что он начинает выкарабкиваться из долговой ямы? А то на валютной ветке за него очень волнуются. Здорово же. Хотя один день для статистики маловато будет.
Додано: Вів 31 бер, 2026 22:14
Чому ж один день, нате ще:
- 27 січня 2026 року - 9 571,95 млн. грн
- 20 січня 2026 року - 7 451,4 млн. грн
- 13 січня 2026 року - 13 005,4 млн. грн
- 6 січня 2026 року - 16 141,2 млн. грн
- 23 грудня 2025 року - 12 743,6 млн. грн., з них за папери в гривні – 7034,3 млн. грн. (55% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в євро.
Як у Мінфіна чудово з грошима (за умов блокування європозики орбаном та фіцо) звучить досить риторично.
