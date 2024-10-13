Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 31 бер, 2026 22:18
VASH написав:
Чому ж один день, нате ще:
- 27 січня 2026 року - 9 571,95 млн. грн
- 20 січня 2026 року - 7 451,4 млн. грн
- 13 січня 2026 року - 13 005,4 млн. грн
- 6 січня 2026 року - 16 141,2 млн. грн
- 23 грудня 2025 року - 12 743,6 млн. грн., з них за папери в гривні – 7034,3 млн. грн. (55% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в євро.
Речь про дни "актирекорда". Я так понимаю, что с суммами меньше 3 391,7 млн. грн, т.е. следующей ступеньки из поста выше. Эти все числа точно меньше?
VASH написав:
Як у Мінфіна чудово з грошима (за умов блокування європозики орбаном та фіцо) звучить досить риторично.
Звучит однозначно. Раз стал брать меньше, значит у него денег завались. Видимо, блокировки этому не помеха.
Додано: Вів 31 бер, 2026 22:25
moveton написав:
Речь про дни "актирекорда". Я так понимаю, что с суммами меньше 3 391,7 млн. грн, т.е. следующей ступеньки из поста выше. Эти все числа точно меньше?
Важко зрозуміти сутність вашого допису, мова йде за начебто певну тенденцію.
Додано: Вів 31 бер, 2026 22:38
Я уже тогда потерялся о чём речь. Если о "актирекорде", то пока не приведены другие дни, где было взято меньше 3 391,7 млн. грн. Поэтому вывод о выбирания из ямы пока статистически не значим. Если о некой тенденции, то не вижу, чтобы она была названа. Только суммы по дням есть. В какие-то дни больше, в какие-то меньше без очевидной закономерности.
