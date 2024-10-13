Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 03 кві, 2026 20:49
Ну це як подивитися, в кого це "мєлкоє жлобство" 😀 Можна і сказати, що насправді "мєлкое жлобство" у деяких крутильщиків кредитних коштів через Дію, бо не хочуть ділитися всього 0,2% від своїх баришів з банком, який їм ці бариші забеспечує (виконуючи процесінг операцій в Дії) Бо ж насправді ця комісія - це своєрідна комісія на крутільщиков кредитних коштів, бо за власні кошти можна спокійно купити ОВДП напряму у брокера. А так, виходить, хочеться і "рибку з'їсти" і щоб цей пир був оплачений іншим банком, який забеспечує такі операції.[/quote]
Ти бач, які свинорили. Не хочуть ділитися всього лише 0.2% з банком, який і так в доброму плюсі. Але ж хочеться ще побрити всіх покупців облігацій "всього лише на 0.2%". Причому без різниці, кредитні кошти або власні. Як в тому анекдоті-сало взяв і потім віддав, а руки в жирі.
Порт
Повідомлень: 1107
З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 75 раз.
Профіль
Додано: Суб 04 кві, 2026 02:14
Ага, новоспечені захисники Укргазу стверджують, що через дію купляються обліги тільки свинорилами за кредитні. Інші ж люди не купляють за свої зручно і просто в декілька простих рухів, всім краще заморочуватись з брокерами.
І взагалі, яке діло хто за які кошти купляє? Правильно писали вище, це питання виключно тих банків, які дають кл. А, більше ж немає аргументів виправдовувати баригу монополіста Укргаз, збитки він несе бідненький, ага... Ну то нехай йде з дії, раз йому це не вигідно, зайшов би відразу з коміс, то було б вже інше питання.
Чомусь попередній банк, який обслуговував платежі, комісію не вводив, а газмяс її вводить після того, як став монопольно обслуговувати платежі в дії, а не до цього, як зайшов в обслуговувачі. Користуючись тим, що хрін його хто тепер випре з дії.
Oberon
Повідомлень: 359
З нами з: 15.09.20
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 44 раз.
Профіль
Додано: Суб 04 кві, 2026 06:51
Oberon написав:
через дію купляються обліги тільки свинорилами за кредитні.
за свої зручно і просто в декілька простих рухів,
Так і є. Немає сенсу за свої через ці костилі лізти. Можна спокійно цивілізовано купити через банк або брокер.
Отак вас і підсажують в цей дієвий концлагер. Тому коміс - це навіть добре, може, хто задумається, шо таке дія, і перестане пользуваться.
won
Повідомлень: 218
З нами з: 15.05.24
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 31 раз.
Профіль
Додано: Суб 04 кві, 2026 14:00
"Шановний", так ви проти Дії чи за комісію при купівлі ОВДП з кредитних через Дію? Те, що ви майстер п***, ми вже зрозуміли
Navegantes
Повідомлень: 735
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 184 раз.
Профіль
Додано: Суб 04 кві, 2026 14:24
Navegantes написав:
ви проти Дії чи за комісію при купівлі ОВДП з кредитних через Дію?
Це не взаємовиключні поняття. Всього для двох опцій є 4 комбінації булевих варіантів.
Мій підхід - проти дії, і за (не проти) комісію в дії. Бо якщо вже хтось і користає дію для схем з кредлімом (а за свої користати дію сенсу немає), то щоб знімало комісію. Комісія піде в держ.банк, а значить - це добре.
won
Повідомлень: 218
З нами з: 15.05.24
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 31 раз.
Профіль
Додано: Нед 05 кві, 2026 13:23
Чому купівлю ОВДП за кредліміт через Дію ви називаєте "схемою"? Це заборонена операція?
Navegantes
Повідомлень: 735
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 184 раз.
Профіль
Додано: Нед 05 кві, 2026 13:29
won написав:
Комісія піде в держ.банк, а значить - це добре.
Чому це добре? Тому що дасть можливість ключовому управлінському персоналу УГБ (члени правління та наглядової ради) і надалі отримувати мільйоні зарплати?
47% доходу від звичайної діяльності у 2024 (за 2025 звіту ще немає) банк отримав лише від 2-х
клієнтів. Поцікавтеся у банку хто є цими клієнтами (у звіті банк так і вказує Клієнт 1 та Клієнт 2)
Navegantes
Повідомлень: 735
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 184 раз.
Профіль
Додано: Нед 05 кві, 2026 15:59
won написав:
за свої користати дію сенсу немає
Почему, кстати, нет, если интересует покупка именно тех бумаг, что есть в Дие? Цены обычно такие же, как у брокеров в кабинетах (во всяком случае ICU уже прекратило свою практику в Дие давать цену на день позже). При этом 6211 за свои практически везде без комиса, а вот за СЭП в большинстве банков щипают на 0.5% и больше. И хорошо, если ещё и в лимит Меморандума не засчитают.
moveton
Повідомлень: 6877
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 854 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 кві, 2026 22:31
..там выше спрашивали куда обращаться по поводу газа..думаю в минфин...ибо любая комиссия на облигации- это покушение на ресурсы минфина. и как предложение - заменить зажравшився Газмяс который обслуживает Дию на другой любой банк , которому предложат не накручивать на продаже ОВГЗ . )
-VICTOR-
Повідомлень: 7380
З нами з: 15.08.12
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 1345 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 кві, 2026 22:53
Приблизительно все продавцы на вторичке что-то накручивают. Кто-то это прячет в цены, кто-то показывает явными комисами. Могут и сочетать. Это нормально. Услуга продажи тоже стоит денег. На Минфин это покушается только очень косвенно потому, что Минфин свои деньги получает только на ауке. IMHO, тут скорее у МинЦифры поинтересоваться насколько благотворительной задумана услуга продажи в Дие. Может уже и норм пользователей стричь и Укргазу провести транзакцию на 100к прям так нагружает серверы, что за это достойно 200 грн заплатить.
moveton
Повідомлень: 6877
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 854 раз.
Профіль
