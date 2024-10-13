moveton написав:А вот, что гендиру не хватает на премию, верю.
Начебто мало б вистачати..за 2024 отримали: В.о. Голови Правління - 11,613 млн 1-й заступник ГП - 12,346 млн решта 5 заступників - від 5,234 млн до 9,364 млн Плюс непогано годуються з Укргазу "фахівці" з Наглядової Ради (7 осіб) - 33,19 млн
Не гендиру премии, а НА премию. Т.е. банк должен где-то эти несколько десятков лям заработать. А тут такой поток денег через банк проходит и им не делятся.
ukr0014959 написав:Хіба visa та MC не беруть, якусь мін комісію, з кожної транзакціі?
Я тут выше писал уже. Не обязательно. При переводе внутри страны на специфические MCC вполне нормально для МПС ничего не брать.
klug написав:Але от у випадку з Дією є цікавий нюанс: брокеру кошти надходять відчутно раніше, ніж фактично списуються з картки (ОВДП вже на рахунку у брокера, а на картковому рахунку сума усе ще у заблокованих). Є підозра, що ці 2-3 дні різниці кредитує саме ГАЗ, що, в принципі, могло б пояснити розмови про собівартість і її залежність від суми.
Неа Не доходят до брокера деньги. Он их получает как раз через пару дней, когда по счёту проведётся. Это брокер крутится, как бы так бумаги сразу зачислить, пока деньги ещё не получены. Точно та же фигня происходила при пополнении ICU через Портмоне. Поэтому, если так пополнить и сразу подать заявку на вывод, ICU мариновал этот баланс трое суток.