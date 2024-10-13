Ринок ОВДП

Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 02:47

  lavua67 написав:Гугл, Дія, Фейсбук, ОЛХ чи банківські додатки - зло

Перші три з переліку - точно зло.
Олх - треба одноразові припейд-мобілки для нього, тоді норм.
Банк.додатки - зло в контексті того, що вони збирають користувацькі дані - контакти, телеметрію і т.д.. Веб-версії - набагато краще.
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 07:53

  lavua67 написав:до речі влітку піднімуть ціну на електрику на 25%, а ви турбуєтесь про 0,2%

Ви можете УГБ свою квартиру заповісти, щоб не платити за дорогу електрику,
а ми при купівлі ОВДП СПЛАЧУЄМО посереднику (брокеру) вже за їх послуги, а тут ще один посередник - монополіст хоче нагрітися на інвесторах, і його апетити буду рости поки такі як ви готові платити


-який зв'язок між УГБ і ціною на електрику/газ/пальне?
маю дСЭС на 20квт, ціна для споживачів не турбує, продаю що місяця від 2500-3000квт по ЗТ.

-не купую ОВДП в дії і не купував,
тільки напряму з аукціону Мінфіна (брокер УГЗ)поки що без комісій, далі буде видно
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 08:00

  VASH написав:Частково врахував та зранку надішлю,незважаючи на позицію деяких дієфобів.


якщо від цього особисто вам стане легше...go ahead :mrgreen:

ви за 4 роки робили донати бригадам, чи окремим військовим?
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 09:59

Re: Ринок ОВДП

"до НБУ, АМКУ, Мінцифри" - если можно выложить сюда актуальные адреса эл. почты чтобы им всем написать. И наверняка нужно свои данные указывать
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 10:16

  AlexTk написав:
  lavua67 написав:Обовязково писати в НБУ і піднімати шум, бо завтра і на 0,5 чи 1% піднімуть - піпл схавав 0,2%.

Писати треба але тільки неясно що і куди. Аби НБУ втрутився, треба вказати на порушення, а що Укргаз порушує, вводячи цю комісію? Ось шановний Vash пише, що НБУ має забезпечити "приоритетність державних інтересів", так і Укргаз мотивує введеня комісії тим, що він як державний банк дбає про державу :D .
Якщо Укргаз користується своїм монопольним становищем, то швидше треба в Антимонопольний комітет звертатися.
Мабуть, все ж треба починати зі звернення до самого Укргазу, а потім в усі інші інстанції.

Вирішив зробити свій внесок в загальну справу.
Накидав приблизний варіант звернення, взявши, в тому числі, щось з цього форуму. Можете використовувати, як основу, або повністю. Також додаю посилання на сторінки сайтів державних органів з формою для звернення або адресою електронної пошти.
Пропоную небайдужих долучитися. В минулому році я активно скаржився, і, думаю, не тільки я. Результат відомий.
В кінці тексту «НБУ» замінити на відповідний орган.

НБУ
https://bank.gov.ua/ua/contacts

Міністерство фінансів України
https://www.mof.gov.ua/uk/zvernennja-gromadjan

Міністерство цифрової трансформації України
https://thedigital.gov.ua/citizen-request

Кабінет Міністрів України
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/ele ... 436868a60e

Сайт Мінфін. Створив відгук, долучайтеся до обговорення
https://minfin.com.ua/ua/company/ukrgasbank/review/


АТ «Укргазбанк» (UGB) з 15 квітня вводить комісію – 0,2% за купівлю ОВДП у застосунку «Дія».
Новина з сайту банка та «Дії»:
https://www.ukrgasbank.com/press_center/news/14301-
https://diia.gov.ua/news/ukrhazbank-ono ... oblihatsii

Як відомо, в вересні минулого року банк вже запроваджував таку комісію, але внаслідок суспільного резонансу та різкого зменшення обсягу купівлі ОВДП через «Дію», скасував її.

Аргументи банку про необхідність комісії у 0.2% для покриття витрат є чистої води маніпуляцією, бо разом із підвищенням комісії за купівлю ОВДП, банк знижує комісію за сплату через «Дію» податків, штрафів, судових зборів та адміністративних послуг. На фоні, начебто, необхідності покриття витрат за проведення купівлі ОВДП через «Дію», зниження комісії на зазначені вище платежі виглядає, як мінімум, не логічно. Цілком очевидно, що існуюча бізнес-модель, при якій розмір комісії на сплату податків, штрафів тощо повністю покривав витрати банку на проведення цих платежів та платежів за купівлю ОВДП, повністю себе виправдовувала.

НБУ активно просуває технологію А2А, щоб прискорити та здешевити транзакції, а Укргазбанк в цей самий час робить все рівно навпаки. Аргумент банку про «собівартість у 0,2%» – це маркетингова ширма. Окрім вже зазначеного вище зниження банком комісії за сплату штрафів, судового збору тощо, не зрозуміло, як витрати банку на проведення платежу залежать від суми платежу. Цілком справедливим та логічним виглядало би запровадження фіксованої суми за проведення платежу з визначенням мінімального розміру, замість встановлення комісії у процентному вираженні від суми в розмірі 0,2%.

При справжньому A2A собівартість транзакції прямує до нуля або до символічної фіксованої плати. Схоже, Укргазбанк використовує проміжний процесинг, який все ще працює за старими протоколами, і банк просто не хоче перебудувати бізнес-модель під чистий A2A. Замість впровадження сучасних технологій банк пішов шляхом перекладання витрат на застарілі технології на громадян.

Це рішення банку має асоціальний характер та антидержавний характер та суперечить задекларованій політиці держави щодо максимальної підтримки та залучення громадян до фінансування оборонних потреб країни. Замість стимулювання участі громадян у фінансуванні армії, банком штучно запроваджуються перешкоди у вигляді необгрунтованих комісій. В той час, коли країна перебуває в стані війни, запровадження подібних заходів ставить під загрозу обороноздатність країни, оскільки через «Дію» громадяни мають змогу купляти саме військові державні облігації.

Крім того, оскільки Укргазбанк є єдиним банком, який забезпечує технологічну обробку платежів при купівлі ОВДП в «Дії», в умовах монополії на надання такої послуги, подібні дії з боку Укргазбанку мають ознаки зловживання домінуючим становищем на ринку.

Враховуючи викладене, прошу НБУ, в межах своєї компетенції, вжити заходів щодо скасування АТ «Укргазбанк» комісії за купівлю ОВДП через застосунок «Дія».

Відповідь прошу надіслати на вказану електронну адресу.

Якщо не використовуєте цифровий підпис, вверху, перед текстом - шапка:
Міністерство фінансів України
Іванова Івана Івановича
тел. 050 123 45 67
мешкає: м. Київ, вул. Срібнокільська, буд 7, кв. 15, 01011
Електронна пошта: 12345@ggg.com
Востаннє редагувалось la9 в Сер 08 кві, 2026 10:35, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 10:22

Re: Ринок ОВДП

  la9 написав:разом із підвищенням комісії за купівлю ОВДП, банк знижує комісію за сплату через «Дію» податків, штрафів, судових зборів та адміністративних послуг. На фоні, начебто, необхідності покриття витрат за проведення купівлі ОВДП через «Дію», зниження комісії на зазначені вище платежі виглядає, як мінімум, не логічно

Это я бы не писал потому, что это как раз логично и честно. Убрать перекрёстное субсидирование, чтобы за транзакцию платили те, кто её делает, а не посторонние люди. Конкретные цифры сколько стоит эта транзакция и почему в процентах - это другой вопрос.
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 10:25

  moveton написав:
  la9 написав:разом із підвищенням комісії за купівлю ОВДП, банк знижує комісію за сплату через «Дію» податків, штрафів, судових зборів та адміністративних послуг. На фоні, начебто, необхідності покриття витрат за проведення купівлі ОВДП через «Дію», зниження комісії на зазначені вище платежі виглядає, як мінімум, не логічно

Это я бы не писал потому, что это как раз логично и честно. Убрать перекрёстное субсидирование, чтобы за транзакцию платили те, кто её делает, а не посторонние люди. Конкретные цифры сколько стоит эта транзакция и почему в процентах - это другой вопрос.

Можливо
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 10:27

la9 А чому не зарахували Ваш відгук модератори мінфіна? Можна в лічку.
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 10:30

  AlexTk написав:la9 А чому не зарахували Ваш відгук модератори мінфіна? Можна в лічку.

Я не знаю. Спочатку я розмістив текст із посиланнями на новину з сайтів банку та Дії. Але такий відгук взагалі відхилили. Потім видалив посилання, трохи причесав і розмістив в такому вигляді. На пошту прийшов лист, де пропонували в коментарях доповнити свій відгук.
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 10:37

А что случилось с Дией?
Показывает список моих обложек, а функции купить - нету)))
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 34171
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 33356
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 38703
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

