Перші три з переліку - точно зло.
Олх - треба одноразові припейд-мобілки для нього, тоді норм.
Банк.додатки - зло в контексті того, що вони збирають користувацькі дані - контакти, телеметрію і т.д.. Веб-версії - набагато краще.
Додано: Сер 08 кві, 2026 02:47
Додано: Сер 08 кві, 2026 07:53
-який зв'язок між УГБ і ціною на електрику/газ/пальне?
маю дСЭС на 20квт, ціна для споживачів не турбує, продаю що місяця від 2500-3000квт по ЗТ.
-не купую ОВДП в дії і не купував,
тільки напряму з аукціону Мінфіна (брокер УГЗ)поки що без комісій, далі буде видно
Додано: Сер 08 кві, 2026 08:00
Додано: Сер 08 кві, 2026 09:59
"до НБУ, АМКУ, Мінцифри" - если можно выложить сюда актуальные адреса эл. почты чтобы им всем написать. И наверняка нужно свои данные указывать
Додано: Сер 08 кві, 2026 10:16
Вирішив зробити свій внесок в загальну справу.
Накидав приблизний варіант звернення, взявши, в тому числі, щось з цього форуму. Можете використовувати, як основу, або повністю. Також додаю посилання на сторінки сайтів державних органів з формою для звернення або адресою електронної пошти.
Пропоную небайдужих долучитися. В минулому році я активно скаржився, і, думаю, не тільки я. Результат відомий.
В кінці тексту «НБУ» замінити на відповідний орган.
НБУ
Міністерство фінансів України
Міністерство цифрової трансформації України
Кабінет Міністрів України
Сайт Мінфін. Створив відгук, долучайтеся до обговорення
АТ «Укргазбанк» (UGB) з 15 квітня вводить комісію – 0,2% за купівлю ОВДП у застосунку «Дія».
Новина з сайту банка та «Дії»:
Як відомо, в вересні минулого року банк вже запроваджував таку комісію, але внаслідок суспільного резонансу та різкого зменшення обсягу купівлі ОВДП через «Дію», скасував її.
Аргументи банку про необхідність комісії у 0.2% для покриття витрат є чистої води маніпуляцією, бо разом із підвищенням комісії за купівлю ОВДП, банк знижує комісію за сплату через «Дію» податків, штрафів, судових зборів та адміністративних послуг. На фоні, начебто, необхідності покриття витрат за проведення купівлі ОВДП через «Дію», зниження комісії на зазначені вище платежі виглядає, як мінімум, не логічно. Цілком очевидно, що існуюча бізнес-модель, при якій розмір комісії на сплату податків, штрафів тощо повністю покривав витрати банку на проведення цих платежів та платежів за купівлю ОВДП, повністю себе виправдовувала.
НБУ активно просуває технологію А2А, щоб прискорити та здешевити транзакції, а Укргазбанк в цей самий час робить все рівно навпаки. Аргумент банку про «собівартість у 0,2%» – це маркетингова ширма. Окрім вже зазначеного вище зниження банком комісії за сплату штрафів, судового збору тощо, не зрозуміло, як витрати банку на проведення платежу залежать від суми платежу. Цілком справедливим та логічним виглядало би запровадження фіксованої суми за проведення платежу з визначенням мінімального розміру, замість встановлення комісії у процентному вираженні від суми в розмірі 0,2%.
При справжньому A2A собівартість транзакції прямує до нуля або до символічної фіксованої плати. Схоже, Укргазбанк використовує проміжний процесинг, який все ще працює за старими протоколами, і банк просто не хоче перебудувати бізнес-модель під чистий A2A. Замість впровадження сучасних технологій банк пішов шляхом перекладання витрат на застарілі технології на громадян.
Це рішення банку має асоціальний характер та антидержавний характер та суперечить задекларованій політиці держави щодо максимальної підтримки та залучення громадян до фінансування оборонних потреб країни. Замість стимулювання участі громадян у фінансуванні армії, банком штучно запроваджуються перешкоди у вигляді необгрунтованих комісій. В той час, коли країна перебуває в стані війни, запровадження подібних заходів ставить під загрозу обороноздатність країни, оскільки через «Дію» громадяни мають змогу купляти саме військові державні облігації.
Крім того, оскільки Укргазбанк є єдиним банком, який забезпечує технологічну обробку платежів при купівлі ОВДП в «Дії», в умовах монополії на надання такої послуги, подібні дії з боку Укргазбанку мають ознаки зловживання домінуючим становищем на ринку.
Враховуючи викладене, прошу НБУ, в межах своєї компетенції, вжити заходів щодо скасування АТ «Укргазбанк» комісії за купівлю ОВДП через застосунок «Дія».
Відповідь прошу надіслати на вказану електронну адресу.
Якщо не використовуєте цифровий підпис, вверху, перед текстом - шапка:
Міністерство фінансів України
Іванова Івана Івановича
тел. 050 123 45 67
мешкає: м. Київ, вул. Срібнокільська, буд 7, кв. 15, 01011
Електронна пошта: 12345@ggg.com
Востаннє редагувалось la9 в Сер 08 кві, 2026 10:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 08 кві, 2026 10:22
Это я бы не писал потому, что это как раз логично и честно. Убрать перекрёстное субсидирование, чтобы за транзакцию платили те, кто её делает, а не посторонние люди. Конкретные цифры сколько стоит эта транзакция и почему в процентах - это другой вопрос.
Додано: Сер 08 кві, 2026 10:25
Можливо
Додано: Сер 08 кві, 2026 10:27
la9 А чому не зарахували Ваш відгук модератори мінфіна? Можна в лічку.
Додано: Сер 08 кві, 2026 10:30
Я не знаю. Спочатку я розмістив текст із посиланнями на новину з сайтів банку та Дії. Але такий відгук взагалі відхилили. Потім видалив посилання, трохи причесав і розмістив в такому вигляді. На пошту прийшов лист, де пропонували в коментарях доповнити свій відгук.
Додано: Сер 08 кві, 2026 10:37
А что случилось с Дией?
Показывает список моих обложек, а функции купить - нету)))
