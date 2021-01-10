Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 308309310311

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 14:01

  RaifHelp написав:Hamster Добрий день. Рея - це помічник на базі штучного інтелекту, створений для швидкої допомоги з найпоширенішими запитами. Вона працює з короткими формулюваннями та передає звернення фахівцю у випадках, коли питання потребує додаткового опрацювання. Щиро шкода, що під час спілкування виникло непорозуміння та Вам не вдалося вирішити питання.
Якщо запит щодо замовлення видачі валюти залишається актуальним, будь ласка, напишіть нам у Facebook або Instagram та зазначте Ваш ідентифікаційний номер і контактний телефон. Після отримання інформації ми передамо справу в роботу менеджеру клієнтського сервісу, який допоможе з оформленням замовлення та надасть необхідну консультацію.
Також це дозволить нам проаналізувати роботу бота під час Вашого звернення та покращити якість сервісу.
З повагою і турботою, фахівець Оля.


забавно. а чому не в спортлото чи, як казав класик, в лігу "певних" реформ? озвучте підстави, згідно яких банк переносить спілкування з клієнтом в фейсбук чи інстанграм. закон? нормативка нбу? дкбо? клієнт має мати то в обов'язковому порядку, щоб отримати консультацію? у вас там все добре?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1705
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 15:26

wild.tomcat Добрий день. Хочемо зазначити, що Райф не переносить обов’язкове спілкування з клієнтами у Facebook чи Instagram і не вимагає наявності акаунтів у соціальних мережах. Це лише додатковий канал комунікації, який використовується поряд з іншими офіційними способами звернення: у відділеннях банку, через контакт-центр та офіційні дистанційні канали.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 323
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 16:09

  RaifHelp написав:wild.tomcat Добрий день. Хочемо зазначити, що Райф не переносить обов’язкове спілкування з клієнтами у Facebook чи Instagram і не вимагає наявності акаунтів у соціальних мережах. Це лише додатковий канал комунікації, який використовується поряд з іншими офіційними способами звернення: у відділеннях банку, через контакт-центр та офіційні дистанційні канали.
З повагою і турботою, фахівець Оля.


ну як же не переносить? :) людина трохи вище написала, що через "офіційний спосіб" хотіла вирішити якесь питання, але тупий бот завадив їй це зробити. і замість вирішення питання ви відсилаєте її в соцмережі. краще бота свого туди відішліть, а на телефон посадіть адекватну людину.
це вже не в 1е і не 100е вам пишуть, що бот ваш тупий до неможливого. що наводить на певні думки стосовно тих, хто його реалізує.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1705
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 21:00

  RaifHelp написав:Hamster Добрий день. Рея - це помічник на базі штучного інтелекту, створений для швидкої допомоги з найпоширенішими запитами.
З повагою і турботою, фахівець Оля.

Ви маєте, б***, розуміти, що він допомагає ВАМ, а не нам. Нас він лише дратує.
Якщо вам на це пофігу, то нам все більше пофігу на вашу банку...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2353
З нами з: 19.02.14
Подякував: 659 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
