Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:53
won написав:
А в податкової при подачі податкової декларації питань не було?
Какой такой декларации? Операции с ОВГЗ - это не повод самому что-то подавать в налоговую. За тот год я и не подавал. В другой год было дело (были другие операции, которые требовали подачи). Тогда пришлось и с инспектором пообщаться. Но не по поводу где я деньги взял (я правильно угадал о какого характера вопросах беспокойство?), а чисто технического оформления. Подача декларации очень по-дурацки организована. В декларации нет отдельного поля для ОВГЗ. Есть "другие доходы, не подлежащие налогообложению". Нужно взять их же справку о доходах, сложить оттуда доходы по ОВГЗ и вписать сумму в деклараци. Но этого мало потому, что, обнаружив в этом поле не ноль, налоговая обязательно спросит что это были за такие доходы. Поэтому нужно им прислать ещё пояснительное письмо, что в декларации такая сумма - это ОВГЗ и кто её выплачивал. По последнему можно сказать "всё в вашей справке же написано", но тогда желательно её тоже приложить, иначе они жалуются, что самим им "подтягивать информацию" долго и не удобно. Но это всё Дии абсолютно не касается и одинаково при любом доходе от ОВГЗ.
Додано: П'ят 10 кві, 2026 14:46
moveton написав:
Операции с ОВГЗ - это не повод самому что-то подавать в налоговую.
Подача декларации очень по-дурацки организована. В декларации нет отдельного поля для ОВГЗ. Есть "другие доходы, не подлежащие налогообложению". Нужно взять их же справку о доходах, сложить оттуда доходы по ОВГЗ и вписать сумму в деклараци. Но этого мало потому, что, обнаружив в этом поле не ноль, налоговая обязательно спросит что это были за такие доходы. Поэтому нужно им прислать ещё пояснительное письмо, что в декларации такая сумма - это ОВГЗ и кто её выплачивал. По последнему можно сказать "всё в вашей справке же написано", но тогда желательно её тоже приложить, иначе они жалуются, что самим им "подтягивать информацию" долго и не удобно.
Це дійсно не привід платити податки, бо на овдп податки 0%, але наче як декларацію все ж подавати треба, хіба ні? А то потім прийдуть при нагоді і спитають "а звідки це"? Тлумачення податкової з цього приводу плутані - а отже, вони цим скористаються на свою користь, якщо захочуть пощипати, а декларацій заповнено не було за попередні періоди.
Ну і для себе, щоб документарно зберігати історію коштів. Мовляв, ось була зп - на її частину куплені овдп, з них виплачені купони і номінал, за які знову куплені папери. Щоб потім ніякий гад зі шмоніторингу не зміг доколупатись: ось документи за кожен рік.
Додано: П'ят 10 кві, 2026 16:39
won написав:
Це дійсно не привід платити податки, бо на овдп податки 0%, але наче як декларацію все ж подавати треба, хіба ні? А то потім прийдуть при нагоді і спитають "а звідки це"? Тлумачення податкової з цього приводу плутані - а отже, вони цим скористаються на свою користь, якщо захочуть пощипати, а декларацій заповнено не було за попередні періоди.
Есть НКУ со списком случаев, когда получаемый доход не становится поводом для подачи декларации. ОВГЗ в этом списке явным пунктом. Не знаю откуда тут путанице взяться. "а звідки це?" - это совершенно другой вопрос и декларация с ним не поможет. Как минимум, в отношении ОВГЗ декларация обычно ничего к справке о доходах и не добавляет.
won написав:
Ну і для себе, щоб документарно зберігати історію коштів. Мовляв, ось була зп - на її частину куплені овдп, з них виплачені купони і номінал, за які знову куплені папери. Щоб потім ніякий гад зі шмоніторингу не зміг доколупатись: ось документи за кожен рік.
Это уже не к декларации. В ней только сводные цифры. А для таких подробностей нужно хранить банковские выписки и брокерские отчёты. Дело неплохое, да, хотя в последнее время что-то банковские выписки уже требовать перестали. Но тут без разницы оплата в банке была картой через Дию или СЭПом на брокера.
Додано: П'ят 10 кві, 2026 17:19
Алексей77 написав:
Нужно депутатам ВР сообщить. Пусть кукарекают с трибун и ютубов - нужен разгон волны праведного возмущения
Алексій, розум втратив? угомонись
депутати за твої дві копійки навіть зі стільця не встануть
прибуток останні 30 років рахую тільки скв: продав долар/євро-купив ОВДП-отримав гривні-купив валюту, потім порахував профіт
коли за півроку курс гривні коливався від 41,5 до 44,8 це більше впливає на профіт, ніж
0,2% комісії, тому не ганьбися і заспокойся
Додано: П'ят 10 кві, 2026 18:45
moveton написав:
Есть НКУ со списком случаев, когда получаемый доход не становится поводом для подачи декларации. ОВГЗ в этом списке явным пунктом. Не знаю откуда тут путанице взяться.
Згідно з п. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 ПКУ, платник податків зобов’язаний подати річну податкову декларацію по закінченню календарного року щодо отриманого ним інвестиційного прибутку (позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу інвестиційного активу (ЦП), та витратами на його придбання).
Все чітко вказано, і з цього слідує, що декларацію однозначно потрібно подавати всім тримачам ОВДП.
