Міжнародні резерви України за попередніми даними у березні скоротилися на 5% і становлять 51,99 млрд доларів США. Попри регулярні мільярдні транші від західних кредиторів, Національний банк змушений агресивно продавати накопичену валюту для штучного підтримання курсу гривні, спалюючи запаси швидше, ніж вони поповнюються.https://minfin.com.ua/ua/2026/04/07/171499178/
Виникає дискусія про майбутнє і хто бенефіціар подій на БС:
orest написав:А за той час Індія, Пакистан стануть відданими вірними союзниками англосаксів (Лондон ще недавно там був). А Пекін або стане слухняний, або КНДР його майбутнє. Трамп зробив те, що давно треба було зробити і на що не наважувався і б зараз не наважився жоден президент. Тепер, коли процес запущений і потрібен вже інший тип керівника, Трампа відсунуть в сторону в листопаді. Процес уже запущений. Виборців підігрівають не тільки цінами на АЗС, але й акціями на кшталт вчорашніх і вони стануть тепер регулярними. 6 економіка. Виглядає на те, що нафту по 150 а може трохи й вище ми таки побачимо. Євро має всі шанси наблизитися до 1,1 а золото - пірнути під 4000, БТС прогнозувати взагалі не пробую, там потенціалу падіння, як у москалів дурості…
Альтернативна думка:
Наразі Перську затоку можна перейменовувати в Іранську. Або в ірано-китайську. Хоча й Перська звучить символічно. Близький Схід, як стигле яблуко, падає в руки Китаю. Це початок заходу нафтодолара і схід нової ери нафтоюаня. Скінчилася епоха. Тепер — за логічним ланцюжком: Арабські монархії Затоки візьмуть курс на Пекін. Індія піде на зближення з Пекіном. Пакистан посилить суверенізацію та обмежене партнерство з Пекіном. Туреччина почне суверенізацію і візьме курс на створення свого регіонального кластера з Сирією та Азербайджаном. Марш на Центральну Азію — на паузі. Центральна Азія почне поступальну інтеграцію в Монгольську імперію 2.0. з центром у Китаї. На країни АСЕАН чекає трансформація в промислову напівпериферію Китаю. Китай стане ядром Паназіатської світ-системи, Монгольська імперія 2.0. від Жовтого моря до Чорного, 8 тисяч км по паралелі. https://nv.ua/ukr/amp/ssha-vidstupili-u ... 98694.html
Деякі експерти також припускали, що війна вплине і на глобальний лад, стримуючи посилення Китаю. Зокрема, це могло продемонструвати залежність Пекіна від нафтових потоків, які контролює Вашингтон, а також підсилити фактор стримування, показавши перевагу США та обмежені можливості Китаю підтримувати своїх союзників. Трамп пообіцяв завдати по Ірану «надзвичайно сильних» ударів у наступні два-три тижні Однак уже за місяць після початку бойових дій така оцінка має хибний і самовпевнений вигляд, наголошується у статті. Саме так ситуацію сприймають у Пекіні. Зокрема, майже всі співрозмовники видання — дипломати, а також чинні й колишні китайські посадовці — називають цю війну серйозним прорахунком Сполучених Штатів. Як вони пояснюють, Китай свідомо не втручається у конфлікт, керуючись принципом, який приписують Наполеону Бонапарту — «Ніколи не переривайте ворога, коли він припускається помилки». https://tsn.ua/politika/kytay-vychikuye ... 53900.html
Євро наразі 1,17, населення реагує:
Березень 2026 року став знаковим для українського валютного ринку через аномально високий інтерес населення до європейської валюти. Вперше за довгий час чистий попит на євро зрівнявся з показниками долара США, встановивши новий історичний рекорд. https://minfin.com.ua/ua/2026/04/08/171557982/
Довкола війни на Близькому Сході зав’язано дуже багато різних інтересів. Окрім основних, через які все почалося, є ще інтереси окремих країн, а також інтереси міжнародних трансконтинентальних бізнес-корпорацій, чиї розміри, бюджети та цілі давно обігнали більшість країн світу. Бізнесу потрібен попит на продукцію і далеко не весь великий бізнес – ВПК, бізнес прагне зберегти ринки збуту та переймається собівартістю, а також ефективністю вже налагоджених інструментів впливу та маніпуляції мільярдами «унікальних і неповторних». Міжнародні корпорації застосовують і сповідують принцип м’якої сили (як і Китай). У вівторок перемогли ті, хто прагне закінчити цю війну. І це, мабуть, перший випадок, коли міжнародні корпорації так вагомо заявили про себе. Але це ще нічого не означає…