Христос воскрес!
Хтось сьогодні зміг купити ОВДП в Дії в ІСУ? Бо відмовляє, змінилася вартість облігацій, дурню якусь пише(
Додано: Нед 12 кві, 2026 13:37
Христос воскрес!
Хтось сьогодні зміг купити ОВДП в Дії в ІСУ? Бо відмовляє, змінилася вартість облігацій, дурню якусь пише(
Додано: Нед 12 кві, 2026 14:20
- у суботу-неділю 11-12 квітня ви можете залишати свої заявки на інвестиції у зручний вам час
- в понеділок, 13 квітня, система працюватиме і заявки оброблятимуться у звичайному режимі
Це повідомлення від ICU. Навіть при спробі купівлі через Дію чекайте понеділка
Додано: Нед 12 кві, 2026 14:38
Re: Ринок ОВДП
Так все ж таки обмеження на Portmone 29999грн діє на поточний місяць (тобто, наприклад, з 1.04.26 по 30.04.26), чи на місяць (30 днів) з останньої транзакції?
Додано: Нед 12 кві, 2026 14:42
Дивно, раніше купував ОВДП в ІСУ через Дію в суботу та неділю, проблем не було
Додано: Нед 12 кві, 2026 18:20
Re: Ринок ОВДП
Как получить перевод от продажи ОВГЗ в ИСУ на банк днём, а не вечером? Может продать рано утром, а не после открытия торговой сессии ИСУ?
Додано: Пон 13 кві, 2026 10:54
Додано: Пон 13 кві, 2026 17:47
Це не податки по фопу. Конкретно називати не буду, але це щось із ряду податків за землю, або за метри квартири/будинку. Самі не бачать сплату, і якщо не відправити їм квитанцію, підуть пені і штрафи.
Додано: Пон 13 кві, 2026 17:56
Да, я понял, что это что-то другое. Просто удивительно, что 101 они чётко регистрируют, а другой код - нет. Но в нашей налоговой всё может быть.
Додано: Вів 14 кві, 2026 11:07
Re: Ринок ОВДП
А Приват, як завжди, в своєму репертуарі? Сьогодні зранку продав там декілька ОВДП, начебто все оформив і підписав, а станом а зараз ніяких ознак того, що я щось продавав немає - ні якої заявки, ні підписаних документів, і ОВДП до сих пір в мене на місці. І тепер гадай - чи продав я ті ОВДП і просто ще угода не провелася чи "щось пішло не так" і ОВДП не продалися...
У когось є досвід продажу ОВДП в Приваті? Також так відбувалося, чи просто в мене щось не так?
