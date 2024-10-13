Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 13:37

Христос воскрес!
Хтось сьогодні зміг купити ОВДП в Дії в ІСУ? Бо відмовляє, змінилася вартість облігацій, дурню якусь пише(
mogicanin1986
 
Повідомлень: 397
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 14:20

  mogicanin1986 написав:Христос воскрес!
Хтось сьогодні зміг купити ОВДП в Дії в ІСУ? Бо відмовляє, змінилася вартість облігацій, дурню якусь пише(

- у суботу-неділю 11-12 квітня ви можете залишати свої заявки на інвестиції у зручний вам час
- в понеділок, 13 квітня, система працюватиме і заявки оброблятимуться у звичайному режимі

Це повідомлення від ICU. Навіть при спробі купівлі через Дію чекайте понеділка
SAndriy1
 
Повідомлень: 1085
З нами з: 17.01.15
Подякував: 418 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 14:38

Re: Ринок ОВДП

Так все ж таки обмеження на Portmone 29999грн діє на поточний місяць (тобто, наприклад, з 1.04.26 по 30.04.26), чи на місяць (30 днів) з останньої транзакції?
VASH
 
Повідомлень: 860
З нами з: 26.10.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 14:42

  SAndriy1 написав:
  mogicanin1986 написав:Христос воскрес!
Хтось сьогодні зміг купити ОВДП в Дії в ІСУ? Бо відмовляє, змінилася вартість облігацій, дурню якусь пише(

- у суботу-неділю 11-12 квітня ви можете залишати свої заявки на інвестиції у зручний вам час
- в понеділок, 13 квітня, система працюватиме і заявки оброблятимуться у звичайному режимі

Це повідомлення від ICU. Навіть при спробі купівлі через Дію чекайте понеділка

Дивно, раніше купував ОВДП в ІСУ через Дію в суботу та неділю, проблем не було
mogicanin1986
 
Повідомлень: 397
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 18:20

Re: Ринок ОВДП

Как получить перевод от продажи ОВГЗ в ИСУ на банк днём, а не вечером? Может продать рано утром, а не после открытия торговой сессии ИСУ?
Алексей77
 
Повідомлень: 2087
З нами з: 04.12.09
Подякував: 84 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 10:54

  Алексей77 написав:Как получить перевод от продажи ОВГЗ в ИСУ на банк днём, а не вечером? Может продать рано утром, а не после открытия торговой сессии ИСУ?

ніяк. Всі платежі відправляються після 17-00.
edgar_po
 
Повідомлень: 629
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 17:47

  moveton написав:
  won написав:Вони не бачать сплати додаткових податків у казначейство, якщо їм у носа не ткнути квитанціями про сплату

Странно. С налогами ФОП всё чётко автоматически. Может с назначением платежа что-то было не так? Но верю, вполне может быть, что тут работает, а рядом уже не работает.

Це не податки по фопу. Конкретно називати не буду, але це щось із ряду податків за землю, або за метри квартири/будинку. Самі не бачать сплату, і якщо не відправити їм квитанцію, підуть пені і штрафи.
won
 
Повідомлень: 242
З нами з: 15.05.24
Подякував: 330 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 17:56

  won написав:Це не податки по фопу. Конкретно називати не буду, але це щось із ряду податків за землю, або за метри квартири/будинку. Самі не бачать сплату, і якщо не відправити їм квитанцію, підуть пені і штрафи.

Да, я понял, что это что-то другое. Просто удивительно, что 101 они чётко регистрируют, а другой код - нет. Но в нашей налоговой всё может быть.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6905
З нами з: 23.03.18
Подякував: 127 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 11:07

Re: Ринок ОВДП

А Приват, як завжди, в своєму репертуарі? Сьогодні зранку продав там декілька ОВДП, начебто все оформив і підписав, а станом а зараз ніяких ознак того, що я щось продавав немає - ні якої заявки, ні підписаних документів, і ОВДП до сих пір в мене на місці. І тепер гадай - чи продав я ті ОВДП і просто ще угода не провелася чи "щось пішло не так" і ОВДП не продалися...
У когось є досвід продажу ОВДП в Приваті? Також так відбувалося, чи просто в мене щось не так?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1161
З нами з: 02.09.19
Подякував: 393 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
 
