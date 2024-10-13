angra написав:А чому в ICU не можна купити той другий фікс з дохідністю 16%. Його вже весь розкупили чи якась інша причина ?
Вопрос поставлен не верно. Правильный вопрос: почему при падении общей доходности по рынку ICU не кинуло тех, кто купил по 16%, опустив у UA4000237424 доходность BID до 15%, а только закрыло продажу, но выкупает по тем же 16%. Ответ: посчитало, что репутация дороже. Ну ещё могло бы UA4000237424 опять продавать, но уже по 15%, конечно, как оно по рынку теперь правильно. А оно сильно надо? Текущей Феодосии не хватает? Принципиально по какому ISIN эту доходность получать?
Порт написав:Ну что там, газмяс забил на все и всё-таки ввел комиссию в дие? Поганая ботоферма на форуме может быть довольна?
це не те що думаєте З 15.04.26 система Дія встановила комісію на придбання військових облігацій в розмірі 0,2% від суми операції
Опять где-то учёный изнасиловал журналиста? ICU это формулирует правильно: "З 15 квітня (00:00) платіжна система, що обслуговує купівлю ОВДП у Дії, запроваджує комісію у розмірі 0,2% від суми трансакції".
мопед не мій, тільки перепостив оголошення
https://www.rbc.ua/rus/news/obligatsiyi-diyi-bude-komisiya-chomu-zminilisya-1775116522.html Нова комісія: За купівлю військових облігацій у "Дії" буде комісія 0,2% від суми платежу. Причина запровадження: Ці 0,2% не є прибутком банку, а йдуть виключно на покриття собівартості транзакції та підтримку технічної інфраструктури. Альтернативні шляхи: Купувати державні цінні папери можна не лише через "Дію", а й у застосунках інших банків або на брокерських платформах.