Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 21:00

Re: Ринок ОВДП

А чому в ICU не можна купити той другий фікс з дохідністю 16%. Його вже весь розкупили чи якась інша причина ?
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 21:28

Вопрос поставлен не верно. Правильный вопрос: почему при падении общей доходности по рынку ICU не кинуло тех, кто купил по 16%, опустив у UA4000237424 доходность BID до 15%, а только закрыло продажу, но выкупает по тем же 16%. Ответ: посчитало, что репутация дороже. Ну ещё могло бы UA4000237424 опять продавать, но уже по 15%, конечно, как оно по рынку теперь правильно. А оно сильно надо? Текущей Феодосии не хватает? Принципиально по какому ISIN эту доходность получать?
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 12:02

Ну что там, газмяс забил на все и всё-таки ввел комиссию в дие? Поганая ботоферма на форуме может быть довольна?
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 12:05

Ввёл, конечно. А теперь наступает самое интересное: её заметят не только те, кто зарытое на его сайте читает, а и те, кому её платить.
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 14:24

Пусть комиссионные ДИЕвики-апологеты-обоснователи-радетели-злорадники расскажут как с карты Привата без комиссии купить в ИСУ ОВГЗ
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 14:38

Само ICU в извещении о комисе бодро пишет:
Онлайн через Portmone: Без комісії (наразі). 💳
Умови: до 2-х трансакцій на місяць з однієї картки, на загальну суму до 29 999 грн.

Правда, скромно молчит, что это, как сломали при недавнем покращенни, так оно ошибку "commission" и выдаёт. Но делает это 24/7, тут без обмана.
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 14:55

це не те що думаєте

це не те що думаєте
З 15.04.26 система Дія встановила комісію на придбання військових облігацій в розмірі 0,2% від суми операції
Опять где-то учёный изнасиловал журналиста? ICU это формулирует правильно: "З 15 квітня (00:00) платіжна система, що обслуговує купівлю ОВДП у Дії, запроваджує комісію у розмірі 0,2% від суми трансакції".
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 15:20

мопед не мій, тільки перепостив оголошення

https://www.rbc.ua/rus/news/obligatsiyi-diyi-bude-komisiya-chomu-zminilisya-1775116522.html
Нова комісія: За купівлю військових облігацій у "Дії" буде комісія 0,2% від суми платежу.
Причина запровадження: Ці 0,2% не є прибутком банку, а йдуть виключно на покриття собівартості транзакції та підтримку технічної інфраструктури.
Альтернативні шляхи: Купувати державні цінні папери можна не лише через "Дію", а й у застосунках інших банків або на брокерських платформах.
У меня какой-то другой Интернет, в котором по этой сылке нет слов "система Дія встановила комісію". Зато там правильно написано, что комис установил Укргаз.
