RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17453174541745517456
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Опрос был на тему бездомности, насколько критична эта проблема и увеличилась ли она благодаря войне. Я сначала решил, что это о людях, которые потеряли жильё - разрушено или осталось в оккупации. Но первые же вопросы вызвали у меня сомнения и я начал уточнять, правильно ли я понимаю термин "бездомность".

Бездомність буває різна:
Ночують під тином.
За даними NGL.media, майже 46 тисяч українських держслужбовців «декларують бездомність» упродовж щонайменше двох років, за останній рік таких посадовців було понад 64 тисячі.https://nv.ua/ukr/ukraine/events/deklar ... 99783.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7327
З нами з: 19.04.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1166 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 16:48

Интересная беседа, но чересчур длинная.
Мне сначала попались shorts, но вставить в форум не получается.
На всякий случай дам просто ссылки - https://www.youtube.com/shorts/JiHBnFC9VE8, https://www.youtube.com/shorts/ry9YyZNLd34

Вся беседа (последние полчаса можно не смотреть, там общие рассуждения, не относящиеся к сегодняшнему дню):
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39805
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 16:51

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Опрос был на тему бездомности, насколько критична эта проблема и увеличилась ли она благодаря войне. Я сначала решил, что это о людях, которые потеряли жильё - разрушено или осталось в оккупации. Но первые же вопросы вызвали у меня сомнения и я начал уточнять, правильно ли я понимаю термин "бездомность".

Бездомність буває різна:
Ночують під тином.
За даними NGL.media, майже 46 тисяч українських держслужбовців «декларують бездомність» упродовж щонайменше двох років, за останній рік таких посадовців було понад 64 тисячі.https://nv.ua/ukr/ukraine/events/deklar ... 99783.html

Бывает и такое. :)
Поэтому я и просил девочку уточнить.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39805
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 17:06

В Пакистане будут приостанавливать подачу электроэнергии примерно на два часа по вечерам, чтобы снизить стоимость электроэнергии на фоне продолжающейся войны с Ираном, которая еще больше осложняет энергоснабжение страны.

В заявлении правительства, опубликованном в среду, говорится, что спрос значительно возрастает в период с 17:00 до 1:00 ночи, отчасти из-за сокращения выработки гидроэлектроэнергии. Возможный дефицит придется покрывать за счет ископаемого топлива, которое подорожало после войны с Ираном, нарушившей потоки и ввергнувшей регион в энергетический кризис.

Управление нагрузкой в ​​критический период позволит предотвратить значительное повышение цен на электроэнергию для домохозяйств. Правительство поручило распределительным компаниям информировать потребителей о любых плановых отключениях и избегать незапланированных перебоев в электроснабжении.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-15/pakistan-plans-two-hours-of-daily-power-outage-to-curb-prices
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39805
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 17:15

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что беспилотники являются приоритетом для Украины в борьбе с российским вторжением, и усилил британскую поддержку, пообещав направить в этом году в истерзанную войной страну 120 000 беспилотников.

Выступая на заседании Украинской контактной группы по обороне, Хили заявил, что в этом году пакет мер по обеспечению беспилотниками будет подкреплен военной поддержкой в ​​размере 3 миллиардов фунтов стерлингов (4,1 миллиарда долларов), а также замороженными российскими активами, которые Великобритания может разблокировать. Он также пообещал предоставить Киеву тысячи артиллерийских снарядов.

«Мы знаем, что Украине наша помощь нужна прежде всего в одной жизненно важной области — это беспилотники», — сказал Хили. «Беспилотники, которые будут охватывать весь спектр задач: от нанесения ударов на большие расстояния и атак до наблюдения и морских операций: все они проверены в боях и внесут свой вклад в способность Украины отразить российское нападение».

Хотя Хили заявил, что Великобритания также направит Украине «тысячи» зенитных ракет, его замечания свидетельствуют о том, что союзники Украины считают расширение использования более дешевых и универсальных беспилотников решающим фактором успеха на поле боя.

Министр обороны Германии Борис Писториус в своем вступительном слове к группе заявил, что Германия и Украина создали еще одно совместное предприятие по производству беспилотников средней и большой дальности. «Мы также предоставим еще 300 миллионов евро (354 миллиона долларов) на поддержку закупки беспилотников большой дальности украинского производства», — добавил Писториус.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте , со своей стороны, определил три «главных приоритета» для Украины: противовоздушная оборона, беспилотники и боеприпасы увеличенной дальности.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-15/uk-pledges-120-000-drones-for-ukraine-calling-it-priority
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39805
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 17:16

  budivelnik написав:вистарчило зрозуміти про які два варіанти йдеться..
Я писав не про варіанти БІЗНЕСУ
я писав про варіанти СВІТОГЛЯДУ

Та было бы что там "вистарчило" :lol: - просто решил не коментировать ну совсем откровенный бред. Но если народ требует... - хомячек в колесе/ослик с морковкой/... - пашут как угорелые. А толку? :wink:
В качестве "доказательства" ТЕОРЕМЫ - алкомаркет/такси.
_hunter
 
Повідомлень: 11880
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 17:20

Основные выводы от Bloomberg AI
- Президент Владимир Путин поручил правительственным чиновникам объяснить причины замедления российской экономики, несмотря на его настойчивые заявления о необходимости предотвращения спада.
- Путин заявил, что валовой внутренний продукт России в январе и феврале сократился на 1,8% в совокупности, и призвал чиновников разработать конкретные меры по стимулированию экономического роста.
- Согласно данным Министерства финансов, дефицит государственного бюджета России в первом квартале текущего года увеличился до 4,6 триллиона рублей, превысив целевой показатель в 3,8 триллиона рублей на весь год.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-15/putin-demands-officials-explain-why-russian-economy-is-slowing
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39805
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 17453174541745517456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5359)
15.04.2026 18:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.