Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 15:47

з іншого джерела

  moveton написав:
  flyman написав:мопед не мій, тільки перепостив оголошення

https://www.rbc.ua/rus/news/obligatsiyi-diyi-bude-komisiya-chomu-zminilisya-1775116522.html

У меня какой-то другой Интернет, в котором по этой сылке нет слов "система Дія встановила комісію". Зато там правильно написано, что комис установил Укргаз.

це з іншого джерела (в якому журналіст згвалтував ...)
я так розумію, що газмяз це той міфічний оператор, який ніс збитки
flyman
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 07:52

Підкажіть,
маю папірці куплені через СенсБанк і хочу продати достроково. Протягом дня коли Сенс змінює ціну на купівлю/продаж їхніх облігацій?
idealstorm
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 07:56

  idealstorm написав:Підкажіть,
маю папірці куплені через СенсБанк і хочу продати достроково. Протягом дня коли Сенс змінює ціну на купівлю/продаж їхніх облігацій?


17:30
Navegantes
 
Повідомлень: 751
З нами з: 22.02.23
Подякував: 19 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 11:14

  Navegantes написав:
  idealstorm написав:Підкажіть,
маю папірці куплені через СенсБанк і хочу продати достроково. Протягом дня коли Сенс змінює ціну на купівлю/продаж їхніх облігацій?


17:30


Реально встигнути продати (всередині сенсу) щоб закрити по рахунку до 18:00?
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 11:21

  alibob написав:
  Navegantes написав:
  idealstorm написав:Підкажіть,
маю папірці куплені через СенсБанк і хочу продати достроково. Протягом дня коли Сенс змінює ціну на купівлю/продаж їхніх облігацій?


17:30


Реально встигнути продати (всередині сенсу) щоб закрити по рахунку до 18:00?


А для чого відкладати продаж аж до кінця дня, якщо в цей день треба закрити по рахунку? Чому не продати вранці? Якщо є бажання "полоскотати нерви", то можна й в 17:25 спробувати, але я б не радив
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 11:38

Re: Ринок ОВДП

  alibob написав:Реально встигнути продати (всередині сенсу) щоб закрити по рахунку до 18:00?

https://help.sensebank.com.ua/440751116 ... 0947371794
Виберіть рахунок (поточний або картковий, окрім єПідтримка), на який будуть зараховані кошти від продажу облігацій. Якщо продаж виконано:
▪ в робочий час депозитарію НБУ (з 09:00 до 17:30) — кошти зарахуються: на картку онлайн, на поточний рахунок після 14:00;
▪ в неробочий час депозитарію НБУ — кошти зарахуються на наступний робочий день: на картку після 11:00, на поточний рахунок після 14:00.

Как я понимаю, хочется продаться после повышения цены в 17:30? Значит после 11:00 следующего дня зачислятся на карту. Думаю, что до 18:00 реально :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 15:46

Re: Ринок ОВДП

Підкажіть, а чи має сенс купувати валютні ОВДП (у Приват24) як альтернативу депозиту?
Консультантка сказала, що наразі жодних комісій не стягується, податків не утримують, вся сума гарантується державою.
Щойно закінчився депозит (usd), і я думаю, що краще: забрати чи потримати в ОВДП.
Наскільки це ризиковий інструмент в порівнянні з депозитом?
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 15:51

Re: Ринок ОВДП

  gritzko написав:Щойно закінчився депозит (usd), і я думаю, що краще: забрати чи потримати в ОВДП.
Наскільки це ризиковий інструмент в порівнянні з депозитом?

Риск можно считать плюс-минус одинаковым. Вычислить что вероятнее: банкротство Привата и ФГВФЛ или отказ Минфина платить по внутренним обязательствам, вряд ли получится. Ну а смысл уже каждый сам себе смотрит. Лично у меня давно на депозитах только мелочь, чтобы её поборы за неактивность счёта не общипывали.
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 16:06

  moveton написав:
  gritzko написав:Щойно закінчився депозит (usd), і я думаю, що краще: забрати чи потримати в ОВДП.
Наскільки це ризиковий інструмент в порівнянні з депозитом?

Риск можно считать плюс-минус одинаковым. Вычислить что вероятнее: банкротство Привата и ФГВФЛ или отказ Минфина платить по внутренним обязательствам, вряд ли получится.

Розрахувати навряд чи вийде, але, по правді, в усіх випадках аналізу, коли думають, що взяти - овдп чи депозити - відбувається порівняння непорівнюваних речей, це некоректно. Відбувається підміна понять.

Можливість повернення коштів
Облігації: 100% повернення коштів державою
Депозит: ФГВФО гарантує лише виплати до 600 000 грн (на період військ. стану і 3 міс. після - безлім)

Коли з банком все ок, то він верне всю суму депозиту. То і з державою так само: поки з нею все ок, вона верне всю суму облігацій.

Якщо ж з банком щось не ок - клієнт отримає відшкодування з фонду гарантування.
А от якщо з державою щось не так, то клієнт не отримає нічого, бо фонду гарантування вкладів у овдп не існує і не може бути.

Ось така схема порівняння буде коректною. А всі підміняють її тим, як описано вище: що держава виплатить овдп, коли в неї все добре, і це наче та сама точка відліку для порівняння, якщо виплата депо через фгвфо, коли в банку все погано. Але ж це не однорівневе порівняння. Треба порівнювати однаковий рівень.

І в такому разі кращим виглядає варіант саме з депозитом. Як би це не парадоксально виглядало на перший погляд - на другий погляд це абсолютно логічно.

(Бо що те, що те гарантується державою, але якщо з депозитами держава - це страховка, вища за початкову інстанцію (банк), то при овдп страховки, вищої за державу, немає - а отже, немає і сенсу брати менш зручні в порівнянні з депозитами овдп.)
