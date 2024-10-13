moveton написав: gritzko написав: Щойно закінчився депозит (usd), і я думаю, що краще: забрати чи потримати в ОВДП.

Щойно закінчився депозит (usd), і я думаю, що краще: забрати чи потримати в ОВДП. Наскільки це ризиковий інструмент в порівнянні з депозитом?

Риск можно считать плюс-минус одинаковым. Вычислить что вероятнее: банкротство Привата и ФГВФЛ или отказ Минфина платить по внутренним обязательствам, вряд ли получится.

Розрахувати навряд чи вийде, але, по правді, в усіх випадках аналізу, коли думають, що взяти - овдп чи депозити - відбувається порівняння непорівнюваних речей, це некоректно. Відбувається підміна понять.Можливість повернення коштівОблігації: 100% повернення коштів державоюДепозит: ФГВФО гарантує лише виплати до 600 000 грн (на період військ. стану і 3 міс. після - безлім)Коли з банком все ок, то він верне всю суму депозиту. То і з державою так само: поки з нею все ок, вона верне всю суму облігацій.Якщо ж з банком щось не ок - клієнт отримає відшкодування з фонду гарантування.А от якщо з державою щось не так, то клієнт не отримає нічого, бо фонду гарантування вкладів у овдп не існує і не може бути.Ось така схема порівняння буде коректною. А всі підміняють її тим, як описано вище: що держава виплатить овдп, коли в неї все добре, і це наче та сама точка відліку для порівняння, якщо виплата депо через фгвфо, коли в банку все погано. Але ж це не однорівневе порівняння. Треба порівнювати однаковий рівень.І в такому разі кращим виглядає варіант саме з депозитом. Як би це не парадоксально виглядало на перший погляд - на другий погляд це абсолютно логічно.(Бо що те, що те гарантується державою, але якщо з депозитами держава - це страховка, вища за початкову інстанцію (банк), то при овдп страховки, вищої за державу, немає - а отже, немає і сенсу брати менш зручні в порівнянні з депозитами овдп.)