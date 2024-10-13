Виберіть рахунок (поточний або картковий, окрім єПідтримка), на який будуть зараховані кошти від продажу облігацій. Якщо продаж виконано: ▪ в робочий час депозитарію НБУ (з 09:00 до 17:30) — кошти зарахуються: на картку онлайн, на поточний рахунок після 14:00; ▪ в неробочий час депозитарію НБУ — кошти зарахуються на наступний робочий день: на картку після 11:00, на поточний рахунок після 14:00.
Как я понимаю, хочется продаться после повышения цены в 17:30? Значит после 11:00 следующего дня зачислятся на карту. Думаю, что до 18:00 реально
Підкажіть, а чи має сенс купувати валютні ОВДП (у Приват24) як альтернативу депозиту? Консультантка сказала, що наразі жодних комісій не стягується, податків не утримують, вся сума гарантується державою. Щойно закінчився депозит (usd), і я думаю, що краще: забрати чи потримати в ОВДП. Наскільки це ризиковий інструмент в порівнянні з депозитом?
Риск можно считать плюс-минус одинаковым. Вычислить что вероятнее: банкротство Привата и ФГВФЛ или отказ Минфина платить по внутренним обязательствам, вряд ли получится. Ну а смысл уже каждый сам себе смотрит. Лично у меня давно на депозитах только мелочь, чтобы её поборы за неактивность счёта не общипывали.
Риск можно считать плюс-минус одинаковым. Вычислить что вероятнее: банкротство Привата и ФГВФЛ или отказ Минфина платить по внутренним обязательствам, вряд ли получится.
Розрахувати навряд чи вийде, але, по правді, в усіх випадках аналізу, коли думають, що взяти - овдп чи депозити - відбувається порівняння непорівнюваних речей, це некоректно. Відбувається підміна понять.
Можливість повернення коштів Облігації: 100% повернення коштів державою Депозит: ФГВФО гарантує лише виплати до 600 000 грн (на період військ. стану і 3 міс. після - безлім)
Коли з банком все ок, то він верне всю суму депозиту. То і з державою так само: поки з нею все ок, вона верне всю суму облігацій.
Якщо ж з банком щось не ок - клієнт отримає відшкодування з фонду гарантування. А от якщо з державою щось не так, то клієнт не отримає нічого, бо фонду гарантування вкладів у овдп не існує і не може бути.
Ось така схема порівняння буде коректною. А всі підміняють її тим, як описано вище: що держава виплатить овдп, коли в неї все добре, і це наче та сама точка відліку для порівняння, якщо виплата депо через фгвфо, коли в банку все погано. Але ж це не однорівневе порівняння. Треба порівнювати однаковий рівень.
І в такому разі кращим виглядає варіант саме з депозитом. Як би це не парадоксально виглядало на перший погляд - на другий погляд це абсолютно логічно.
(Бо що те, що те гарантується державою, але якщо з депозитами держава - це страховка, вища за початкову інстанцію (банк), то при овдп страховки, вищої за державу, немає - а отже, немає і сенсу брати менш зручні в порівнянні з депозитами овдп.)
На основе всего вышенаписанного вами хочется спросить - а как вы считаете - если возникнет ситуевина когда как вы пишете "з державою щось не так" - то какова вероятность того что в это же время с банками будет все в порядке. А если с банками будет не все в порядке одновременно с державою - то какова вероятность того что по таким банкам ФГВФЛ будет что либо выплачивать. Понимаете если в государстве будет *опа то и ОГВЗ и банковские депозиты будут иметь примерно одинакоую ликвидность - нулевую. Равно как и наличная валюта данного государства будет стремиться к тому же 0. А хоть какую-то стоимость будут иметь СКВ и драгметаллы. Ну а реальную - продукты питания, медикаменты, энергоносители, топливо. Поэтому ваш вывод:
- справедлив лишь для одного маловероятного сценария - когда государству *опа, но банки на фоне этой *опы умудряются работать нормально и выполняют свои обязательства по вкладам (сценарий когда *опа и государству и банкам, а вклады при этом возвращает ФГВФЛ - не рассматриваю поскольку данный сценарий выглядит вообще из разряда ХВантастики - ибо фонд по сути часть государства и чтобы *опа была государству а фонд работал как ни в чем ни бывало - не реально).