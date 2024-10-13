Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 18 кві, 2026 17:49
WallNutPen написав: won написав:
Відбувається підміна понять.
хочется спросить - а как вы считаете - если возникнет ситуевина когда как вы пишете "з державою щось не так" - то какова вероятность того что в это же время с банками будет все в порядке. А если с банками будет не все в порядке одновременно с державою - то какова вероятность того что по таким банкам ФГВФЛ будет что либо выплачивать.
У випадку з депо не важно, що буде з державою. Це ж аж на два рівні вище від банку. А розглядається лише факт того, чи є бекап відносно базової структури, яка відповідає за повернення коштів.
І саме в такі постановці задачі депо краще, ніж овдп.
Логіка полягає в тому, що у депозитів є "бекап" рівнем вище, при відмові базової структури (банку), яка його утримує. А з овдп "бекапу" рівнем вище від базової структури (держави в особі емітента паперу - мінфіну) не існує. Якщо з банком щось не ок, то є інстанція, яка підсобить. А з овдп такої інстанції не існує.
Тобто, цей підхід - не в пошуку максимально безризикової інвестиції - такої й не буває - а такої, яка буде захищена у випадку проблем з базовою структурою.
Для депо база - банк. Ліквід банку - бекап від фгвфо.
Для овдп база - держава. Ліквід держави - а бекапу не існує.
Саме факт наявності бекапу грає вирішальну роль в такому розгляді даної задачи.
Ну і далі вже додаткова плюшка - у вигляді дробності депо до копійки, в т.ч. як дробність овдп - мін. 1000 одиниць валюти паперу.
Але й в овдп є плюси - це що їх можна переводити між депозітаріями, і після погашення чи продажу виводити в разні банки, щоб подробити суму. Це, звісно, плюс.
Вибір залежить від задачі, суми, термінів. Тут просто наведено просто інший погляд на критерії при виборі інвестиційного активу.
Ну і розподіл по рівням бекапів.
won написав:
Коли з банком все ок, то він верне всю суму депозиту. То і з державою так само: поки з нею все ок, вона верне всю суму облігацій.
Якщо ж з банком щось не ок - клієнт отримає відшкодування з фонду гарантування.
А от якщо з державою щось не так, то клієнт не отримає нічого, бо фонду гарантування вкладів у овдп не існує і не може бути.
Ось така схема порівняння буде коректною. А всі підміняють її тим, як описано вище: що держава виплатить овдп, коли в неї все добре, і це наче та сама точка відліку для порівняння, якщо виплата депо через фгвфо, коли в банку все погано. Але ж це не однорівневе порівняння. Треба порівнювати однаковий рівень.
(Бо що те, що те гарантується державою, але якщо з депозитами держава - це страховка, вища за початкову інстанцію (банк), то при овдп страховки, вищої за державу, немає
Додано: Суб 18 кві, 2026 18:21
won написав:
У випадку з депо не важно, що буде з державою
Сказали же уже: во всяком случае в этой стране ещё как важно. Думать, что при звездеце с государством банки отдадут депозиты, тем более в валюте, может только вчера родившийся. Вот у меня в 2014 году был в Привате "мультивалютный" депозит. Где, типа, в любой день можно сумму сконвертировать в другую валюту по курсу текущего дня и дальше депозит начинает быть в этой валюте. Что произошло, когда начался кипиш с курсом и стало интересно вот так гривневый проконвертировать в долларовый? Правильно, Приват развёл руками и сказал, что ему НБУ запретил. А ситуация в которой Минфин откажется платить по ОВГЗ скорее всего будет гораздо хуже. Поэтому единственный эффект от вот этих двух прокладок перед государством в случае депо - это удлинение срока выплат в случае банкротства этих прокладок.
won написав:
Ну і далі вже додаткова плюшка - у вигляді дробності депо до копійки, в т.ч. як дробність овдп - мін. 1000 одиниць валюти паперу.
Насколько я знаю, если купил ОВГЗ, Приват пока не запрещает оставшиеся копейки положить на депо.
Додано: Суб 18 кві, 2026 19:10
won написав:
Це ж аж на два рівні вище від банку
Ви ж розумієте, що при ліквідації верхніх рівнів всі нижчі ліквідуються автоматично.
Але, на жаль, держава взяла чіткий курс на девалютизацію економіки і скоро валютних ОВДП не буде, тому варто вже готувати план по виведенню за кордон.
Додано: Нед 19 кві, 2026 08:02
Дюрі-бачі написав: won написав:
Це ж аж на два рівні вище від банку
Ви ж розумієте, що при ліквідації верхніх рівнів всі нижчі ліквідуються автоматично.
Але, на жаль, держава взяла чіткий курс на девалютизацію економіки і скоро валютних ОВДП не буде, тому варто вже готувати план по виведенню за кордон.
А чому жаль?
Люба країна піклується насамперед про свою валюту
