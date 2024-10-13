VASH написав:Сьогодні виводив гроші з Інжуру, 09.10 заявка – 10.30 на рахунку в моєму банку.
Це загальний фонд по всій нерухомості? І який дохід вийшов, перекрив ОВДП? Мені здається ні, бо там ще податки. По дивідендам 9 + 5 = 14%. А по капіталізації як порахували - 18 + 5? Бо ще не знімав звідти
Ні, виводив кошти із проданих облігацій. Щодо Фонду Inzhur REIT заходжу потроху, ще не можу робити певні висновки. В ІКУ зранку подав заявку на продаж - гроші досі заблоковані. Як на мене, після їх «нововведень» стало гірше. По-перше, «випали» з https://mustbe.pp.ua/tables/ovgz (писав у їх підтримку – рахуйте Калькулятором дохідності); по-друге – сиди тепер «пильнуй» доки гроші розблокуються.
Короткостроково Рейт навряд чи перекриє дохідність ОВДП. Думаю, довгостроково - теж. Чиста дохідність Рейту - 8,17% річних + капіталізація за підсумками року. Декларується прив'язка до курсу, але вона йде з часовим лагом.
Тому, Рейт короткостроково - це швидше про диверсифікацію. Тим паче, коли є Спецпропозиції від ІCU під 15% чи того ж Інжуру під 15,55% річних!
VASH Я так само, для диверсифікації гривні/ОВДП цей фонд може бути корисним. Проте на мою думку він виграє (у відношенні до ОВДП) лише при значній девальвації гривні. Хоча це можливий сценарій, тож хай буде.
Але податки з'їдять досить значну частину (а в ОВДП їх нема) - по моїм розрахункам 14% по щомісячним виплатам і 23% по капіталізації (разниці між купівлею та продажем часток). Як раз завдяки капіталізації фонд і рекламує себе як "гарантований дохід у доларі", проте ще не ясно як він себе поведе при значному девалі. Поки також придивляюсь і входжу потрохи
Алексей77 написав:Какие мысли по движению уровней доходности ОВГЗ в гривне на перспективу этого года. Есть тенденция к увеличению доходности? Или то что сейчас по доходности - это максимум?
На засіданні 30/04 облікову ставку, швидше за все, залишать на поточному рівні; 07/05 буде інфляційний звіт, який може вплинути на перегляд ставки в червні. Не здивуюсь, якщо в червні піднімуть до 15.50%
VASH написав:В ІКУ зранку подав заявку на продаж - гроші досі заблоковані. Як на мене, після їх «нововведень» стало гірше.
Згоден, щось вони там у свою сторону перемудрили. Раніше процес продажу відбувався миттєво, потім вивід коштів після 17-30. На сьогодні після продажу йде процес обробки, що іноді досить затянутий та може бути не в один день.
Особисто не розумію що саме «відбуватися» у цей період заблокування. Сформував заявку – вказав рахунок – чекай гроші. Чому я повинен десятки разів перевіряти, чи вже розблокували??? А дуже корисне від Мустаби – глянув і практично все зрозуміло, тепер раХУЙ… Намагався з’ясувати електронну пошту першого лиця ІКУ – державна таємниця, пишіть на службу підтримки, а там «0». Якщо хто підкаже - дяка.