Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:07

По сообщениям двух источников, иранский Аракчи проведет двусторонние переговоры во время своего визита в Пакистан.
2 часа назад 17:25 EEST

Ранее мы сообщали со ссылкой на иранские государственные СМИ, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи начнет в пятницу поездку, в рамках которой запланированы визиты в Исламабад, Маскат и Москву.

Сейчас мы получаем информацию от двух пакистанских источников, которые утверждают, что Аракчи проведет двусторонние переговоры во время своего краткого визита в Пакистан в пятницу.

Источники сообщили, что Аракчи обсудит свою часть предложения о переговорах с США по поводу войны с Ираном, которая затем будет передана в Вашингтон.

Иранский Аракчи подтвердил поездку в Пакистан.
час назад 17:50 EEST
На данный момент, по информации источников, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит Исламабад в пятницу вечером, чтобы обсудить иранскую сторону предложения о переговорах.
........Он подтвердил, что "своевременная" поездка в Исламабад состоится, но воздержался от прямого упоминания переговоров с Соединенными Штатами.

Источники сообщают, что визит Аракчи в Пакистан может сигнализировать о возобновлении мирных переговоров с Соединенными Штатами.

Как сообщает CNN, Трамп отправляет Виткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров с иранским правительством в Аракчи.
15 минут назад 18:49 EEST
CNN сообщило, что Трамп направит американских посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

В своем отчете они сослались на двух чиновников администрации, знакомых с этим вопросом.
https://www.reuters.com/world/iran-war-live-trump-seeks-everlasting-deal-with-tehran-lebanon-israel-ceasefire-2026-04-24/
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:10

тут дехто розповідає про "важель" тиску на весь світ, який є в Ірану. але виявляється не все так погано
Про це не говорять. У Трампа ще є шість місяців
Сидячи на своєму експертному дивані, відкриваю стрічку новин. І там знову всі пишуть: Ормузьку протоку перекрили, ціна на нафту летить у космос, а світ розвалюється.

І тут справжній диванний експерт поставить одне незручне запитання: а чи точно нафта — це щось таке рідкісне і незамінне, чи ми знову плутаємо геополітику з економікою?

Почнемо з простого.

Світ з'їдає приблизно 100 мільйонів барелів нафти на день. З них країни Перської затоки дають десь 25%. Звучить страшно, правда?

А тепер додамо трохи контексту. США качають ~13 млн барелів на день. Саудівська Аравія — ще ~9−10 млн. Росія — приблизно стільки ж. А ще є Канада, Бразилія, Норвегія, Ірак, ОАЕ — це ще десятки мільйонів у сумі. Важливо — Іран взагалі не входить у ТОП-лист!

Нафта — не дефіцитний товар. Це ж не мікрочипи, які вміє робити тільки TSMC на Тайвані і ще пара їхніх друзів. Це продукт, який при високій ціні починають діставати з-під землі ВСІ.

І ось тут починається найнеприємніше для країн Затоки.

Вони зараз бояться не того, що свою нафту не продадуть сьогодні. Вони в жаху від того, що їх замінять завтра. Бо нафтовий ринок — це така собі черга з різних постачальників. Не зміг постачати ти — зайшов наступний. Бізнес є бізнес. Якщо частина нафти з ринку раптом зникає, ринок не впадає в депресію. Він починає заробляти гроші.

США зі своєю сланцевою нафтою можуть додати до 2 млн барелів на день за лічені місяці. Бразилія та шельфи — ще до мільйона. За нею — Норвегія. Аргентина нарощує свою Vaca Muerta. А Венесуела взагалі сидить як джокер у рукаві з потенціалом до +2 млн. Коротше, ринок здатен спокійно компенсувати кілька мільйонів барелів протягом року. Просто тому, що при $100 за барель нафта стає занадто привабливою, щоб її не качати.

Тепер про улюблену страшилку експертів — Ормузьку протоку. Через неї дійсно проходить близько 20% світової нафти. Але є нюанс.

По-перше, факт її перекриття — це вже не економіка, це війна рівня «всім приготуватися до Третьої світової». І дуже погано від цієї блокади, перш за все, Китаю та Індії.

По-друге, навіть без фантазій: У Саудівської Аравії є труба до Червоного моря (~5 млн барелів/день). В ОАЕ є обхідний маршрут (~1.5 млн). В Іраку є вихід через Туреччину.

Тобто вже зараз 7 млн барелів можуть йти в обхід Ормуза. Тож після цих фактів — «кінець світу» перетворюється на… просто дуже дорогу логістичну проблему. І очевидно, що багаті арабські виробники нафти зараз не сидять у розпачі, як Європа, а поспіхом готуються будувати трубопроводи всюди, де це лише можливо. Просто нам про це не говорять.

А тепер мій улюблений момент, про який майже ніхто не говорить. Іран.

Всі активно обговорюють, як він буде продавати нафту. Але є набагато більш незручне запитання: а де він її буде зберігати в умовах блокади?

Якщо експорт падає, резервуари швидко заповнюються. Танкери перетворюються на плавучі склади. Через пару тижнів починається найцікавіше: треба зупиняти видобуток, свердловини починають деградувати. Частину з них потім можна просто не повернути в роботу.

На тлі всього цього всі продовжують панікувати про $100 за барель. Хоча якщо подивитися на останні 20 років — ми вже жили з такою нафтою. У 2008-му. У 2011−2014 роках (дуже довго жили!). У 2022-му — після нападу Росії на Україну.

А от як Іран проживе хоча б місяць не продавши жодного бареля нафти — ось це дуже драматичне питання!

На моєму дивані вся ця історія виглядає як велика геополітична драма. Але якщо прибрати емоції, залишається проста картина: нафти у світі повно, гравців ще більше, заміщення працює, логістика вирішує, а політика всією цією конструкцією управляє.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:24

Сидя на диване, Петя Чернышёв может и не такое написать. :)
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сидя на диване
Перше
Ми всі сидимо на дивані
Друге
Поясніть чому в заблокованого Ірану зявиться можливість тримати блокаду й далі... після того як всі вільні резервуари будуть заповнені
Третє
Поясніть чому після ЧАСТКОВОЇ блокади(знищення) педераційних експортних терміналів видобуток нафти в педерації впав на 300 000 барелів/доба ?
В педерації ВІДСУТНЯ як 100% блокада, так і 100% знищення переробки нафти.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:49

чому не клиють ситкивку?

  flyman написав:
  Water написав:
  Сибарит написав:Как вам удается так все перекрутить?
Нет проблем устроиться водителем ни на гражданке, ни в армии. Ни у мужчин, ни у женщин.
Проблема найти водителя есть и там, и там.

Чому не готують?
Читаю тут:
https://duflu.org.ua/skilky-prohodyt-na ... tapy-2026/
Водій/механік 20–35 днів Техніка, ремонт Полігон/автобат

Припустимо навчить водія потрібно 2 роки, чому не навчають?


із статті
Результат: військово-облікова спеціальність “Стрілець” (ВОС-100), сертифікат і впевненість у своїх силах.

Результат: прыклиена ситкивка и впевненисть на тындере(ГОРЯЧИЙ!!!) :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:53

а потім?

а потім (після тих 6 міс. що є) Амаргедон?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 24 кві, 2026 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:53

  Hotab написав:andrijk777 мобілізації «уникло б» (і уникає ) 90% чоловічого населення.
Бо треба 1 млн, а не 10.

Ну ок. І що?
  Hotab написав:І завжди будуть ті, хто скаже , що вона не справедлива, бо не всі 10 воюють. І навіть з 1 млн не всі, бо там різні є посади .

А це просто не правда.
Ось відео, якраз в тему:

Дивитись з 2хв.
В Америці було 0,5% ухилянтів, в Україні - 20% мінімум. Чому? Очевидно чому. В Америці вона була більш-менш справедлива, в Україні тотально не справедлива.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:57

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Сидя на диване
Перше
Ми всі сидимо на дивані
...........

Перше.
Ми не всі сидимо на експертному дивані.
В отличие от Пети Чернышёва.
Остальное долго писать, лень.
Понятно, что блокада пролива это не конец света. Но достаточно болезненно для всего мира.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:58

а ще липше приклееты ситкивку...

  flyman написав:
  Xenon написав:
❗️В Україні треба починати мобілізацію 18-річних: у них більше здоровʼя і ще немає сімей, — комбат Євген Карась.

а ще ліпше в 14, коли ще нема достатньо мозгів

и з ситкивкою на штурм бо ГОРЯЧИЙ!!!
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 19:06

  Vadim_ написав:А як виживати дружині і дітям при калітстві або загибелі , ТЦК і СП з Державою "потурбуються"?

ну если Вадика таки отловят и отправят на ЛБС то для семьи может быть не все так печально как ни цинично это звучит...
"если что" не от перебора водки а как герой то семья с благодарностью примет 15лямов от Дэржавы, ну и там грамоты/подяки всякие...и будет регулярно цветочки носить...
еще раз сорри за цинизм но алкоВадик уже зае...припарил...
