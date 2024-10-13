RSS
Finance.UA
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1130113111321133
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 13:08

  klug написав:Об'єм не єдина проблема, Райф там ще й тарифами бавиться: viewtopic.php?p=5921952#p5921952
Відповідь підтримки: viewtopic.php?p=5922158#p5922158


До 31/12/2026 діє акційний тариф (0 грн) на депозитарні операції, що здійснюються через MyRaif
https://raiffeisen.ua/uk/aem/custodial- ... a51854849a
Navegantes
 
Повідомлень: 755
З нами з: 22.02.23
Подякував: 19 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 14:38

  klug написав:Щодо ОВДП в Інжур, то досі (хоча вже немало туди заніс) не покидає підсвідоме відчуття, що це кухня, як на початку 2010-х :roll:


Головне, щоб не вийшло так, як на початку 90-х :)
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 963
З нами з: 01.06.19
Подякував: 145 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 15:02

Тобто у них була акція, потім вони постригли клієнтів, потім знову акція. Сумнівний партнер.
klug
 
Повідомлень: 9147
З нами з: 18.08.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 15:32

Акція триває. Кого постригли під час акції??
Navegantes
 
Повідомлень: 755
З нами з: 22.02.23
Подякував: 19 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 17:30

  klug написав:Щодо ОВДП в Інжур, то досі (хоча вже немало туди заніс) не покидає підсвідоме відчуття, що це кухня, як на початку 2010-х :roll:

Якщо є виписка, де вказано, що в депозитарії є овдп саме на ваше ім'я, то не кухня. Але враження дійсно таке складається - виключно через те, що інжур активно просувається через особистий бренд, а не чисто через корпоративні меседжі.

А які думки щодо універу - як відчувається обслуговування, затримки і тарифи вводу-виводу коштів, широта вибору паперів, фінмон?
won
 
Повідомлень: 259
З нами з: 15.05.24
Подякував: 349 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 17:44

  won написав:А які думки щодо універу - як відчувається обслуговування, затримки і тарифи вводу-виводу коштів, широта вибору паперів, фінмон?

Обслуживание нормально ощущается. Правда, несколько излишне назойливо: единственный брокер, который мне периодически звонит и спрашивает не хочу ли я ещё чего прикупить. Это не считая того, что ещё на мыло реклама приходит. Ввод-вывод бесплатный, но, конечно, только СЭП. Особенных задержек не замечал, но для меня сутки на выполнение операции норм, а для тех, кто минуты считает, может и иначе. Широта интересующих меня бумаг абсолютная - их в других местах до недавнего времени вообще не было. Финмон, как обычно у брокеров, отсутствует. Есть инвестлимит. Его установка самая строгая из известных мне брокеров: доходы в пределах только трёх лет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6936
З нами з: 23.03.18
Подякував: 129 раз.
Подякували: 865 раз.
 
Профіль
 
3
13
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:47

  1finanсier написав:Панове, є у когось досвід відкриття рахунку в банку Авангард (додаток ICUбанк)? Чи є якісь підводні камені?

А якщо реєструватись не через додаток, а через сайт банку? Для додатку не має можливості (надаю перевагу веб-банкінгу, без мобайлу).

Ще питання: в банку представлено два тарифи - стандарт і мобільний. Різниця між ними, що по мобільному вихідні сеп без комісії; то якщо реєструватись через сайт, по якому тарифу зареєструє?



Широта интересующих меня бумаг абсолютная - их в других местах до недавнего времени вообще не было. Финмон, как обычно у брокеров, отсутствует. Есть инвестлимит. Его установка самая строгая из известных мне брокеров: доходы в пределах только трёх лет.

По бумагам - це добре, що багато всякого.
По інвестліміту - то це наче той же фінмон, просто трохи по-іншому зветься.
Що буде, якщо, наприклад, зараз зайти в папери до 29 року, вписавшись в ліміти по доходам за 3 попередні роки, - після того не мати доходу (в період з покупки і до погашення), а після погашення знову зайти в нові папери? Чи не скажуть, що це чорні гроші, раз зароблені більш як три роки тому відносно 2029-го?


І - для порівняння - за скільки років дозволяється врахувати доходи в інших брокерів (іку, інжур, та інших, в кого який досвід), та в найбільш популярних банках?
won
 
Повідомлень: 259
З нами з: 15.05.24
Подякував: 349 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 19:10

  moveton написав:Обслуживание нормально ощущается. Правда, несколько излишне назойливо: единственный брокер, который мне периодически звонит и спрашивает не хочу ли я ещё чего прикупить. Это не считая того, что ещё на мыло реклама приходит.

Мене особисто дістає нав’язливість Кінто – по кілька разів на тиждень повідомлення на електронну пошту щодо можливості продати достроково. І це при найвищих спредах на ринку.
VASH
 
Повідомлень: 869
З нами з: 26.10.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 19:51

  won написав:Що буде, якщо, наприклад, зараз зайти в папери до 29 року, вписавшись в ліміти по доходам за 3 попередні роки, - після того не мати доходу (в період з покупки і до погашення), а після погашення знову зайти в нові папери? Чи не скажуть, що це чорні гроші, раз зароблені більш як три роки тому відносно 2029-го?

Вот тем оно не финмон, что именно на движение средств не распространяется. Кстати, как и тем, что точно не будут приставать показать не только справку о доходах, а и всякие договоры с контрагентами, организации хранения товара и прочее разное, что может стукнуть банку. Это просто поверхностная регистрация, что официально было заработано N денег и поэтому можно их хоть все внести на брокерский счёт. И этот лимит теперь навечно. Через три года не скажут - давай справки ещё раз. Можно больше не работать. Обидно только, что если ты через три года принесёшь справки, что ещё M денег за них заработал, то на N+M лимит не поставят.

  won написав:І - для порівняння - за скільки років дозволяється врахувати доходи в інших брокерів (іку, інжур, та інших, в кого який досвід), та в найбільш популярних банках?

Вроде, уже писано в этой теме.
- В ICU 5-10 лет в зависимости от вида дохода (например, справку о доходах можно за 10, а наследство нужно потратить уже за 5).
- В Inzhur для того, чтобы поставили лимит, для начала нужно быть PEP. Я до такого ещё не дорос, поэтому дальше не интересовался.
- У BTC Broker ограничения по срокам сразу не озвучены. Я им отсылал за 6 лет - приняли.
- А банки - это большая и больная тема. У Привата раньше вообще два года требовали. Сейчас чутка побольше разрешили. У Сенса 10 лет. У Ощада, вроде, тоже 10. Но это лучше уточнять по месту. Ну и у банков не инвестлимит (хотя ходят слухи, что где-то могут и по общей сумме возбудиться), а финмон конкретных операций, поэтому сравнивать нельзя.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6936
З нами з: 23.03.18
Подякував: 129 раз.
Подякували: 865 раз.
 
Профіль
 
3
13
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 19:53

  V2 написав:Тому, Рейт короткостроково - це швидше про диверсифікацію.
Тим паче, коли є Спецпропозиції від ІCU під 15% чи того ж Інжуру під 15,55% річних!

Якби то так, реально відповідно виходить: SIM: 14.306404% та SIM: 14.824477%. Так і то добре за наявної дохідності по іншим ОВДП.
VASH
 
Повідомлень: 869
З нами з: 26.10.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
  #<1 ... 1130113111321133
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11330)
24.04.2026 20:53
Таскомбанк (4480)
24.04.2026 20:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.