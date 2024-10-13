До 31/12/2026 діє акційний тариф (0 грн) на депозитарні операції, що здійснюються через MyRaif
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 24 кві, 2026 13:08
Додано: П'ят 24 кві, 2026 14:38
Додано: П'ят 24 кві, 2026 15:02
Тобто у них була акція, потім вони постригли клієнтів, потім знову акція. Сумнівний партнер.
Додано: П'ят 24 кві, 2026 15:32
Акція триває. Кого постригли під час акції??
Додано: П'ят 24 кві, 2026 17:30
Якщо є виписка, де вказано, що в депозитарії є овдп саме на ваше ім'я, то не кухня. Але враження дійсно таке складається - виключно через те, що інжур активно просувається через особистий бренд, а не чисто через корпоративні меседжі.
А які думки щодо універу - як відчувається обслуговування, затримки і тарифи вводу-виводу коштів, широта вибору паперів, фінмон?
Додано: П'ят 24 кві, 2026 17:44
Обслуживание нормально ощущается. Правда, несколько излишне назойливо: единственный брокер, который мне периодически звонит и спрашивает не хочу ли я ещё чего прикупить. Это не считая того, что ещё на мыло реклама приходит. Ввод-вывод бесплатный, но, конечно, только СЭП. Особенных задержек не замечал, но для меня сутки на выполнение операции норм, а для тех, кто минуты считает, может и иначе. Широта интересующих меня бумаг абсолютная - их в других местах до недавнего времени вообще не было. Финмон, как обычно у брокеров, отсутствует. Есть инвестлимит. Его установка самая строгая из известных мне брокеров: доходы в пределах только трёх лет.
Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:47
А якщо реєструватись не через додаток, а через сайт банку? Для додатку не має можливості (надаю перевагу веб-банкінгу, без мобайлу).
Ще питання: в банку представлено два тарифи - стандарт і мобільний. Різниця між ними, що по мобільному вихідні сеп без комісії; то якщо реєструватись через сайт, по якому тарифу зареєструє?
По бумагам - це добре, що багато всякого.
По інвестліміту - то це наче той же фінмон, просто трохи по-іншому зветься.
Що буде, якщо, наприклад, зараз зайти в папери до 29 року, вписавшись в ліміти по доходам за 3 попередні роки, - після того не мати доходу (в період з покупки і до погашення), а після погашення знову зайти в нові папери? Чи не скажуть, що це чорні гроші, раз зароблені більш як три роки тому відносно 2029-го?
І - для порівняння - за скільки років дозволяється врахувати доходи в інших брокерів (іку, інжур, та інших, в кого який досвід), та в найбільш популярних банках?
Додано: П'ят 24 кві, 2026 19:10
Мене особисто дістає нав’язливість Кінто – по кілька разів на тиждень повідомлення на електронну пошту щодо можливості продати достроково. І це при найвищих спредах на ринку.
Додано: П'ят 24 кві, 2026 19:51
Вот тем оно не финмон, что именно на движение средств не распространяется. Кстати, как и тем, что точно не будут приставать показать не только справку о доходах, а и всякие договоры с контрагентами, организации хранения товара и прочее разное, что может стукнуть банку. Это просто поверхностная регистрация, что официально было заработано N денег и поэтому можно их хоть все внести на брокерский счёт. И этот лимит теперь навечно. Через три года не скажут - давай справки ещё раз. Можно больше не работать. Обидно только, что если ты через три года принесёшь справки, что ещё M денег за них заработал, то на N+M лимит не поставят.
Вроде, уже писано в этой теме.
- В ICU 5-10 лет в зависимости от вида дохода (например, справку о доходах можно за 10, а наследство нужно потратить уже за 5).
- В Inzhur для того, чтобы поставили лимит, для начала нужно быть PEP. Я до такого ещё не дорос, поэтому дальше не интересовался.
- У BTC Broker ограничения по срокам сразу не озвучены. Я им отсылал за 6 лет - приняли.
- А банки - это большая и больная тема. У Привата раньше вообще два года требовали. Сейчас чутка побольше разрешили. У Сенса 10 лет. У Ощада, вроде, тоже 10. Но это лучше уточнять по месту. Ну и у банков не инвестлимит (хотя ходят слухи, что где-то могут и по общей сумме возбудиться), а финмон конкретных операций, поэтому сравнивать нельзя.
Додано: П'ят 24 кві, 2026 19:53
