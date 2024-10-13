Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:15

Дякую за відповіді, але є одне місце, де не зрозуміло:
  moveton написав: регистрация, что официально было заработано N денег и поэтому можно их хоть все внести на брокерский счёт. И этот лимит теперь навечно. Через три года не скажут - давай справки ещё раз. Можно больше не работать. Обидно только, что если ты через три года принесёшь справки, что ещё M денег за них заработал, то на N+M лимит не поставят.

Якщо перше виділене твердження виконується (а хотілось би, щоб ліміт був таки назавжди, а не згорав, як карета опівночі, через пару років), то друге теж повинно виконуватись, хіба ні?
Нехай N = 1 млн за 23-25 роки. Цей ліміт навічно.
Тепер M = 2 млн за 26-28 роки.
То по ідеї, до "вічного" ліміту в 1 млн повинні доплюсувати 2 млн, щоб разом стало 3 млн? Адже як тоді в 29 році вкласти 3 млн (з них 1 млн - з проданих овдп, куплених у 26 році, і 2 млн - зароблені за цей період)? Бо якщо дасть лише 2 млн вкласти, то куди подіти той 1 млн?

Якщо ж вони автоматом збільшать ліміт після погашення паперів, то по факту ліміт таки стане N+M в 2029 (за умовами даної задачі).

  VASH написав:

Чи правильно розумію, як рахуєте: (купон*к-сть виплат - фактична ціна купівлі) / к-сть місяців до погашення * 12?
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:32

"Навечно" - это было в контексте вопроса не захотят ли вдруг потом ещё раз справки о очередных последних годах. Не захотят. Поставили тебе лимит - можешь с ним жить дальше постоянно. В отличие от банков, которые любят лимит, например, на переводы скидывать через годик в умолчательный и неси опять справку за последний год. Брокер даже будет этот лимит потихонечку увеличивать на размер полученных купонов и инвестприбыли. Но если хочешь лимит побольше, то его установка будет с чистого листа: доходы обязаны будут быть уже за три последних года на момент новой заявки. Вот так тот миллион и исчезает, а не плюсуется. В частных случаях его может и получится превратить в дополнительную принимаемую справку. Например, у ICU в вариантах справок есть: "Документ, що підтверджує продаж активу: автомобіля, квартири, земельної ділянки, цінних паперів, корпоративних прав тощо строк давності не більше 5 років." Но это не у всех и я такое не пробовал.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:58

  VASH написав:

Чи правильно розумію, як рахуєте: (купон*к-сть виплат - фактична ціна купівлі) / к-сть місяців до погашення * 12?[/quote]

У цій гілці є загально прийнята методика розрахунку SIM та YTM, але зручніше користуватися https://ukraine.im/ovdp/
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 21:05

  won написав:
  klug написав:Щодо ОВДП в Інжур, то досі (хоча вже немало туди заніс) не покидає підсвідоме відчуття, що це кухня, як на початку 2010-х :roll:

Якщо є виписка, де вказано, що в депозитарії є овдп саме на ваше ім'я, то не кухня.

Я теж думав, що виписка закриє усі питання, але на практиці вона не витримує жодної критики. У той час, коли інші брокери формують такі довідки автоматично та з накладанням КЕП, у Інжур її можна отримати лише через звернення до підтримки (у кабінеті виписка лише для REIT). У відповідь приходить скан факсу (чи чогось подібного за якістю) без жодних елементів захисту (хоча вони обов'язково мають бути згідно договору). Факсиміле елементом захисту не вважаю, бо його використання, щоб воно мало якусь вагу, має бути прописано у договорі, чого там немає. Фактично, єдиний документ, який вони повноцінно завіряють - це анкета, а для всього решти "функціонал у розробці". От як тут зрозуміти, кухня чи просто роздовбаї?
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 40063
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 39073
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 44540
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

