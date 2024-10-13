Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
  #<1 ... 1132113311341135
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 10:35

Re: Ринок ОВДП

Мінфін вперто не рухає дохідність по € ОВДП вже понад два роки тримаючи на рівні 3,25% і зовсім не зважаючи на попит на ці ц/п. Однак дохідність по $ ОВДП послідовно спускає нижче та нижче до 3,47% на попередніх торгах.

Цікаво, чи це такий задум зрівняти в дохідності €=$ та зробити їх рівнопривабливими чи рівнозначно не дуже непривабливими чи заохотити перетікання з $ у €...? Думаю на наступних двох сесіях ми це побачимо.

Також незрозумілі ці ігри з огляду на попередні плани Мінфіну вилучити ці $ та € інструменти з ринку. Дивлячись на цифри, не схоже.
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 13:01

Подскажите, камрады.
УкрГаз угледар выплатит 29го вечером?
Когда они будут доступны на є підримках Привата, моно, райфа..?
Не хочется изыскивать другие средства для погашения кредиток
emeta
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 23:53

  klug написав:
  won написав:
  klug написав:Щодо ОВДП в Інжур, то досі (хоча вже немало туди заніс) не покидає підсвідоме відчуття, що це кухня, як на початку 2010-х :roll:

Якщо є виписка, де вказано, що в депозитарії є овдп саме на ваше ім'я, то не кухня.

Я теж думав, що виписка закриє усі питання, але на практиці вона не витримує жодної критики. У той час, коли інші брокери формують такі довідки автоматично та з накладанням КЕП, у Інжур її можна отримати лише через звернення до підтримки (у кабінеті виписка лише для REIT). У відповідь приходить скан факсу (чи чогось подібного за якістю) без жодних елементів захисту (хоча вони обов'язково мають бути згідно договору). Факсиміле елементом захисту не вважаю, бо його використання, щоб воно мало якусь вагу, має бути прописано у договорі, чого там немає. Фактично, єдиний документ, який вони повноцінно завіряють - це анкета, а для всього решти "функціонал у розробці". От як тут зрозуміти, кухня чи просто роздовбаї?


а где вообще есть инфа про эти вложения кроме их серваков?
а то потом "спотворення інформації" в БД и ищи свищи.
tester3373
 
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 00:20

  tester3373 написав:а где вообще есть инфа про эти вложения кроме их серваков?
а то потом "спотворення інформації" в БД и ищи свищи.

По ОВГЗ обязаны зеркалировать в депозитарий НБУ в реальном времени. Поэтому и работают только в его рабочие часы. По REIT сказать сложно. В НДУ числятся пара Инжуров, но там на 100% владеет один Журжий и других участников нет. Надеюсь, что тоже есть какой-то эскроу, но навскидку не нашёл такого. Осторожный оптимизм внушает, что не доводилось слышать, чтобы такая информация терялась. Компания обанкротилась и ничего вкладчикам не отдала - сплошь и рядом. Но вся информация о вкладчиках при этом сохранена и их при процедуре банкротства всегда заносят в очередь кредиторов.
moveton
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 16:11

  moveton написав:
  antiexpert написав:1) учитывая мягко говоря катастрофическую ситуацию с приходом валюты в страну, есть ли сейчас хоть малейшее понимание того, каким будет курс в середине октября?

Абсолютно никакого. Что учитывай ситуацию, что не учитывай. Поэтому языком цифр о периоде до октября только в октябре и получится поговорить. Так-то па55 четвёртый год ждём. При всей динамичной девальвации гривни.

  antiexpert написав:2)а назовите мне сейчас в какие овдп ДО ОДНОГО ГОДА можно зайти под 16%?

Никакие :) Из тех, что в общедоступной продаже. Поэтому считать нужно исходя из примерно 14.5% SIM. Только не понятно что считать. Есть варианты вложить по большей ставке с устраивающей надёжностью - тогда ОВГЗ действительно не интересны. Но это ж индивидуально. Я на 90% из гривнеОВГЗ вышёл ещё год назад. Но ещё есть чутка, хай будет для диверсификации. С приколами, которые на мировом рынке творятся, последние месяцы они сильно повыгоднее, например, "мегадоходных" акций Nvidia.

а в які інструменти вийшли з гривнОВДП, якщо не секрет?
1finanсier
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 16:17

Re: Ринок ОВДП

  1finanсier написав:а в які інструменти вийшли з гривнОВДП, якщо не секрет?

Весь список не буду оглашать, но, например, акций Access Finance прикупил. Их тут выше мусорными обозвали. Может быть. Через три-пять лет посмотрим насколько угадал.
moveton
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 16:50

  moveton написав:
  1finanсier написав:а в які інструменти вийшли з гривнОВДП, якщо не секрет?

Весь список не буду оглашать, но, например, акций Access Finance прикупил. Их тут выше мусорными обозвали. Может быть. Через три-пять лет посмотрим насколько угадал.

Зрозумів. Дякую за відповідь
1finanсier
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 17:49

  moveton написав:
  1finanсier написав:а в які інструменти вийшли з гривнОВДП, якщо не секрет?

Весь список не буду оглашать, но, например, акций Access Finance прикупил. Их тут выше мусорными обозвали. Может быть. Через три-пять лет посмотрим насколько угадал.


Богодухов чудово осідлав тему з облігаціями. Просто за декілька місяців до погашення проводяться збори власників і голосується питання "продовження строків обігу і погашення облігацій на 5 років". На перші збори кворум 75 %, а на наступні (якщо перші збори визнані такими, що не відбулися, що досить часто буває) вже вистачає і 25 %. І замість отримання коштів у травні 2026 (Азурро Фінанс, серія А) ти їх отримаєш в кращому випадку через рік (коли буде оферта). На 05/05/26 заплановані збори Кардсервіс серія С, погашення яких має відбутись 18/06/26. А там і Фастфінанс серія В (погашення 24/9/26) прокатять таким же чином. Купони платять справно, а от з погашенням є питання
Navegantes
 
