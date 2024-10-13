Додано: Чет 30 кві, 2026 15:45
Додано: Чет 30 кві, 2026 16:05
Вони ж так широко рекламували епічне оновлення системи 2.0 менше місяця тому, де ж воно це покращення поділось? Так зранку вже було, але повинно було бути 29, а не 30. Чому інші такого собі не дозволяють? Навіть величезні як Приват або маленьки як Інжур?
А взагалі я так не вважаю, бо не треба чиюсь банальну жадібність виправдовувати "старенькою" системою. І це на фірмі, яка оперує мільярдами? Найбідніші в світі, не можуть собі відповідний програмний комплекс забезпечити?
Бо насправді немає ніякої складності розкидати суму купону, отриману від Мінфіну, власникам облігацій пропорційно цілочисельній кількості їх паперів навіть на протязі кількох годин - вони ж тотожні до копійки, просто загальну роздрібнити. Весь облік ведеться всередині, жодної інформації запитувати та чекати на відповідь не треба, виплата також внутрішньої проводкою всередині системи на брокерський рахунок. Справа години-двох навіть для студента-програміста початківця, а коли система вже налаштована (а за 5+ років роботи вони ж це вже встигли зробили?) - то кількох хвилин.
Але все стає на свої місця якщо знати кухню банківських нарахувань відсотків по середньоденним залишкам на рахунках.
Звичайно - формально вони нічого з підписаного не порушують, але репутація і враження від фірми і співпраці з ними формуються роками, а втрачаються за один день.
Да і фейс власників, так би мовити, сильно заплямований історією з депсертифікатами - ідеальна історія про надмірну жадібність, яка і привела ІКУ до втрати "Авангарду".
Можуть і брокера втратити з таким підходом до клієнтських грошей. Особисто я частину вже диверсифікував з них. Далі подивимось.
Востаннє редагувалось slando1972 в Чет 30 кві, 2026 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 кві, 2026 16:24
Оно есть Заявки на всякое теперь можно подавать 24/7. И, что реально удобно, два кабинета слили в один и аутентификация в нём теперь без глючных SMS. А в глубинах так всё и осталось.
Ну вот так. Уже много лет улучшают, но пока не могут. Видимо, студентов дефицит. При этом на еПидтимку/ДияКартку выплаты от них приходят часов в 17 того же дня, т.е. со всеми СЭП быстрее, чем на собственный брокерский счёт. Увы, я не настолько знаю "кухню банківських нарахувань відсотків по середньоденним залишкам на рахунках", чтобы пояснить почему так.
Тогда всё нормально. Они как раз годами и даже десятилетиями уже так работают. Ускорятся - репутацию в один день потеряют. А ведь это не нужно?
Додано: Чет 30 кві, 2026 16:29
ICU качає свій хітовий продукт. Здається у жоден брокер не ставить за мету забезпечити наявність усіх випусків в товарних об'ємах у будь-який момент часу.
Що одразу вбиває усі можливі конкуренті переваги такої пропозиції.
Додано: Чет 30 кві, 2026 16:53
Прихват теж не супер оперативно зараховує, не вночі, але під вечір, коли реінвестувати цим же днем вже не вийде. Інжур, я̶к̶ ̶і̶ ̶н̶а̶л̶е̶ж̶и̶т̶ь̶ ̶к̶у̶х̶н̶і̶, схоже, що м̶а̶л̶ю̶є̶ ̶ц̶и̶ф̶р̶и̶ виплачує авансом. Бачив у чаті запитання про це, але відповіді на нього не було. Вони зараз у стадії максимально агресивного маркетингу, тому там усілякі дива трапляються, а мастодонти уже на етапі отримання надою від загнаних мамонтів. Порівнювати перших і других не зовсім правильно.
