Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 30 кві, 2026 19:59
klug написав:
Міленіали вихвалялися, що навіть триденній дитині рахунок відкривали, бо батьки вже стояли з грошима в руках, а тут у дорослого проблема...
ну триденна дитина сама доки не оформлює. все залежало від доків які були у батьків.
по мені ще в пінг-понг не дограли. рано кейс формувати.
Додано: Чет 30 кві, 2026 20:42
tester3373 написав:
ну триденна дитина сама доки не оформлює. все залежало від доків які були у батьків.
Рахунок на доки дитини, не батьків. Від одного з батьків лише дозвіл.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 08:57
Всюдиносапхайчик написав:
Очевидно, що поступово €/$ ОВДП перетворюватиметься з інструменту для заробляння грошей на інструмент для їхнього збереження з мінімальною дохідністю.
З доларовими напряг. В приваті у списку висять 4-ри, реально в наявності 1. В Сенсі появилися для оптимістів з погашенням на 2028. % навряд чи доганяє інфляцію, хіба трохи менші втрати при зберіганні.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 10:23
Вітаю!
З вашого досвіду підкажіть будь ласка, коли реально заходять виплати по погашенню ОВДП. Конкретно - чи брати сьогодні Соледар за кредитні Приватівські, строк погашення 24.06.2026, а пільговий період виходить до 25.06.2026. Є прецеденти невчасних виплат? Брокер буде Сенс, покупка через ДІЮ. Дякую за пораду.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 10:46
Cellardoor написав:
Вітаю!
З вашого досвіду підкажіть будь ласка, коли реально заходять виплати по погашенню ОВДП. Конкретно - чи брати сьогодні Соледар за кредитні Приватівські, строк погашення 24.06.2026, а пільговий період виходить до 25.06.2026. Є прецеденти невчасних виплат? Брокер буде Сенс, покупка через ДІЮ. Дякую за пораду.
А Ви їх зможете купити? В Приваті їх вже нема!
Додано: П'ят 01 тра, 2026 10:49
ihorsic написав: Cellardoor написав:
Вітаю!
З вашого досвіду підкажіть будь ласка, коли реально заходять виплати по погашенню ОВДП. Конкретно - чи брати сьогодні Соледар за кредитні Приватівські, строк погашення 24.06.2026, а пільговий період виходить до 25.06.2026. Є прецеденти невчасних виплат? Брокер буде Сенс, покупка через ДІЮ. Дякую за пораду.
А Ви їх зможете купити? В Приваті їх вже нема!
Так через дію, брокер сенс, оплата кредиткою привату. Це ж не через приват напряму.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 11:07
Cellardoor написав: ihorsic написав: Cellardoor написав:
Вітаю!
З вашого досвіду підкажіть будь ласка, коли реально заходять виплати по погашенню ОВДП. Конкретно - чи брати сьогодні Соледар за кредитні Приватівські, строк погашення 24.06.2026, а пільговий період виходить до 25.06.2026. Є прецеденти невчасних виплат? Брокер буде Сенс, покупка через ДІЮ. Дякую за пораду.
А Ви їх зможете купити? В Приваті їх вже нема!
Так через дію, брокер сенс, оплата кредиткою привату. Це ж не через приват напряму.
Беріть, 24/06 отримаєте погашення
Додано: П'ят 01 тра, 2026 11:11
Додано: П'ят 01 тра, 2026 12:00
Cellardoor написав:Вітаю!
З вашого досвіду підкажіть будь ласка, коли реально заходять виплати по погашенню ОВДП. Конкретно - чи брати сьогодні Соледар за кредитні Приватівські, строк погашення 24.06.2026, а пільговий період виходить до 25.06.2026. Є прецеденти невчасних виплат? Брокер буде Сенс, покупка через ДІЮ. Дякую за пораду.
Все прийде день в день.
Все автоматизовано.
