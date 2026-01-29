Додано: П'ят 01 тра, 2026 13:02

Letusrock написав: Військовий стан іноді вимагає обмеження прав і свобод,..... для гендерно неправильних холопів (повз мікрофон пробурмотіла в кінці) – премʼєрка Свириденко.

Banderlog написав: І шо саме може змінитися після виборів в конгрес?

Хочеться, щоб вони нарешті почали говорити це чесно і прямо, а не казати про якихось "громадян", якщо більшість громадян класти хотіли на цю державу, що вони і роблять.І хотілося б у цієї крадійки запитати - якщо під час військового стану чоловікам можна права і свободи обмежувати, то після його закінчення ми отримаємо якійсь додаткові права за це?Так, нічого не зміниться. Це - мрії. По-перше, вибори ще потрібно демократам виграти, і якщо Палата представників скоріш за все буде за демократами, виграти Сенат для них буде неймовірно складно. По-друге, Україна і допомога Україні просто починають набридати американцям. Так, коли з ними розмовляєш, то вони співчувають і розуміють, але їх більше цікавить ціна на бензин, ніж допомога нам. Ніхто не буде нам якось допомагати, як це було за часів Байдена. Можна розраховувати, що у разі перемоги демократів хоча б в одній Палаті Конгресу Трамп не зможе скасувати санкції для росіян, але ті санкції все одно не діють - росіяни будуть їсти одне одного від голоду, але проти путіна не підуть.