Додано: П'ят 01 тра, 2026 13:18

Підсумок всієї двухдобової трахомудії

Працюють в підтримці люди які як у Кличка - не все умеют смотреть вперед.

Підтримка не розуміє з першого разу скільки сторінок їм потрібно паспорту, не відразу розуміють що робити з клієнтом який у вчасно не може підписати договір за відсутності КЕП (а він потрібен бо відсутня дія підпис). Відправили до моно та привату за кепом але якщо не їх клієнт то походу це було б не два дня.



і це все капля по каплі - проблема лист на пошту. вирішили одну капельку тоді переходим до іншої. і так пінг понг два дні.

та це повинно від зубів було у підтримки відскакувати і мені все по полочкам розкласти і розжувати. а ще краще великими буквами при реєстрації це все писати - що коли і як буде потрібно.



ЗІ

"Ви можете завітати до нашого офісу особисто і підписати документи в паперовому вигляді."