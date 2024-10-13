на дитину доки але все залежало від того які доки були в руках у батьків
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 12:56
Додано: П'ят 01 тра, 2026 13:18
Re: Ринок ОВДП
Підсумок всієї двухдобової трахомудії
Працюють в підтримці люди які як у Кличка - не все умеют смотреть вперед.
Підтримка не розуміє з першого разу скільки сторінок їм потрібно паспорту, не відразу розуміють що робити з клієнтом який у вчасно не може підписати договір за відсутності КЕП (а він потрібен бо відсутня дія підпис). Відправили до моно та привату за кепом але якщо не їх клієнт то походу це було б не два дня.
і це все капля по каплі - проблема лист на пошту. вирішили одну капельку тоді переходим до іншої. і так пінг понг два дні.
та це повинно від зубів було у підтримки відскакувати і мені все по полочкам розкласти і розжувати. а ще краще великими буквами при реєстрації це все писати - що коли і як буде потрібно.
ЗІ
"Ви можете завітати до нашого офісу особисто і підписати документи в паперовому вигляді."
Востаннє редагувалось tester3373 в П'ят 01 тра, 2026 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 13:23
Какая именно часть процесса? К самой подписи пока претензий нет - ввёл код и подписало. Активация, ожидаемо, как повезёт. Месяц назад легко прошло. Вчера обнаружил, что оно опять слетело. Пробую активировать: на этапе NFC коммуникации с паспортом оно сам паспорт типа видит, но крутится и отваливается потом. С третьего раза прошло, но я и паспорт заменил с восьмилетнего на годичной давности. Может со старым оно и не работало никогда (не помню какой я в прошлый раз использовал). Нужно будет в следующий раз поиграться.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 13:26
В смысле всего за двое суток таки зарегистрировали? Это же ураган. У меня отцу ICU уже больше месяца заявку онбординга по форме со старыми документами (потому, что нет смартфона с NFC) рассматривает. Даже им писали. Быстро ответили: "Знаем о такой. Над ней работаем".
Додано: П'ят 01 тра, 2026 13:31
повезло шо оформив кеп через банк.
а так би довше було - або де інде кеп робити або пішочком до них.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 13:59
Ну без КЭП много лет уже не жизнь. Как и её беспроблемное получение в Привате, который есть в чуть ли не любой деревне и для получения подписи достаточно броузера. Это такая же база, как паспорт и ИНН получить. Не считается. Важно, что после подачи документов сразу аккаунт сделали, а не зависли на месяцы. Так что у Inzhur реально очень хорошая поддержка.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 14:20
ні. поки доки кепом не підписані то кабінет не створюється.
ну і не всі клієнти бегемота та котобанди. наприклад я давно на бегемота забив.
окремо кеп якось не був мені потрібен - там де був необхідний підпис кеп створювався простим натисненням кнопки що згоден створити а потім підписати.
та так вони дійсно швидко реагували. дивує шо немає наперед бачення які трабли у клієнта коли немає дії.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 15:07
А якщо файловий кеп є, не обов'язково підписувати через якісь частні фірми. Так ще й те ж вчасно вимагає мобільний номер, без нього не дає зайти. Якось немає довіри стороннім фірмам.
Найкраще підписувати саме кепом (не дією) через веб-портал дії. Там можна підписувати будь-які доки своїм кепом.
А сам підпис не обов'язково створювати через моно чи приват - можна прям на сайті податкової в кабінеті робити:
Туди-то в усіх є доступ.
