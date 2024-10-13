Ринок ОВДП

Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 10:07

  Ой+ написав:Гривневі від 30.04 вже опрацювали, $ також.

Якщо дата, яка вказана в договорі, 30.04, то так, опрацювали, причому ще 30.04.
А якщо дата 04.05 чи 05.05, то покупка ще не опрацьована. Максимум можуть кошти вже зняти. Але папери ще не будуть зараховані на рахунок.
А якщо мова про продаж, то точно ще нічого не опрацьовано.
won
 
Повідомлень: 292
З нами з: 15.05.24
Подякував: 356 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 13:47

ICU випустив гроші за 1,5 години - у мене це рекорд.
klug
 
Повідомлень: 9166
З нами з: 18.08.14
Подякував: 391 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 14:33

Re: Ринок ОВДП

Панове, купив ОВДП в Приваті сьогодні в 12:55. Коли тепер, якшо у когось є такий досвід, чекати опрацювання заявки та списання коштів?
1finanсier
Повідомлень: 1168
З нами з: 02.09.19
Подякував: 394 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 15:24

  1finanсier написав:Панове, купив ОВДП в Приваті сьогодні в 12:55. Коли тепер, якшо у когось є такий досвід, чекати опрацювання заявки та списання коштів?

Якщо в договорі вказана сьогоднішня дата - то може бути десь після 17 години.
Якщо завтрашня - то завтра з 10-11.

Якщо ж договір не скачали і дату не пам'ятаєте, то до завтра його вже немає як скачати, чекайте.
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 15:51

  won написав:
  1finanсier написав:Панове, купив ОВДП в Приваті сьогодні в 12:55. Коли тепер, якшо у когось є такий досвід, чекати опрацювання заявки та списання коштів?

Якщо в договорі вказана сьогоднішня дата - то може бути десь після 17 години.
Якщо завтрашня - то завтра з 10-11.

Якщо ж договір не скачали і дату не пам'ятаєте, то до завтра його вже немає як скачати, чекайте.

Дякую за відповідь і за лайфак, що з цим бегемотом не можна розслаблятися і відразу потрібно придивлятися до дати в договорі та зазделегідь краще скачувати собі договір )
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 18:58

Приват виставив котирування вже на 06.05. Щось зарано. Завтра ж до 13:00 мали виконувати по цінам 05.05, а ось вже перейшли на через день вперед.
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 19:08

Якось незрозуміло поводить сьогодні ІКУ, продав о 9.00 ОВДП. На свій банк (Авангард) зайшли гроші вже в 13.40, на інший банк – досі заблоковані на рахунку ІКУ.
VASH
 
Повідомлень: 871
З нами з: 26.10.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 193 раз.
 
