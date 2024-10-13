Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 04 тра, 2026 10:07
Ой+ написав:
Гривневі від 30.04 вже опрацювали, $ також.
Якщо дата, яка вказана в договорі, 30.04, то так, опрацювали, причому ще 30.04.
А якщо дата 04.05 чи 05.05, то покупка ще не опрацьована. Максимум можуть кошти вже зняти. Але папери ще не будуть зараховані на рахунок.
А якщо мова про продаж, то точно ще нічого не опрацьовано.
Додано: Пон 04 тра, 2026 13:47
ICU випустив гроші за 1,5 години - у мене це рекорд.
1
4
Додано: Пон 04 тра, 2026 14:33
Панове, купив ОВДП в Приваті сьогодні в 12:55. Коли тепер, якшо у когось є такий досвід, чекати опрацювання заявки та списання коштів?
Додано: Пон 04 тра, 2026 15:24
won написав:
Панове, купив ОВДП в Приваті сьогодні в 12:55. Коли тепер, якшо у когось є такий досвід, чекати опрацювання заявки та списання коштів?
Якщо в договорі вказана сьогоднішня дата - то може бути десь після 17 години.
Якщо завтрашня - то завтра з 10-11.
Якщо ж договір не скачали і дату не пам'ятаєте, то до завтра його вже немає як скачати, чекайте.
Додано: Пон 04 тра, 2026 15:51
won написав: 1finanсier написав:
Панове, купив ОВДП в Приваті сьогодні в 12:55. Коли тепер, якшо у когось є такий досвід, чекати опрацювання заявки та списання коштів?
Якщо в договорі вказана сьогоднішня дата - то може бути десь після 17 години.
Якщо завтрашня - то завтра з 10-11.
Якщо ж договір не скачали і дату не пам'ятаєте, то до завтра його вже немає як скачати, чекайте.
Дякую за відповідь і за лайфак, що з цим бегемотом не можна розслаблятися і відразу потрібно придивлятися до дати в договорі та зазделегідь краще скачувати собі договір )
Додано: Пон 04 тра, 2026 18:58
Приват виставив котирування вже на 06.05. Щось зарано. Завтра ж до 13:00 мали виконувати по цінам 05.05, а ось вже перейшли на через день вперед.
Додано: Пон 04 тра, 2026 19:08
Якось незрозуміло поводить сьогодні ІКУ, продав о 9.00 ОВДП. На свій банк (Авангард) зайшли гроші вже в 13.40, на інший банк – досі заблоковані на рахунку ІКУ.
Додано: Вів 05 тра, 2026 06:27
won написав:
Приват виставив котирування вже на 06.05. Щось зарано. Завтра ж до 13:00 мали виконувати по цінам 05.05, а ось вже перейшли на через день вперед.
Раньше так в П24 и было: весь день принимали заявки на завтра. Потом поменяли, и стало, что до часа дня - день в день, а после часа - на следующий день.
И вот теперь непонятно, если сегодня ещё до часа уже завтрашняя цена, то что это: сбой? единоразово? или наигрались уже в "день в день", и взялись за старое?
Додано: Вів 05 тра, 2026 06:39
Капец! Два года покупаю ОВДП в Привате, и ещё никогда не сталкивался, чтоб они заканчивались. А тут уже второй раз (30.04 и сегодня) - нет в наличии.
Мне раньше просто везло, или до сейчас по всем облигациям не было проблем с наличием?
Додано: Вів 05 тра, 2026 06:47
candidat 05 травня о 07:27 написав: won 04 травня о 19:58 написав:
Приват виставив котирування вже на 06.05. Щось зарано. Завтра ж до 13:00 мали виконувати по цінам 05.05, а ось вже перейшли на через день вперед.
Раньше так в П24 и было: весь день принимали заявки на завтра.
теперь непонятно, если сегодня ещё до часа уже завтрашняя цена, то что это: сбой? единоразово? или наигрались уже в "день в день", и взялись за старое?
Зверніть увагу на дату і текст попереднього посту.
Мова не про те, що "сьогодні прийом заявок на завтра", а про те, що ще вчора вже настала ситуація "сьогодні прийом заявок на післязавтра". Такого ще не було: це не кінець тижня, не вихідні, не святкові дні, і вже не початок місяця (бо вже було 4 і 5 числа робочі).
Ну а то, що сьогодні вже весь день завтрашні ціни - це лиш наслідок.
candidat написав:
Мне раньше просто везло, или до сейчас по всем облигациям не было проблем с наличием?
Таке трапляється часто. Просто ви не перевіряли, мабуть, всі папери. Вам везло, що вистачало тих, які вас цікавили.
Червневих (26) немає в наявності, і, мабуть, вже й не буде.
